Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους χθες Πέμπτη σε τρεις νέες ισραηλινές επιδρομές στον νότιο Λίβανο, ανακοίνωσε το λιβανικό υπουργείο Υγείας, ενώ οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανέφεραν πως στοχοποίησαν θέσεις και μέλη του σιιτικού κινήματος Χεζμπολά, παρά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός η οποία τέθηκε σε εφαρμογή τον Νοέμβριο.

«Πλήγμα που διεξήχθη από drone του ισραηλινού εχθρού εναντίον οχήματος στην περιοχή όπου βρίσκεται η Ναμπάτια είχε αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας άνθρωπος και να τραυματιστούν (άλλοι) δύο», σύμφωνα με ανακοίνωση Τύπου του υπουργείου Υγείας.

Δεύτερη επιδρομή ισραηλινού μη επανδρωμένου εναέριου οχήματος στοχοθέτησε φορτηγό στη Νακούρα, σκοτώνοντας έναν άνθρωπο, κατά την ίδια πηγή.

Τρίτο πλήγμα, στην Καμπρίχα, σκότωσε δύο ανθρώπους, άνδρα και γυναίκα, σύμφωνα με το υπουργείο.

Από την πλευρά τους οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι σκότωσαν τον Χασάν Άχμαντ Σάμπρα, «διοικητή του ναυτικού βραχίονα της δύναμης Ραντουάν της Χεζμπολά» στην περιοχή Κφουρ (νότια), προσθέτοντας ότι σκοτώθηκε επίσης άλλο μέλος του κινήματος «που εμπλεκόταν σε προσπάθειες αποκατάστασης τρομοκρατικών υποδομών» στη Νακούρα.

Παρά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, που έβαλε τέλος σε έναν χρόνο εχθροπραξιών, συμπεριλαμβανομένων δυο μηνών ανοικτού πολέμου με τη Χεζμπολά, το Ισραήλ συνεχίζει να εξαπολύει σχεδόν καθημερινά βομβαρδισμούς στον Λίβανο, ειδικά στον νότο.

Οι ισραηλινές δυνάμεις λένε πως βάζουν στο στόχαστρο τη Χεζμπολά και ερίζουν ότι οι λιβανικές αρχές δεν κάνουν αρκετά για να αφοπλιστεί το κίνημα, που πρόσκειται στο Ιράν.

Με βάση τους όρους της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, η στρατιωτική υποδομή του σιιτικού κινήματος προβλεπόταν πως θα διαλυθεί στον νότιο Λίβανο και οι μαχητές του θα αποσύρονταν βόρεια του ποταμού Λιτάνι, κάπου 30 χιλιόμετρα από τη μεθόριο· στην περιοχή θα απέμεναν μόνο κυανόκρανοι του ΟΗΕ και μονάδες του λιβανικού στρατού.

Από την άλλη, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις προβλεπόταν πως θα αποσύρονταν — παρ’ όλ’ αυτά, συνεχίζουν να κατέχουν πέντε σημεία «στρατηγικής» σημασίας στη λιβανική επικράτεια.

