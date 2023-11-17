Ο ΥΠΕΞ των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν ζητεί το Ισραήλ να λάβει μέτρα κατά της «εξτρεμιστικής βίας» εποίκων

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Άντονι Μπλίνκεν κάλεσε χθες Πέμπτη την κυβέρνηση του Ισραήλ να λάβει «επειγόντως» μέτρα για να τερματιστεί η «εξτρεμιστική βία» εβραίων εποίκων στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, εν μέσω του πολέμου με τη Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο κ. Μπλίνκεν, στο Σαν Φρανσίσκο για τη σύνοδο της APEC, απηύθυνε την έκκληση αυτή κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνδιάλεξής του με τον Μπένι Γκαντς, ηγέτη της ισραηλινής αντιπολίτευσης που έχει ενταχθεί στην κυβέρνηση πολέμου του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών «υπογράμμισε την επείγουσα ανάγκη να ληφθούν χειροπιαστά μέτρα για να αποκλιμακωθούν οι εντάσεις στη Δυτική Όχθη, ιδίως για την αντιμετώπιση των αυξανόμενων επιπέδων εξτρεμιστικής βίας από πλευράς εποίκων», σύμφωνα με δελτίο Τύπου που δημοσιοποιήθηκε από τον εκπρόσωπο του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, τον Μάθιου Μίλερ.

Ο κ. Μπλίνκεν συζήτησε επίσης με τον κ. Γκαντς για τις διπλωματικές προσπάθειες που καταβάλλονται ώστε να αφεθούν ελεύθεροι όμηροι της Χαμάς.

Περίπου 240 άνθρωποι απήχθησαν από μαχητές της Χαμάς την 7η Οκτωβρίου, όταν το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα εξαπέλυσε άνευ προηγουμένου επίθεση στην ισραηλινή επικράτεια με κάπου 1.200 νεκρούς, στην πλειονότητά τους άμαχους, σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές. Οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί σε αντίποινα στη Λωρίδα της Γάζας έχουν στοιχίσει τη ζωή σε πάνω από 11.500 ανθρώπους, επίσης κατά μεγάλη πλειονότητα άμαχους, ανάμεσά τους 4.710 παιδιά, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς.

Από το ξέσπασμα του πολέμου, έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 190 Παλαιστίνιοι στη Δυτική Όχθη από πυρά ισραηλινών στρατιωτών ή εβραίων εποίκων, κατά τις παλαιστινιακές υγειονομικές αρχές.

Ο ισραηλινός στρατός έχει πολλαπλασιάσει τις εφόδους του στον τομέα, τονίζοντας πως αντιδρά στη στη «μεγάλη αύξηση των τρομοκρατικών επιθέσεων», κάνοντας λόγο για λόγο για «πάνω από 550 απόπειρες επίθεσης από την έναρξη του πολέμου».

Στη Δυτική Όχθη, παλαιστινιακό έδαφος που κατέχει το Ισραήλ από τον πόλεμο του 1967, ζουν περίπου τρία εκατομμύρια Παλαιστίνιοι και ανάμεσά τους 490.000 ισραηλινοί έποικοι σε οικισμούς που θεωρούνται από τον ΟΗΕ παράνομοι δυνάμει του διεθνούς δικαίου.

Ο κ. Γκαντς, κεντρώος πολιτικός, στρατηγός ε.α., συμφώνησε να ενταχθεί στην κυβέρνηση πολέμου υπό τον πρωθυπουργό Νετανιάχου. Ο επικεφαλής της ισραηλινής δεξιάς ηγείται κυβερνητικής συμμαχίας με κόμματα της άκρας δεξιάς, που υποστηρίζουν σθεναρά τον περαιτέρω εποικισμό της Δυτικής Όχθης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

