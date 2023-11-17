Η αστυνομία διέλυσε την κινητοποίηση κατά του Ισραήλ στην Μπέι Μπριτζ του Σαν Φρανσίσκο

Δεκάδες αστυνομικοί έκαναν έρευνες από αυτοκίνητο σε αυτοκίνητο, αναζητώντας και συλλαμβάνοντας διαδηλωτές κατά του Ισραήλ, καθώς οι αμερικανικές αρχές ξανάνοιγαν και πάλι τη ζωτικής σημασίας γέφυρα Μπέι Μπριτζ που οδηγεί στο Σαν Φρανσίσκο, την πόλη όπου φιλοξενείται το Φόρουμ Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC).

Οι διαδηλωτές που απέκλεισαν αυτόν τον ζωτικής σημασίας οδικό άξονα ζητούσαν να κηρυχθεί εκεχειρία στον πόλεμο μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, κρατώντας πλακάτ με συνθήματα όπως «Σταματήστε τη γενοκτονία» και «Όχι αμερικανική στρατιωτική βοήθεια στο Ισραήλ».

Η αστυνομία συνέλαβε «δεκάδες» διαδηλωτές, ανέφερε μία από τις ομάδες που οργάνωσαν την κινητοποίηση, σε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που εστάλη στο πρακτορείο Reuters. Ακόμη και μετά τη σύλληψή τους οι διαδηλωτές συνέχιζαν να φωνάζουν «Ελευθερώστε την Παλαιστίνη» και «Η Παλαιστίνη θα είναι ελεύθερη».

Η Τροχαία Αυτοκινητοδρόμων της Καλιφόρνιας είχε δώσει νωρίτερα εντολή στους συγκεντρωμένους να διαλυθούν. Οι αρχές έστειλαν γερανούς στη γέφυρα για να σηκώσουν αυτοκίνητα τα οποία χρησιμοποιήθηκαν από τους διαδηλωτές για να διακόψουν την κυκλοφορία όταν ξεκίνησε η κινητοποίηση, το πρωί, κατά την ώρα αιχμής.

Αφού ξεκίνησε και πάλι η κυκλοφορία, σε τουλάχιστον μία λωρίδα, αστυνομικοί σταμάτησαν ένα αυτοκίνητο Honda και συνέλαβαν τους επιβάτες. Μεταξύ αυτών ήταν και ένας που βρισκόταν στο πορτ-μπαγκάζ και φέρεται ότι συμμετείχε στη διαδήλωση.

Δύο από τους συλληφθέντες είπαν ότι δεν έχουν καμία σχέση με τις διαμαρτυρίες. Η καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Στάνφορντ Λορίν Τόμκινς είπε στο Reuters ότι πήγαινε στη δουλειά της αλλά συμμορφώθηκε με τις εντολές των υπηρεσιών επιβολής του νόμου όταν την συνέλαβαν μέσα στο όχημά της.

Νωρίτερα, περίπου 200 διαδηλωτές είχαν συγκεντρωθεί στη γέφυρα. Στην κινητοποίηση μετείχαν πολλές οργανώσεις, όπως το Κίνημα Παλαιστίνιων Νέων και η Παλαιστινιακή Αλληλεγγύη της Περιοχής του Κόλπου του Σαν Φρανσίσκο. Πριν από την επέμβαση της αστυνομίας κάποιοι αλυσοδέθηκαν σε αυτοκίνητα στα οποία είχαν αναρτήσει πινακίδες με συνθήματα όπως «Ελευθερώστε την Παλαιστίνη». Πολλοί ξάπλωσαν στο οδόστρωμα, καλυμμένοι με λευκά σεντόνια.

Η κυκλοφορία άρχισε να εξομαλύνεται γύρω στις 10.45 τοπική ώρα (20.45 ώρα Ελλάδας).

Η Μπέι Μπριτζ είναι μια από τις σημαντικότερες οδικές αρτηρίες του Σαν Φρανσίσκο και δεκάδες χιλιάδες οχήματα την διασχίζουν καθημερινά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.