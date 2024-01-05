Το ανώτατο δικαστήριο της Ιταλίας απήλλαξε, μετά θάνατον, τον αξεπέραστο θρύλο του ποδοσφαίρου Ντιέγκο Μαραντόνα από κατηγορίες περί φοροδιαφυγής, δίνοντας τέλος στη δικαστική διαμάχη που διήρκεσε 30 χρόνια μεταξύ του αείμνηστου επιθετικού της Νάπολι και των φορολογικών αρχών της χώρας.



Ο «El Pibe de Oro» κατηγορήθηκε ότι χρησιμοποίησε εταιρείες πληρεξουσίου στο Λιχτενστάιν για να αποφύγει φορολογικές αποδόσεις επί των απολαβών του απ’ τη Νάπολι μεταξύ του 1985 και του 1990, όσον αφορά τα προσωπικά του δικαιώματα εικόνας. «Τελείωσε και μπορώ ξεκάθαρα να δηλώσω χωρίς φόβο ότι ο Μαραντόνα δεν υπήρξε ποτέ φοροφυγάς», δήλωσε στο Reuters ο δικηγόρος του, Άντζελο Πιζάνι.



Το Δικαστήριο της Ρώμης ανέτρεψε στα μέσα Δεκεμβρίου μια ετυμηγορία του 2018, σύμφωνα με ένα δικαστικό έγγραφο που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη (3/1).



Ο Μαραντόνα «έφυγε» απ’ τη ζωή στις 25 Νοεμβρίου 2020 από καρδιακή προσβολή. Οι έρευνες για τις πληρωμές φόρων του Αργεντινού θρύλου ξεκίνησαν στις αρχές της δεκαετίας του 1990 και κατέληξαν σε κατηγορίες ύψους 37 εκατομμυρίων ευρώ και κατάσχεση μερικών από τα υπάρχοντα του παίκτη κατά τις επισκέψεις του στην Ιταλία.



Ο Πιζάνι πρόσθεσε ότι η τελική ετυμηγορία «αδικεί τους οπαδούς, τις αξίες του αθλητισμού, αλλά κυρίως τη μνήμη του Μαραντόνα, αλλά βάζει τέλος σε μια δίωξη που υπέστη για 30 χρόνια. Οι κληρονόμοι έχουν πλέον νόμιμο δικαίωμα να διεκδικήσουν αποζημίωση. Ελπίζω να το κάνουν, στη μνήμη του πατέρα τους»



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

