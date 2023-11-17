Οι ΗΠΑ λένε ξανά πως είναι αντίθετες σε αεροπορικούς βομβαρδισμούς εναντίον νοσοκομείων

Η διπλωματία των ΗΠΑ εξέφρασε χθες Πέμπτη τη «βαθιά ανησυχία» της για το αεροπορικό πλήγμα σε ιορδανικό στρατιωτικό νοσοκομείο στη Γάζα που είχε αποτέλεσμα να τραυματιστούν επτά άνθρωποι, τονίζοντας πως εναντιώνονται «στα πλήγματα εναντίον νοσοκομείων από τους αιθέρες».

«Είμαστε βαθιά ανήσυχοι για το γεγονός πως υπήρξαν τραυματίες», δήλωσε στον Τύπο ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, ο Μάθιου Μίλερ, εξαίροντας την «απίστευτη δουλειά» της ιορδανικής κυβέρνησης για να προσφέρει βοήθεια στη Λωρίδα της Γάζας, παλαιστινιακό θύλακα υπό πολιορκία που υφίσταται ασταμάτητα βομβαρδισμούς από τον ισραηλινό στρατό μετά την επίθεση της Χαμάς την 7η Οκτωβρίου.

Προχθές Τετάρτη πλήγμα κοντά στο ιορδανικό στρατιωτικό νοσοκομείο στην πόλη της Γάζας τραυμάτισε επτά μέλη του υγειονομικού προσωπικού, σύμφωνα με το ιορδανικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων PETRA, προκαλώντας την έντονη αντίδραση και την καταδίκη του Αραβικού Συνδέσμου.

«Όπως έχουμε ήδη πει, δεν θέλουμε νοσοκομεία να βομβαρδίζονται από τον αέρα (...) και επαναλαμβάνουμε σε όλα τα μέρη πως πρέπει να λαμβάνουν τις απαραίτητες προφυλάξεις για να μειώνεται ο κίνδυνος για τους αμάχους», πρόσθεσε, αποφεύγοντας ωστόσο επιμελώς να καταδικάσει το πλήγμα.

Ο ισραηλινός στρατός έκανε χθες Πέμπτη έρευνες στο νοσοκομείο Σίφα, το μεγαλύτερο στη Λωρίδα της Γάζας, ψάχνοντας ένα-ένα τα κτίρια της δομής υγείας που κατ’ αυτόν αποτελεί κρησφύγετο της Χαμάς, παρά την παρουσία αρρώστων, τραυματιών, υγειονομικού προσωπικού και άμαχων εκτοπισμένων από τις εχθροπραξίες.

Η Ουάσιγκτον, η οποία προσφέρει μεγάλη στρατιωτική βοήθεια στο Ισραήλ, υποστηρίζει ανεπιφύλακτα τον σύμμαχό της έπειτα από την επίθεση της Χαμάς, επιχειρηματολογώντας πως έχει υποχρέωση και καθήκον να αμυνθεί, ωστόσο τελευταία εκφράζει ανησυχία για τον τρόπο που διεξάγει επιχειρήσεις και τον ολοένα πιο βαρύ απολογισμό των θυμάτων μεταξύ των αμάχων.

Ο πόλεμος Ισραήλ/Χαμάς είχε έναυσμα την άνευ προηγουμένου επίθεση του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος εναντίον τομέων της ισραηλινής επικράτειας με ορμητήριο τη Λωρίδα της Γάζας, που κυβερνά.

Κάπου 1.200 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην επίθεση, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό.

Σε αντίποινα, το Ισραήλ, η πολιτική και στρατιωτική ηγεσία του οποίου ορκίζεται πως θα «αφανίσει» τη Χαμάς, σφυροκοπεί ακατάπαυστα τον παλαιστινιακό θύλακο. Οι βομβαρδισμοί του ισραηλινού στρατού έχουν στοιχίσει τη ζωή σε πάνω από 11.500 ανθρώπους, στη μεγάλη πλειονότητά τους άμαχους, ανάμεσά τους 4.710 παιδιά, κατά το υπουργείο Υγείας της Χαμάς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.