Ο Τραμπ απειλεί να φορολογήσει το Χάρβαρντ ως πολιτική οντότητα

Κλιμακώνει την αντίδρασή του απέναντι στο Χάρβαρντ ο Ντόναλντ Τραμπ, απειλώντας να φορολογήσει το πανεπιστήμιο ως πολιτική οντότητα, αφού το ίδρυμα απέρριψε τα αιτήματα της κυβέρνησης για αλλαγή πολιτικής, που οδήγησε στο πάγωμα 2,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε ομοσπονδιακή χρηματοδότηση.

«Ίσως το Χάρβαρντ θα έπρεπε να χάσει το καθεστώς φοροαπαλλαγής και να φορολογηθεί ως πολιτική οντότητα αν συνεχίσει να προωθεί πολιτική, ιδεολογική και εμπνευσμένη/υποστηρικτική από την τρομοκρατία «ασθένεια»; Να θυμάστε, το καθεστώς φοροαπαλλαγής εξαρτάται πλήρως από τη δράση προς το ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ!», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social.

Σημειώνεται ότι η κυβέρνηση Τραμπ έχει απειλήσει πολλά πανεπιστήμια στις ΗΠΑ με περικοπές χρηματοδότησης εάν δεν προχωρήσουν σε αλλαγές στις πολιτικές τους, και η στάση του Χάρβαρντ φαίνεται να είναι η πρώτη φορά που ένα ελίτ πανεπιστήμιο αντιτίθεται επίσημα στον Λευκό Οίκο απέναντι στις συγκεκριμένες απαιτήσεις.

Μεταξύ των εντολών που περιλαμβάνονταν στην επιστολή της κυβέρνησης ήταν η κατάργηση των προγραμμάτων για τη διαφορετικότητα, την ισότητα και την ένταξη (DEI), η απαγόρευση χρήσης μασκών στις διαμαρτυρίες εντός της πανεπιστημιούπολης, η εφαρμογή αξιοκρατικών διαδικασιών σε προσλήψεις και εισαγωγές, καθώς και ο περιορισμός της επιρροής που έχουν μέλη ΔΕΠ και διοίκησης «που ενδιαφέρονται περισσότερο για τον ακτιβισμό παρά για την ακαδημαϊκή έρευνα».

Οι προτεινόμενες αλλαγές αποτελούν την πιο πρόσφατη προσπάθεια της ομοσπονδιακής ομάδας δράσης για την καταπολέμηση του αντισημιτισμού στα πανεπιστήμια, μετά από σειρά περιστατικών σε όλη τη χώρα, ως αντίδραση στον πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς στη Γάζα.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.