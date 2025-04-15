Λογαριασμός
Ουκρανικά αντίποινα για τη ρωσική επίθεση στο Σούμι - «Χτυπήσαμε τη βάση των Ρώσων κατακτητών» - Δείτε βίντεο

Χτυπήθηκε βάση της 448ης πυραυλικής ταξιαρχίας των Ρώσων κατακτητών και διερευνούμε τα αποτελέσματα του πλήγματος

Ουκρανία_Ρωσία

Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε την Τρίτη ότι έπληξε βάση της ρωσικής ταξιαρχίας που φέρεται να ευθύνεται για την πυραυλική επίθεση που στοίχισε τη ζωή σε 35 ανθρώπους στην πόλη Σούμι την Κυριακή.

«Χτυπήθηκε βάση της 448ης πυραυλικής ταξιαρχίας των Ρώσων κατακτητών, καταγράφηκε δευτερογενής έκρηξη πυρομαχικών. Διερευνούμε τα αποτελέσματα του πλήγματος», ανέφερε ο ουκρανικός στρατός σε ανακοίνωσή του στο Telegram.
 

Η ρωσική πυραυλική επίθεση στο κατάμεστο από πολίτες κέντρο της πόλης Σούμι, στη βορειοανατολική Ουκρανία, σκότωσε τουλάχιστον 34 ανθρώπους και τραυμάτισε περισσότερους από 100,  προκαλώντας την αγανάκτηση των συμμάχων του Κιέβου.

Η επίθεση, η οποία σημειώθηκε δύο ημέρες μετά την επίσκεψη υψηλόβαθμου Αμερικανού αξιωματούχου στη Ρωσία, είναι η πιο φονική που έχει γίνει σε κατοικημένη περιοχή εδώ και μήνες στην Ουκρανία και κυρίως από τότε που άρχισε η επαφή μεταξύ Ουάσινγκτον και Μόσχας, στα μέσα Φεβρουαρίου, με πρωτοβουλία του Ντόναλντ Τραμπ.

