Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε την Τρίτη ότι έπληξε βάση της ρωσικής ταξιαρχίας που φέρεται να ευθύνεται για την πυραυλική επίθεση που στοίχισε τη ζωή σε 35 ανθρώπους στην πόλη Σούμι την Κυριακή.

🇺🇦🇷🇺 Ukrainian Drones Hit Russia’s 448th Missile Brigade in Kursk Oblast



According to Ukraine’s military intelligence, the targeted brigade had launched one of the missiles that struck Sumy on Sunday. Russian sources report around 30 drones struck the site. https://t.co/dXKEhoGeB0 pic.twitter.com/mGqzXZAfpS April 15, 2025

«Χτυπήθηκε βάση της 448ης πυραυλικής ταξιαρχίας των Ρώσων κατακτητών, καταγράφηκε δευτερογενής έκρηξη πυρομαχικών. Διερευνούμε τα αποτελέσματα του πλήγματος», ανέφερε ο ουκρανικός στρατός σε ανακοίνωσή του στο Telegram.



Last night, the deployment point of the Russian 448th missile brigade in Kursk region (western Russia) was attacked by Ukrainian drones.



The 448th missile brigade is responsible for a missile attack on downtown Sumy (northeastern Ukraine) on Palm Sunday, which killed 35 ppl. pic.twitter.com/DBgcAac8ki — Douggie Fukkew (@MrFukkew) April 15, 2025

Η ρωσική πυραυλική επίθεση στο κατάμεστο από πολίτες κέντρο της πόλης Σούμι, στη βορειοανατολική Ουκρανία, σκότωσε τουλάχιστον 34 ανθρώπους και τραυμάτισε περισσότερους από 100, προκαλώντας την αγανάκτηση των συμμάχων του Κιέβου.

Η επίθεση, η οποία σημειώθηκε δύο ημέρες μετά την επίσκεψη υψηλόβαθμου Αμερικανού αξιωματούχου στη Ρωσία, είναι η πιο φονική που έχει γίνει σε κατοικημένη περιοχή εδώ και μήνες στην Ουκρανία και κυρίως από τότε που άρχισε η επαφή μεταξύ Ουάσινγκτον και Μόσχας, στα μέσα Φεβρουαρίου, με πρωτοβουλία του Ντόναλντ Τραμπ.

Πηγή: skai.gr

