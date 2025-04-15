Οι ΗΠΑ είπαν στους συμμάχους της Ομάδας των Επτά ότι δεν θα υποστηρίξουν μια δήλωση που καταδικάζει τη φονικότερη επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία φέτος, επειδή δεν θέλουν να διαταράξουν τις διαπραγματεύσεις με τη Μόσχα, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Bloomberg.

Η Ρωσία εκτόξευσε δύο βαλλιστικούς πυραύλους μικρού βεληνεκούς, συμπεριλαμβανομένου ενός εξοπλισμένου με πυρομαχικά διασποράς, στη βορειοανατολική πόλη Σούμι της Ουκρανίας το πρωί της Κυριακής των Βαΐων καθώς Ουκρανοί βρίσκονταν στην εκκλησία. Τουλάχιστον 35 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 119 τραυματίστηκαν στην επίθεση, μεταξύ των οποίων παιδιά, δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ είπε στους συμμάχους ότι δεν μπορούσε να υπογράψει τη δήλωση που καταγγέλλει την επίθεση, καθώς «εργάζεται για να διατηρηθούν οι διαπραγματεύσεις για την ειρήνη», σύμφωνα με άτομα με γνώση για το θέμα, καθώς συνεχίζονται οι συναντήσεις μεταξύ Λευκού Οίκου και Κρεμλίνου.

Ο Καναδάς, ο οποίος έχει την προεδρία της G-7 φέτος, είπε στους συμμάχους ότι χωρίς την έγκριση των ΗΠΑ θα ήταν αδύνατο να προχωρήσει η δήλωση που καταδικάζει την επίθεση, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Λονδίνο αρνήθηκε να σχολιάσει. Ο Λευκός Οίκος, το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας των ΗΠΑ και η καναδική κυβέρνηση δεν απάντησαν αμέσως στα αιτήματα του Bloomberg News για σχολιασμό.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας αναγνώρισε ότι πραγματοποίησε την επίθεση στον Σούμι σε ανάρτηση στο Telegram τη Δευτέρα, ενώ ισχυρίστηκε ότι είχε χτυπήσει συγκέντρωση του ουκρανικού στρατιωτικού προσωπικού στην πόλη και σκότωσε περισσότερους από 60 στρατιώτες.

Στη δήλωσή της η G-7 σχεδίαζε να αναφέρει ότι η επίθεση στο Σούμι ήταν απόδειξη ότι η Ρωσία ήταν αποφασισμένη να συνεχίσει τον πόλεμο, σύμφωνα με το Bloomberg News.

Ο Τραμπ έδωσε διαφορετικό τόνο, περιγράφοντας την επίθεση ως «φριχτή» σε σχόλια προς δημοσιογράφους το βράδυ της Κυριακής, λέγοντας όμως παράλληλα, χωρίς διευκρινίσεις, ότι του είπαν ότι η Ρωσία «έκανε λάθος».

Πηγή: skai.gr

