Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες Πέμπτη την πρόθεσή του να μηνύσει τη Wall Street Journal, εξαιτίας άρθρου της που του αποδίδει επιστολή με άφθονα υπονοούμενα στον, πλέον θανόντα, τότε ισχυρό αμερικανό χρηματομεσίτη Τζέφρι Έπσταϊν το 2003, χαρακτηρίζοντας το κείμενο «ψευδές, κακόβουλο και δυσφημιστικό».

«Ο πρόεδρος Τραμπ θα μηνύσει σύντομα τη Wall Street Journal, τη Newscorp και τον κ. Μέρντοκ» προσωπικά, διεμήνυσε ο ρεπουμπλικάνος μέσω Truth Social, αναφερόμενος στον εαυτό του σε τρίτο πρόσωπο, στη μητρική εταιρεία της εφημερίδας και τον ιδιοκτήτη της Ρούπερτ Μέρντοκ, διευκρινίζοντας πως είχε κάνει αυτή την προειδοποίηση πριν από τη δημοσίευση του άρθρου χθες.

«Δημοσίευσαν παρ’ όλ’ αυτά άρθρο ψευδές, κακόβουλο και δυσφημιστικό», εξεμάνη, διαβεβαιώνοντας πως «αν υπήρχε το παραμικρό ψήγμα αλήθειας στην απάτη Έπσταϊν, θα είχε αποκαλυφθεί» πολύ καιρό πριν από πολιτικούς του αντιπάλους.

Το άρθρο αναφέρει μεταξύ άλλων ότι ετοιμάζοντας δερματόδετο άλμπουμ προορισμένο για τον Τζέφρι Έπστιν το 2003, στα 50ά γενέθλιά του, η βρετανίδα σύντροφός και συνεργός του Γκιλέιν Μάξγουελ είχε ζητήσει από πολλούς φίλους του, ανάμεσά τους τον Ντόναλντ Τραμπ, τότε μεγιστάνα των ακινήτων, να συντάξουν επιστολές με τις ευχές τους.

Το γράμμα του Ντόναλντ Τραμπ, που η εφημερίδα σημείωσε πως έχει δει, περιέχει διάφορα υπονοούμενα σεξουαλικής φύσης, όπως και άλλα στο άλμπουμ, Αποτελείται από αρκετές γραμμές δακτυλογραφημένου κειμένου μέσα σε πλαίσιο με μορφή γυμνής γυναίκας, κατά τα φαινόμενα ζωγραφισμένο με το χέρι, με μαρκαδόρο, διευκρινίζεται.

Η υπογραφή του ακόμη τότε μελλοντικού προέδρου εμφανίζεται στο κάτω μέρος της μορφής, στο ύψος του ηβικού τριχώματος, προστίθεται στο δημοσίευμα.

Η Τζέρναλ δημοσίευσε το άρθρο αυτό εν μέσω πολεμικής ανάμεσα στον πρόεδρο Τραμπ και μέρος της βάσης του κινήματος MAGA (Make America Great Again, «ας ξαναδώσουμε στην Αμερική το μεγαλείο της», βασικό σύνθημα του ρεπουμπλικάνου) για την υπόθεση Έπσταϊν.

Εξάλλου, όπως αναφέρει το CNN, ο πρόεδρος των ΗΠΑ διέταξε το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ να προσκομίσει «όλες τις σχετικές» μαρτυρίες ενόρκων που σχετίζονται με τον σεξουαλικό εγκληματία Τζέφρι Έπσταϊν.

«Με βάση τη γελοία δημοσιότητα που δόθηκε στον Τζέφρι Έπσταϊν, ζήτησα από τη Γενική Εισαγγελέα Παμ Μπόντι να προσκομίσει οποιαδήποτε σχετική μαρτυρία ενώπιον Δικαστηρίου», δήλωσε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social.

Δεν είναι σαφές από την ανάρτηση εάν ο Τραμπ εξουσιοδοτεί τη δημοσιοποίηση πρόσθετων εγγράφων ή πότε θα μπορούσε να γίνει αυτό - αν και μια τέτοια ενέργεια συνήθως απαιτεί την έγκριση δικαστηρίου.

Ο Τζέφρι Έπσταϊν βρέθηκε απαγχονισμένος μέσα σε κελί στη Νέα Υόρκη τη 10η Αυγούστου 2019, προτού δικαστεί για σωρεία εγκλημάτων σεξουαλικής φύσης, ιδίως κακοποίηση ανηλίκων κοριτσιών. Σύμφωνα με τις αρχές, αυτοκτόνησε.

Ο θάνατός του τροφοδότησε αναρίθμητες θεωρίες συνομωσίας, ιδίως πως δολοφονήθηκε για να αποτραπούν συνταρακτικές αποκαλύψεις για διάσημους, γαλαζοαίματους, πλούσιους — και πολιτικούς.

Την περασμένη εβδομάδα, το υπουργείο Δικαιοσύνης και η Μπόντι μαζί με την ομοσπονδιακή αστυνομία (FBI) διαβεβαίωσαν πως δεν βρέθηκε τίποτα νέο στον φάκελο Έπσταϊν που θα δικαιολογούσε τη δημοσιοποίηση περαιτέρω εγγράφων.

Επιβεβαίωσαν πως ο Τζέφρι Έπσταϊν αυτοκτόνησε στη φυλακή και τόνισαν ότι δεν βρήκαν, εξετάζοντας σε βάθος το σύνολο της δικογραφίας, ούτε «κατάλογο πελατών» του κυκλώματος σεξουαλικής εκμετάλλευσης που φέρεται να διατηρούσε, ούτε «αξιόπιστες αποδείξεις πως εκβίασε ισχυρούς».

Η ανακοίνωση των συμπερασμάτων αυτών εξόργισε μερίδα των οπαδών του Ντόναλντ Τραμπ, που περίμενε εκρηκτικές αποκαλύψεις για το σκάνδαλο αφού επέστρεφε στην εξουσία, κάτι που τροφοδότησε η ίδια η κυβέρνησή του υποσχόμενη να «σηκώσει το πέπλο» της «βδελυρής» υπόθεσης.

Εμφανώς ολοένα περισσότερο εκνευρισμένος εξαιτίας της αμφισβήτησης από το ίδιο του το πολιτικό στρατόπεδο, ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε προχθές Τετάρτη ορισμένους «ηλίθιους» ρεπουμπλικάνους πως «παίζουν το παιγνίδι» των δημοκρατικών αντιπάλων του κάνοντας διαρκώς επικρίσεις.

