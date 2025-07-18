Λούλα: «Απαράδεκτος εκβιασμός» η απειλή του Τραμπ για την επιβολή δασμών 50%

Ο βραζιλιάνος κεντροαριστερός πρόεδρος Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα χαρακτήρισε χθες Πέμπτη «απαράδεκτο εκβιασμό» την απειλή του αμερικανού ομολόγου του Ντόναλντ Τραμπ πως η κυβέρνησή του θα προχωρήσει στην επιβολή επιπρόσθετων τελωνειακών δασμών, ύψους 50%, στα προϊόντα της Βραζιλίας τα οποία εισάγονται στις ΗΠΑ, κατά τη διάρκεια παρέμβασής του που μεταδόθηκε από τη δημόσια τηλεόραση.

Ο ρεπουμπλικάνος μεγιστάνας ανήγγειλε την 9η Ιουλίου νέους τελωνειακούς δασμούς στα βραζιλιάνικα αγαθά που εξάγονται στην αγορά της χώρας του. Επικαλέστηκε ιδίως το «κυνήγι μαγισσών» που έχει στο στόχαστρο σύμμαχό του, τον ακροδεξιό πρώην πρόεδρο Ζαΐχ Μπολσονάρου, ο οποίος δικάζεται το τρέχον διάστημα για απόπειρα πραξικοπήματος.

Στην τοποθέτησή του που μεταδόθηκε από τη βραζιλιάνικη δημόσια τηλεόραση, ο πρόεδρος Λούλα αναφέρθηκε επίσης με τον χαρακτηρισμό «προδότες της πατρίδας» σε «ορισμένους βραζιλιάνους πολιτικούς» που τάσσονται υπέρ των απειλών του κ. Τραμπ εναντίον της μεγαλύτερης οικονομίας της Λατινικής Αμερικής.

«Η Βραζιλία δεν έχει παρά μόνο έναν ιδιοκτήτη: τον βραζιλιάνικο λαό», προειδοποίησε.

Σε επιστολή –δεν διακρίνεται ημερομηνία– στον πρώην ομόλογό του, που δημοσιοποίησε νωρίτερα χθες μέσω Truth Social, ο κ. Τραμπ επέμεινε πως η κυβέρνηση του Λούλα πρέπει να «σταματήσει αμέσως να επιτίθεται» στον κ. Μπολσονάρου.

Ο πρώην αρχηγός του βραζιλιάνικου κράτους (2019-2022) είναι αντιμέτωπος με ποινή ως ακόμη και 40 ετών κάθειρξης αν κριθεί ένοχος στη δίκη του. Την Τρίτη, η βραζιλιάνικη ομοσπονδιακή εισαγγελία ζήτησε να καταδικαστεί ο κ. Μπολσονάρου για το «πραξικόπημα» που αποπειράθηκε να επιβάλει.

