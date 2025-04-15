Ουκρανία: Αποπέμπεται ο περιφερειάρχης του Σούμι μετά το φονικό ρωσικό πλήγμα της Κυριακής

Η ουκρανική κυβέρνηση ενέκρινε σήμερα, Τρίτη την αποπομπή του περιφερειάρχη του Σούμι, Βολοντίμιρ Άρτιουχ, ο οποίος κατηγορήθηκε από ορισμένους αξιωματούχους για αμέλεια μετά τη διπλή ρωσική πυραυλική επίθεση της Κυριακής που σκότωσε 35 ανθρώπους και τραυμάτισε περισσότερους από 100 στην πόλη.

Η κυβέρνηση ανακοίνωσε σήμερα ότι ενέκρινε σχέδιο προεδρικού διατάγματος για την αποπομπή του περιφερειάρχη, αλλά η επίσημη απόφαση για την απομάκρυνσή του δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί και δεν έχει δοθεί επίσημη εξήγηση.

Η γνωστοποίηση της απόφασης έρχεται έπειτα από συνέντευξη που παραχώρησε χθες ο Άρτιουχ κατά την οποία επιβεβαίωσε την εκδοχή της Μόσχας για τον στόχο της ρωσικής επίθεσης στο Σούμι.

Ένας βουλευτής και ο δήμαρχος μιας πόλης στην περιφέρεια κατηγόρησαν τον περιφερειάρχη Άρτιουχ ότι ενέκρινε μια τελετή παρασημοφόρησης στρατιωτικών στο Σούμι την Κυριακή, υποστηρίζοντας ότι αυτή θα χρησίμευε ως πρόσχημα για τη Ρωσία να βομβαρδίσει την πόλη.

Ανώτερος Ουκρανός αξιωματούχος δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι το έργο του περιφερειάρχη κρινόταν μη ικανοποιητικό εδώ και αρκετό καιρό, περιγράφοντας τον Άρτιουχ ως «πολύ μέτριο μάνατζερ» στη θέση που κατείχε τα τελευταία δύο χρόνια.

Το πλήγμα στο Σούμι, ένα από τα πιο θανατηφόρα στα τρία χρόνια που διαρκεί η εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, έγινε «η τελευταία τραγική σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι» και οδήγησε στην αποπομπή του, πρόσθεσε ο αξιωματούχος, που μίλησε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

Ο ρωσικός στρατός ανακοίνωσε χθες ότι οι δυνάμεις του εκτόξευσαν δύο βαλλιστικούς πυραύλους Iskander σε «χώρο στρατιωτικής συνάντησης» στο Σούμι. Ενώ το ρωσικό πλήγμα, το οποίο σκότωσε πολλούς αμάχους, προκάλεσε παγκόσμια κατακραυγή, έστρεψε ευθύνες και στην Ουκρανία, η οποία κατηγορήθηκε ότι οργανώνει τέτοιες συναντήσεις «στο κέντρο μιας πυκνοκατοικημένης πόλης».

Ο Άρτιουχ με δηλώσεις του χθες επιβεβαίωσε πως βρισκόταν σε εξέλιξη συγκέντρωση στρατιωτικών στην ομώνυμη πόλη όταν έγινε το πολύνεκρο ρωσικό πυραυλικό πλήγμα προχθές, Κυριακή, τονίζοντας πως αυτή η συγκέντρωση δεν συγκλήθηκε με δική του πρωτοβουλία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

