Μόνο μια από τις τρεις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, που έπληξαν οι ΗΠΑ τον προηγούμενο μήνα καταστράφηκε, σύμφωνα με νέα αμερικανική αξιολόγηση που αποκαλύπτει το NBC News, επικαλούμενο νυν και πρώην αμερικανούς αξιωματούχους που γνωρίζουν το θέμα.

Οι άλλες δύο εγκαταστάσεις φαίνεται πως υπέστησαν ζημιές, όχι όμως τόσο σοβαρές ώστε να σταματήσει το Ιράν τον εμπλουτισμό ουρανίου, παρά μόνο για λίγους μήνες.

Σύμφωνα μάλιστα με τον αμερικανικό δίκτυο, ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να απέρριψε και στρατιωτικό σχέδιο για περαιτέρω πλήγματα στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, τα οποία εκτιμάται πως θα διαρκούσαν αρκετές εβδομάδες.

Το σκεπτικό του προέδρου ήταν πως δεν θέλει οι ΗΠΑ να συμμετέχουν ολοκληρωτικά σε έναν πόλεμο που μπορεί να προκαλέσει ολική ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή και να υπάρξουν απώλειες και στις δύο πλευρές.

«Ήμασταν πρόθυμοι να το φτάσουμε μέχρι τέλους, αλλά ο πρόεδρος δεν ήθελε», ανέφερε χαρακτηριστικά ένας αξιωματούχος με γνώση του σχεδίου.

Υπενθυμίζεται πως σε αντίθεση και με τη νέα έκθεση, σε ομιλία του μετά τους βομβαρδισμούς στο Ιράν, ο Τραμπ μίλησε για «θεαματική στρατιωτική επιτυχία», σημειώνοντας πως «οι βασικές εγκαταστάσεις εμπλουτισμού του Ιράν εξαλείφθηκαν πλήρως και ολοκληρωτικά».

Όπως σημειώνει το NBC, μετά τα νέα δεδομένα, δεν αποκλείεται οι ΗΠΑ να εμπλακούν ξανά. Αξιωματούχοι αναφέρουν πως υπήρξαν σχετικές συζητήσεις της αμερικανικής με την ισραηλινή κυβέρνηση για το εάν απαιτηθούν περισσότερα χτυπήματα στο Ιράν, σε περίπτωση που η Τεχεράνη δεν συμφωνήσει να ξεκινήσουν εκ νέου διαπραγματεύσεις για πυρηνική συμφωνία με την κυβέρνηση Τραμπ ή αν προσπαθήσει να ανοικοδομήσει τις πυρηνικές τοποθεσίες.

Υπενθυμίζεται πως τα αμερικανικά πλήγματα είχαν ως στόχο τρεις εγκαταστάσεις εμπλουτισμού στο Ιράν: Φορντό, Νατάνζ και Ισφαχάν.

Αμερικανοί αξιωματούχοι θεωρούν πως η επίθεση στο Φορντό, ήταν επιτυχής και μπορεί να αναστείλει τις δυνατότητες εμπλουτισμού στις εγκαταστάσεις κατά δύο χρόνια.

Όσον αφορά τις άλλες δύο τοποθεσίες, οι ΗΠΑ χτύπησαν το Ισφαχάν επιφανειακά με πυραύλους Tomahawk αλλά δεν έριξαν τις βόμβες GBU-57 «bunker buster», καθώς γνώριζαν πως ήταν αποτελεσματικές μόνο στο Φορντό. Σημειώνεται πως στις τοποθεσίες αυτές (Φορντό και Νατάνζ) οι Ιρανοί είχαν σκάψει βαθιές σήραγγες.

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, η ισραηλινή κυβέρνηση πιστεύει ότι τουλάχιστον ένα μέρος του εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν παραμένει άθικτο και θαμμένο κάτω από τις εγκαταστάσεις του Ισφαχάν, με ισραηλινό αξιωματούχο να αναφέρει πως θεωρούν πως είναι απρόσιτο, λόγω των πληγμάτων. Αλλά επισημαίνει πως η χώρα θα διεξάγει νέα πλήγματα, εάν έχει ενδείξεις πως το Ιράν προσπαθήσει να ξεθάψει το ουράνιο.

Ερωτηθείς στα τέλη του περασμένου μήνα αν θα εξέταζε το ενδεχόμενο να βομβαρδίσει ξανά το Ιράν, αν οι εκθέσεις των μυστικών υπηρεσιών κατέληγαν στο συμπέρασμα ό,τι μπορεί να εμπλουτίσει ουράνιο σε ανησυχητικό επίπεδο, ο ίδιος Τραμπ είχε δηλώσει: «Φυσικά, χωρίς δεύτερη σκέψη».

Παράλληλα, αξιωματούχος του Λευκού Οίκου αναφέρει πως η αντιαεροπορική άμυνα του Ιράν έχει καταστραφεί σε μεγάλο βαθμό, καθιστώντας σχεδόν αδύνατο να αμυνθεί σε μελλοντικά πλήγματα.

