Η αμερικανική οικονομία πρόκειται να χάσει δισεκατομμύρια δολάρια το 2025 καθώς οι τουρίστες γυρίζουν την πλάτη στις ΗΠΑ και τα αμερικανικά προϊόντα λόγω της πολιτικής του Τραμπ.

Οι αφίξεις μη υπηκόων με αεροπλάνα στις ΗΠΑ μειώθηκαν σχεδόν 10% τον Μάρτιο σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε τη Δευτέρα η Διοίκηση Διεθνούς Εμπορίου. Η Goldman Sachs εκτιμά ότι στο χειρότερο σενάριο, το χτύπημα φέτος από τα μειωμένα ταξίδια και το μποϊκοτάζ στα προϊόντα θα μπορούσε να ανέλθει συνολικά στο 0,3% του ΑΕΠ της, το οποίο θα ανέλθει σε σχεδόν 90 δισεκατομμύρια δολάρια.

Ο ξένος τουρισμός ήταν πολύ σημαντικός τα τελευταία χρόνια για τις ΗΠΑ, μετά και το τέλος της πανδημίας, αποφέροντας δισεκατομμύρια έσοδα. Αλλά πολλοί υποψήφιοι επισκέπτες επανεξετάζουν τώρα τα σχέδιά τους για να κάνουν διακοπές εκεί τόσο λόγω των αυξανόμενων γεωπολιτικών τριβών όσο και εξαιτίας της παγκόσμιας οικονομικής αβεβαιότητας.

Οι διεθνείς ταξιδιώτες ξόδεψαν πέρυσι το ρεκόρ των 254 δισεκατομμυρίων δολαρίων στις ΗΠΑ, σύμφωνα με στοιχεία της ITA. Φτάνοντας στο 2025, οι προοπτικές ήταν θετικές: Η ITA προέβλεψε στις αρχές Μαρτίου ότι οι ΗΠΑ θα υποδεχτούν 77 εκατομμύρια επισκέπτες φέτος, λίγο λιγότερο από το ρεκόρ του 2019. Αλλά αυτές οι εκτιμήσεις μοιάζουν ουτοπικές πια.

Σχεδόν 20 δισεκατομμύρια δολάρια σε λιανικές δαπάνες από διεθνείς τουρίστες στις ΗΠΑ ενδέχεται να κινδυνεύουν, σύμφωνα με ανάλυση του Bloomberg Intelligence.

Τα πρώτα σημάδια μιας απότομης οπισθοδρόμησης εμφανίζονται ήδη. Τα αεροπορικά εισιτήρια, οι τιμές των ξενοδοχείων και το κόστος ενοικίασης αυτοκινήτων μειώθηκαν τον Μάρτιο, σύμφωνα με μια μηνιαία έκθεση του Bureau of Labor Statistics για τις τιμές καταναλωτή που δημοσιεύθηκε στις 10 Απριλίου. Οι οικονομολόγοι της Goldman Sachs και της HSBC Holdings Plc είπαν ότι η χαμηλότερη ζήτηση, συμπεριλαμβανομένων των ξένων ταξιδιωτών, πιθανότατα έπαιξε ρόλο. σε αυτό.

Ο Ομέρ Σαρίφ, πρόεδρος της Inflation Insights, σημείωσε ότι η μείωση των τιμών των ξενοδοχείων, σχεδόν 11% στις βορειοανατολικές ΗΠΑ οφείλεται πιθανότατα στο γεγονός ότι λιγότεροι Καναδοί ταξιδεύουν πλέον προς τα εκεί.

«Δεδομένων των όσων γνωρίζουμε για το πόσο μειώθηκαν τα ταξίδια στον Καναδά, αυτό είναι δυνητικά λίγο ανησυχητικό για αυτήν την περιοχή», είπε ο Σαρίφ.

Καλοκαιρινή σεζόν

Οι κρατήσεις πτήσεων του Καναδά προς τις ΗΠΑ μειώθηκαν κατά 70% έως τον Σεπτέμβριο σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι, σύμφωνα με έκθεση της OAG Aviation Worldwide. Εν τω μεταξύ, οι καλοκαιρινές κρατήσεις στις ΗΠΑ μειώνονται επίσης κατά 25% μεταξύ των Ευρωπαίων τουριστών στα ξενοδοχεία της Accor SA.

«Οι ανακοινώσεις των δασμών και μια πιο επιθετική στάση απέναντι στους ιστορικούς συμμάχους έχουν πλήξει τις παγκόσμιες απόψεις για τις ΗΠΑ», δήλωσαν οι οικονομολόγοι της Goldman Sachs Τζόζεφ Μπριγκς και Μέγκαν Πίτερς σε έκθεσή τους στις 31 Μαρτίου.

Παρά την επιδείνωση των προοπτικών, η επιτροπή τουρισμού του Όρεγκον - γνωστή ως Travel Oregon - συνεχίζει τις προσπάθειες για να προσελκύσει ξένους επισκέπτες, δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλός της Todd Davidson. Η ομάδα του μόλις επέστρεψε από ένα ταξίδι για να παρουσιάσει την πολιτεία σε ένα συνέδριο τουρισμού στο Βανκούβερ και τις επόμενες εβδομάδες θα φιλοξενήσει συνεργάτες πωλήσεων και μάρκετινγκ από μέρη όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ινδία και η Βραζιλία.

Ταυτόχρονα, σκέφτονται επίσης εάν η επιτροπή θα χρειαστεί να μετατοπίσει τη στρατηγική της περισσότερο προς τους εγχώριους επισκέπτες όπως εξελίσσεται η κατάσταση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.