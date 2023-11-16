Βέβαιος πως οι Παλαιστίνιοι θα βγουν νικητές από αυτό τον πόλεμο με το Ισραήλ, δήλωσε ο αρχηγός της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγιε.

«Αν ο εχθρός θέλει να είναι μια μακρά μάχη, η ικανότητά μας είναι ακόμη μεγαλύτερη», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ισμαήλ Χανίγιε σήμερα, Πέμπτη υποστηρίζοντας πως «δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι΄αυτό».

Ο Χανιγιέ ισχυρίστηκε επίσης ότι μετά από εβδομάδες πολέμου και παρά τις «βάρβαρες» ισραηλινές επιθέσεις εναντίον των αμάχων, ο παλαιστινιακός λαός έχει καταφέρει να ματαιώσει τα σχέδια του Ισραήλ.

«Ο εχθρός δεν μπόρεσε να πετύχει κανέναν από τους στόχους του ή να επιστρέψει τους ομήρους, εκτός από το τίμημα που θα αποφασίσει η αντίσταση», είπε.

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του ευχαρίστησε τους περιφερειακούς συμμάχους για την υποστήριξή τους κατά τη διάρκεια του πολέμου, χωρίς ωστόσο να κατονομάσει ποιοι είναι αυτοί.

«Χαιρετίζω τα μέτωπα της αντίστασης που συνέβαλαν σε αυτή τη μάχη μέσω της στρατηγικής ισορροπίας», είπε χαρακτηριστικά.

