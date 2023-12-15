Λογαριασμός
Σύνοδος Κορυφής: Βέτο από Όρμπαν για τη χορήγηση βοήθειας 50 δισεκ. ευρώ από την ΕΕ στην Ουκρανία

«Βέτο στα επιπλέον κεφάλαια στην Ουκρανία, βέτο στην αναθεώρηση του ευρωπαϊκού πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου, θα επιστρέψουμε στο ζήτημα την επόμενη χρονιά έπειτα από προσήκουσες προετοιμασίες», γράφει ο Ούγγρος πρωθυπουργός σε ανάρτησή του

Ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν ανακοίνωσε πως άσκησε το βέτο του, κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής των 27, για να μην υιοθετηθεί νέα οικονομική υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ουκρανία, αξίας 50 δισεκατομμυρίων ευρώ, μέσω του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού.

«Βέτο στα επιπλέον κεφάλαια στην Ουκρανία, βέτο στην αναθεώρηση του ευρωπαϊκού πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου, θα επιστρέψουμε στο ζήτημα την επόμενη χρονιά έπειτα από προσήκουσες προετοιμασίες», ανέφερε ο κ. Όρμπαν μέσω X (του πρώην Twitter). Απεναντίας, δεν άσκησε βέτο στην απόφαση των ηγετών της ΕΕ να αρχίσουν ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία.

