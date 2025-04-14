Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε σήμερα ότι έπληξε μια συνάντηση Ουκρανών διοικητών στην Σούμι με δύο πυραύλους Iskander, μια μέρα μετά τη φονική επίθεση σε αυτή την ουκρανική πόλη.

Υπενθυμίζεται πως η Ουκρανία ανακοίνωσε την Κυριακή ότι δύο ρωσικοί βαλλιστικοί πύραυλοι σκότωσαν 34 ανθρώπους και τραυμάτισαν 117 στο Σούμι. Πρόκειται για τη φονικότερη επίθεση των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων κατά αμάχων στην Ουκρανία το 2025.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας κατηγόρησε παράλληλα το Κίεβο ότι χρησιμοποιεί αμάχους ως ανθρώπινες ασπίδες.

Η Ρωσία βομβαρδίζει μόνο στρατιωτικούς στόχους και στόχους που χρησιμοποιούνται για στρατιωτικούς σκοπούς, δήλωσε παράλληλα σήμερα ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, ερωτηθείς για την επίθεση αυτή.

«Ο στρατός μας πλήττει αποκλειστικά στρατιωτικούς στόχους και στόχους που χρησιμοποιούνται για στρατιωτικούς σκοπούς», τόνισε ο Πεσκόφ.

Από την έναρξη της ρωσικής εισβολής η Ρωσία δηλώνει διαρκώς ότι δεν στοχοθετεί μη στρατιωτικές υποδομές στην Ουκρανία, όπου πολλές πόλεις έχουν καταστραφεί και δεκάδες χιλιάδες άμαχοι έχουν σκοτωθεί ή τραυματιστεί από ρωσικά πλήγματα, σύμφωνα με παρατηρητές.

Παράλληλα, στη σημερινή ενημέρωση των δημοσιογράφων ο Πεσκόφ κατήγγειλε μια πρόταση του Φρίντριχ Μερτς - πιθανότατα μελλοντικού Γερμανού καγκελάριου - να σταλούν πύραυλοι μεγάλου βεληνεκούς Taurus στην Ουκρανία, με τον Πεσκόφ να δηλώνει ότι αυτό θα οδηγήσει μόνο σε κλιμάκωση του πολέμου.

Ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας είπε ότι άλλες ευρωπαϊκές χώρες έχουν παρόμοια προσέγγιση, κάτι που εκτροχιάζει τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις και συνδράμει στην παράταση του πολέμου.

Ευρωπαίοι ηγέτες κατηγορούν την Μόσχα ότι κωλυσιεργεί προς μια κατάπαυση του πυρός και ότι δεν μιλά σοβαρά στο να επιδιώξει τον τερματισμό του πολέμου.

Αναφερόμενος στις επαφές που είχε ο ειδικός απεσταλμένος του Αμερικανού προέδρου Ντόναλτ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, ο Πεσκόφ χαρακτήρισε τις επαφές αυτές χρήσιμες και αποδοτικές.

Ωστόσο, Πούτιν και Γουίτκοφ δεν συζήτησαν επί της ουσίας για μια ενδεχόμενη συνάντηση μεταξύ του Ρώσου προέδρου Πούτιν και του Τραμπ, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της ρωσικής προεδρίας.

Ο Πούτιν συναντήθηκε με τον Γουίτκοφ στην Αγία Πετρούπολη την περασμένη Παρασκευή.

Βίντεο - ντοκουμέντο από τη στιγμή της πυραυλικής επίθεσης αποτυπώνει το χάος. Συντρίμμια παντού, αμάξια τυλιγμένα στις φλόγες και ανάμεσά τους αιμόφυρτες σοροί. Σύμφωνα με τις ουκρανικές Αρχές δύο παιδιά έχασαν τη ζωή τους, ενώ οι πύραυλοι έφεραν βόμβες διασποράς.

«Μόνο παλιάνθρωποι μπορούν να δράσουν με αυτό τον τρόπο, αφαιρώντας τη ζωή καθημερινών ανθρώπων» είπε, μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατηγορώντας τον Ρώσο ομόλογό του, Βλάντιμιρ Πούτιν ότι αγνοεί τις προσπάθειες των Ηνωμένων Πολιτειών να διασφαλίσουν πλήρη και άνευ όρων κατάπαυση του πυρός. Σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο, η ειρήνη στην Ουκρανία είναι εφικτή μονάχα μέσω άσκησης πίεσης στη Μόσχα και κάλεσε ξανά τη διεθνή κοινότητα να μην μένει ούτε σιωπηλή κι ούτε αδιάφορη.

Την ίδια στιγμή, ο ειδικός απεσταλμένος των Ηνωμένων Πολιτειών, Κιθ Κέλογκ, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα «Χ» κατήγγειλε πως η επίθεση «ξεπερνά κάθε όριο» υπογραμμίζοντας ότι «γι’ αυτόν τον λόγο ο πρόεδρος Τραμπ εργάζεται σκληρά, προκειμένου να τελειώσει αυτόν τον πόλεμο».

Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ, δήλωσε «σοκαρισμένος» ενώ προσέθεσε ότι ο Βλάντιμιρ Πούτιν «πρέπει τώρα να συμφωνήσει σε μία πλήρη και άμεση κατάπαυση του πυρός δίχως όρους».

Την ίδια ώρα, ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, συμφώνησε «στην επείγουσα ανάγκη να επιβληθεί κατάπαυση του πυρός στη Ρωσία». Όπως είπε, «όλοι γνωρίζουν ότι η Ρωσία είναι η μοναδική που θέλει αυτόν τον πόλεμο».

Για ακόμη ένα «φρικτό» παράδειγμα της εντατικοποίησης των ρωσικών επιθέσεων, τη στιγμή που η Ουκρανία έχει αποδεχτεί μια άνευ όρων κατάπαυση του πυρός, έκανε λόγο η Ύπατη Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάγια Κάλας, όσο «εξοργισμένος» δήλωνε από την «εγκληματική» πυραυλική επίθεση ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα.

Οι συνομιλίες ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Ρωσία συνεχίζονται εδώ και δύο πλέον μήνες, με τις ρωσικές επιθέσεις κατά ουκρανικών πόλεων, ωστόσο, να κλιμακώνονται. Ενδεικτικά, μία εβδομάδα περίπου πριν 19 άνθρωποι, ανάμεσά τους και εννέα παιδιά, σκοτώθηκαν στην πόλη Κρίβι Ριχ έπειτα από ρωσικό βομβαρδισμό.

Παρά το γεγονός πως ενήλικες κάηκαν ζωντανοί μέσα στα οχήματά τους και σοροί παιδιών εντοπίστηκαν σε παιδική χαρά, η καταδίκη της σφοδρής επίθεσης από πλευράς Ουάσιγκτον ήταν αδύναμη. Η, πλέον απερχόμενη, πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ουκρανία, Μπρίτζερ Μπρινκ, με ανάρτησή της στο «Χ» δήλωνε «τρομοκρατημένη» συμπληρώνοντας πως «ο πόλεμος πρέπει να τελειώσει».

Παρατηρητές και λοιποί αναλυτές αντιπαραβάλλουν, όπως ακριβώς κάνει και το Κίεβο, φωτογραφίες με τη χειραψία του συμβούλου των Ηνωμένων Πολιτειών, Στιβ Γουίτκοφ, με τον πρόεδρο της Ρωσικής Ομοσπονδίας, Βλάντιμιρ Πούτιν από την τρίτη κατά σειρά συνάντησή τους την περασμένη Παρασκευή στην Αγία Πετρούπολη.

Το τετ α τετ των δύο ανδρών διήρκησε περισσότερες από τέσσερις ώρες και μολονότι επίσημες ανακοινώσεις για το περιεχόμενο των συνομιλιών δεν υπήρξαν, αναφορές κάνουν λόγο πως ο Γουίτκοφ φέρεται να προωθεί την ιδέα πως ο πιο άμεσος τρόπος, ώστε η Ρωσία να συμφωνήσει σε εκεχειρία, είναι ο εξαναγκασμός του Κιέβου να παραδώσει και τις τέσσερις υπό ρωσική κατοχή περιοχές στα ανατολικά της Ουκρανίας, συμπεριλαμβανομένων και των πόλεων της Χερσώνας και της Ζαπορίζια. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ελπίζει ο Λευκός Οίκος να κατανοήσει πως ο Βλάντιμιρ Πούτιν απλώς κερδίζει χρόνο και ζητούμενο παραμένει εάν η Ουάσιγκτον είναι έτοιμη να ασκήσει πίεση στη Μόσχα για να ξεκινήσει τη διαπραγμάτευση.

Πηγή: Skai.gr, Reuters, AFP

