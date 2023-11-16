ΗΠΑ: 38 τραυματίες σε σιδηροδρομικό ατύχημα στο Σικάγο

Επιβατική αμαξοστοιχία συγκρούστηκε σήμερα με βαγόνι αποχιονισμού στο Σικάγο των ΗΠΑ, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δεκάδες άνθρωποι.

Εκπρόσωπος της πυροσβεστικής ανέφερε σε συνέντευξη Τύπου ότι 38 άνθρωποι τραυματίστηκαν, στην πλειονότητά τους επιβαίνοντες στην αμαξοστοιχία. Σε νοσοκομεία διακομίστηκαν 23 τραυματίες και η κατάσταση τριών εξ αυτών χαρακτηρίζεται «σοβαρή».

Το σιδηροδρομικό ατύχημα σημειώθηκε κοντά στον σταθμό Χάουαρντ, όταν η επιβατική αμαξοστοιχία συγκρούστηκε με το βαγόνι εκχιονισμού που βρισκόταν στην ίδια γραμμή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.