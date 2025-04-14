Η ρωσική επίθεση στο Σούμι είναι στρατηγική και όχι «λάθος» όπως λέει ο Τραμπ

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτήρισε τη διπλή πυραυλική επίθεση της Ρωσίας με βαλλιστικούς πυραύλους στην ουκρανική πόλη Σούμι, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο 35 αμάχων και τον τραυματισμό 117, ως «λάθος» από την πλευρά της Μόσχας.

Μάλιστα, σε νεότερες δηλώσεις του, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν «δεν είναι άγγελος» σε ό,τι αφορά τον ρόλο του στον πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, αλλά τόνισε πως η εισβολή δεν θα είχε συμβεί εάν ο ίδιος ήταν ακόμα στο τιμόνι της αμερικανικής προεδρίας.

Ακολούθως κατηγόρησε τόσο τον προηγούμενο πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν όσο και τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι για το γεγονός ότι δεν σταμάτησαν τον πόλεμο, κατηγορώντας παράλληλα τον Ουκρανό πρόεδρο ότι «ξεκίνησε έναν πόλεμο με μια χώρα 20 φορές μεγαλύτερη από τη δική του».

Ωστόσο, οι αναλύσεις των ειδικών και των παρατηρητών του πολέμου απορρίπτουν τον χαρακτηρισμό του Τραμπ περί «λάθους», υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για συνειδητή στρατηγική, μέρος της ρωσικής στρατιωτικής τακτικής.

Η επίθεση της Κυριακής στο Σούμι ακολουθεί ένα παρόμοιο πλήγμα στις 4 Απριλίου στην πόλη Κριβί Ριχ, όπου ρωσικός βαλλιστικός πύραυλος με πυρομαχικά διασποράς σκότωσε 20 και τραυμάτισε 80 πολίτες. Και οι δύο επιθέσεις εντάσσονται σε μια ευρύτερη εκστρατεία τρόμου της Μόσχας, με στόχο να κάμψει το ηθικό των Ουκρανών και να δημιουργήσει συνθήκες κοινωνικής πίεσης προς την κυβέρνηση Ζελένσκι για διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία.

«Η Ρωσία διεξάγει έναν ολοκληρωτικό πόλεμο κατά της Ουκρανίας», δήλωσε ο Μίκολα Μπιελιέσκοφ, στρατιωτικός αναλυτής και ερευνητής στο Εθνικό Ινστιτούτο Στρατηγικών Μελετών της Ουκρανίας.

«Ο στόχος αυτής της τακτικής είναι να αναγκάσει τους αμάχους να ασκήσουν πίεση στην ουκρανική κυβέρνηση ώστε να διαπραγματευτεί με τους όρους της Ρωσίας. Μέχρι στιγμής, οι Ρώσοι απέτυχαν, αλλά πιστεύουν ότι υπάρχει ένα σημείο καμπής, μετά το οποίο οι πολίτες θα αρχίσουν να στρέφουν την οργή τους όχι προς τη Ρωσική Ομοσπονδία, αλλά προς τη δική μας κυβέρνηση», συμπλήρωσε.

Η τακτική αυτή, που θυμίζει τις στρατηγικές των αεροπορικών βομβαρδισμών από τον 20ό αιώνα, σπάνια αποδίδει: αντί να στραφούν κατά της κυβέρνησής τους, οι πολίτες των πληγέντων περιοχών συνήθως ενισχύουν τη στήριξή τους σε αυτήν, επισημαίνουν οι ειδικοί.

Ευθύνες στον στρατό

Ωστόσο, οι ρωσικές επιθέσεις υπογραμμίζουν τις εντάσεις στην ουκρανική κοινωνία καθώς ο πόλεμος διανύει τον τέταρτο χρόνο του.

Μετά την επίθεση, η βουλευτής της αντιπολίτευσης Μαριάνα Μπεζούχλα κατηγόρησε τον ουκρανικό στρατό ότι εξέθεσε τους πολίτες σε κίνδυνο, διοργανώνοντας τελετή απονομής βραβείων σε στρατιώτες στην πόλη, παρότι υπήρχε πληροφορία για επικείμενη ρωσική επίθεση. Οι στρατιώτες σώθηκαν καθώς βρίσκονταν σε καταφύγιο.

Παράλληλα, ο δήμαρχος της Konotop, Αρτέμ Σεμενίχιν, κατηγόρησε τον τοπικό κυβερνήτη της περιφέρειας Σούμι ότι σχεδίασε δημόσια τελετή για στρατιωτική μονάδα της περιοχής, προσφέροντας, όπως είπε, «δικαιολογία στη Ρωσία για μια γενοκτονική επίθεση εναντίον μας, των Ουκρανών».

Η Ρωσία χρησιμοποίησε την παρουσία ουκρανικών στρατευμάτων στην πόλη Σούμι ως πρόσχημα για τη διπλή πυραυλική επίθεση που προκάλεσε διεθνή καταδίκη. Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας επιβεβαίωσε ότι εξαπέλυσε δύο βαλλιστικούς πυραύλους στην πόλη, υποστηρίζοντας πως στόχος ήταν «συγκέντρωση της ουκρανικής στρατιωτικής ηγεσίας» και κάνοντας λόγο για 60 νεκρούς στρατιώτες.

Το ουκρανικό Γενικό Επιτελείο δεν επιβεβαίωσε ούτε διέψευσε επισήμως εάν υπήρχαν Ουκρανοί στρατιώτες στην πόλη Σούμι κατά τη διάρκεια της ρωσικής πυραυλικής επίθεση. Ωστόσο, σε ανακοίνωσή του τόνισε πως η Ρωσία στοχεύει εσκεμμένα άμαχο πληθυσμό και δεσμεύτηκε ότι θα υπάρξουν αντίποινα κατά του ρωσικού στρατού.

Είτε ήταν παρόντα στρατεύματα στο Σούμι είτε όχι, η Ρωσία χρησιμοποιεί παρόμοια γλώσσα για να δικαιολογήσει και τις άλλες επιθέσεις της σε πόλεις της Ουκρανίας, είπε ο Μπιελιέσκοφ.

Το να κατηγορείς τον στρατό σημαίνει ότι πέφτεις στην παγίδα της Ρωσίας, η οποία προσπαθεί να διαχωρίσει τον στρατό από τους πολίτες, δήλωσε η Τετιάνα Τροστσίνσκα, διακεκριμένη Ουκρανή δημοσιογράφος. Είπε ότι η σφαγή έχει σκοπό να δείξει στον πληθυσμό πως «αν δεν ήταν ο στρατός, δεν θα σας επιτιθέμεθα!»

«Είναι δικό σας το φταίξιμο, μας λένε οι εχθροί. Κι αν αρχίσουμε κι εμείς να κατηγορούμε τον στρατό μας, αυτό θα σημαίνει ότι έχουμε χάσει», πρόσθεσε η Τροστσίνσκα.

Τακτικές ολοκληρωτικού πολέμου

Εύλογα, η Ουκρανία αντιμετωπίζει με επιφύλαξη τις δηλώσεις της Μόσχας, υπενθυμίζοντας ότι σε πολλές περιπτώσεις οι πόλεις δέχονται επίθεση χωρίς κανέναν στρατιωτικό λόγο. Αυτό συνέβη στην Κριβί Ριχ, όπου η Ρωσία ισχυρίστηκε ότι έπληξε συγκέντρωση αξιωματικών του ΝΑΤΟ μέσα σε εστιατόριο, ισχυρισμός που αποδείχθηκε ψευδής από το France24, το οποίο παρουσίασε πλάνα όπου στο σημείο βρίσκονταν μόνο εργαζόμενοι τη στιγμή της επίθεσης.

Μέχρι στιγμής, οι τακτικές του ολοκληρωτικού πολέμου δεν έχουν αποφέρει το αποτέλεσμα που ελπίζει το Κρεμλίνο, δήλωσε ο Μπιελιέσκοφ. Ωστόσο, οι Ουκρανοί άμαχοι αισθάνονται ότι η εγγύτητα με στρατιώτες μπορεί να είναι επικίνδυνη.

Λόγω των συχνών ρωσικών επιθέσεων, ο ουκρανικός στρατός δεν στεγάζει πλέον τα στρατεύματά του σε στρατώνες. Αντί γι' αυτό, οι στρατιώτες πρέπει να ζουν σε κανονικά διαμερίσματα, αλλά δυσκολεύονται να τα νοικιάσουν, καθώς πολλοί ντόπιοι φοβούνται ότι θα γίνουν στόχος ρωσικού πυραύλου ή drone εάν ανοίξουν τις πόρτες τους στον στρατό.

«Στην πρώτη γραμμή, είναι σχεδόν αδύνατο να βρεις σπίτι. Μόλις φτάναμε στο σημείο συγκέντρωσης, συχνά έπρεπε να στριμωχτούμε είτε σε κατεστραμμένα σπίτια είτε σε αυτοκίνητα», δήλωσε στον POLITICO ένας Ουκρανός στρατιώτης.

«Ο κύριος λόγος που άκουσα από όσους δεν μας άφηναν να νοικιάσουμε ένα σπίτι ήταν: “Ένας πύραυλος θα έρθει εδώ εξαιτίας σας! Δεν το χρειαζόμαστε αυτό,”» πρόσθεσε με πικρία.



