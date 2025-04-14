Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε χθες Κυριακή «φρικτό» το πυραυλικό πλήγμα το οποίο στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 34 ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους 117 στο Σούμι, στη βορειοανατολική Ουκρανία, χωρίς όμως να καταγγείλει ρητώς τη Ρωσία.

«Νομίζω ότι είναι φρικτό. Ενημερώθηκα πως έκαναν λάθος. Νομίζω όμως πως είναι φρικτό πράγμα», δήλωσε ο Ρεπουμπλικάνος αρχηγός του κράτους των ΗΠΑ σε δημοσιογράφους επί του προεδρικού αεροσκάφους.

Ερωτηθείς για το «λάθος» αυτό, ο κ. Τραμπ απάντησε «έκαναν λάθος (...) θα πρέπει να θέσετε το ερώτημα σε εκείνους», χωρίς να ξεκαθαρίσει σε ποιους αναφερόταν.

Νωρίτερα, το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας του Λευκού Οίκου έκρινε πως ο βομβαρδισμός υπογραμμίζει πόσο απαραίτητο είναι να διεξαχθούν διαπραγματεύσεις για να τελειώσει ο πόλεμος, που ξέσπασε τον Φεβρουάριο του 2022.

«Η πυραυλική επίθεση στη Σούμι συνιστά σαφή και βάναυση υπενθύμιση του λόγου για τον οποίο οι προσπάθειες του προέδρου Ντόναλντ με σκοπό (...) να τερματιστεί αυτός ο φρικτός πόλεμος καταγράφονται σε στιγμή κρίσιμης σημασίας», σημείωσε σε ανακοίνωσή Τύπου που δημοσιοποίησε εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας της προεδρίας των ΗΠΑ, ο Μπράιαν Χιουζ.

Ούτε ο κ. Τραμπ, ούτε το ΣΕΑ του Λευκού Οίκου κατηγόρησαν με το όνομά της τη Ρωσία για το πυραυλικό πλήγμα, το οποίο προκάλεσε αγανάκτηση σε μεγάλο μέρος της διεθνούς κοινότητας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

