Η Ευρωπαϊκή Ένωση έδωσε στη δημοσιότητα τη λίστα των αμερικανικών προϊόντων στα οποία θα επιβληθούν αντίμετρα, σε περίπτωση που οι διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες για τους εμπορικούς δασμούς αποτύχουν.

Η λίστα, που δημοσιεύτηκε τη Δευτέρα, περιλαμβάνει περισσότερα από 400 προϊόντα, ανάμεσά τους χαρτί υγείας, καλλυντικά ματιών, πούρα και καπνό, καθώς και ανδρική και γυναικεία ένδυση. Τα περισσότερα από τα προϊόντα θα υπόκεινται σε πρόσθετο δασμό 25%.

Η εφαρμογή των μέτρων ήταν αρχικά προγραμματισμένη για σήμερα Τρίτη, ως απάντηση στους αμερικανικούς δασμούς στις εισαγωγές χάλυβα και αλουμινίου. Ωστόσο, η ΕΕ αποφάσισε να αναστείλει τα αντίποινα για 90 ημέρες, μέχρι τις 14 Ιουλίου, καθώς η Ουάσιγκτον ανέστειλε την εφαρμογή των «ανταποδοτικών» δασμών.

Σύμφωνα με υπολογισμούς της ΕΕ, που βασίζονται σε επίσημα αμερικανικά στοιχεία για το 2023, οι πέντε σημαντικότερες εξαγωγές αγαθών από τις ΗΠΑ προς την ΕΕ είναι: πετρέλαιο και φυσικό αέριο, φαρμακευτικά προϊόντα, εξαρτήματα αεροδιαστημικής, ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός και αυτοκίνητα.

Μέχρι στιγμής, οι ΗΠΑ έχουν επιβάλει δασμούς 25% στις ευρωπαϊκές εξαγωγές χάλυβα και αλουμινίου, αλλά και στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα. Όσον αφορά τους νέους δασμούς 20% του Ντόναλντ Τραμπ για το σύνολο των υπόλοιπων ευρωπαϊκών προϊόντων, αυτοί έχουν προσωρινά περιοριστεί στο 10% για διάστημα 90 ημερών.

Η εικόνα στις αγορές:

Μετά τις δηλώσεις Τραμπ ότι εξετάζει την προσωρινή εξαίρεση των αυτοκινητοβιομηχανιών από τους δασμούς, το ευρωπαϊκό χρηματιστήριο STOXX 600 σημείωσε άνοδο 0,6% κατά την έναρξη των συναλλαγών. Ο δείκτης DAX της Γερμανίας ενισχύθηκε κατά 0,8%, ενώ ο FTSE 100 του Λονδίνου σημείωσε άνοδο 0,6%. Αντιθέτως, ο δείκτης CAC της Γαλλίας κατέγραψε μικρή πτώση 0,1%.



Πηγή: skai.gr

