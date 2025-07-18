Οι Ευρωπαίοι προειδοποιούν το Ιράν πως θα επαναφέρουν τις διεθνείς κυρώσεις ελλείψει προόδου για τα πυρηνικά

Η Γαλλία, η Γερμανία, η Βρετανία (E3) κι η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας εξέφρασαν χθες Πέμπτη στον επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας την «αποφασιστικότητά τους» να επαναφέρουν σε ισχύ τις κυρώσεις του ΟΗΕ σε βάρος της Τεχεράνης εάν δεν υπάρξει πρόοδος τις επόμενες εβδομάδες στις συνομιλίες για να κλειστεί νέα συμφωνία όσον αφορά το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας του Ιράν, γνωστοποίησε το υπουργείο Εξωτερικών της Γαλλίας.

Οι Ζαν-Νοέλ Μπαρό, Γιόχαν Βάντεφουλ, Ντέιβιντ Λάμι και Κάγια Κάλας τόνισαν στον Αμπάς Αραγτσί την «αποφασιστικότητά τους να κάνουν χρήση του λεγόμενου μηχανισμού ‘snapback’», που επιτρέπει να τεθούν εκ νέου σε ισχύ όλες οι διεθνείς κυρώσεις σε βάρος της Ισλαμικής Δημοκρατίας, «απούσης χειροπιαστής προόδου» για τη σύναψη νέας συμφωνίας για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα «ως το τέλος του καλοκαιριού», σύμφωνα με το Κε ντ’ Ορσέ.

