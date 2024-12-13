Οι Δρούζοι της Συρίας σκέφτονται να ενσωματωθούν στο Ισραήλ

Την προσάρτηση του χωριού τους από το Ισραήλ φέρονται να ζητούν κάτοικοι του συριακού χωριού Hader, κυρίως Δρούζοι, μετά την πτώση του καθεστώτος Άσαντ, σύμφωνα με βίντεο που επικαλούνται τα ισραηλινά μέσα, επισημαίνοντας ωστόσο ότι δεν έχει επαληθευτεί.

Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια μιας πρόσφατης δημόσιας συνέλευσης στο χωριό, που βρίσκεται δίπλα στα ισραηλινά σύνορα, σε βίντεο που κυκλοφορεί στα κοινωνικά δίκτυα, ένας ομιλητής ζήτησε την ένταξη του χωριού στο Ισραήλ, επικαλούμενος φόβους ότι ισλαμιστικές ανταρτικές ομάδες μπορεί να θέσουν υπό τον έλεγχό τους την περιοχή. «Μπορεί να πάρουν τις γυναίκες και τις κόρες μας», ακούστηκε να λέει ο ομιλητής.

Στο βίντεο αποτυπώνονται οι ανησυχίες των Σύρων πολιτών και των μειονοτήτων μετά την ανακοίνωση της μεταβατικής κυβέρνησης, η οποία περιλαμβάνει πολλά μέλη που συνδέονται με τη Χαγιάτ Ταχρίρ αλ Σαμ.

Ωστόσο, οι εκκλήσεις για προσάρτηση που εκφράστηκαν στη συνέλευση του Hader δεν αντικατοπτρίζουν τις απόψεις ολόκληρης της κοινότητας των Δρούζων στη Συρία, ορισμένοι από τους οποίους είναι ανοιχτοί σε συνεργασία με τη νέα κυβέρνηση, σημειώνει η Haaretz.

Μιλώντας σε ένα μεγάλο πλήθος, κάτοικος του χωριού Hader τους καλεί να σκεφτούν πώς θέλουν να είναι το μέλλον τους μετά την πτώση του καθεστώτος του Μπασάρ αλ Άσαντ.

«Αν πρέπει να διαλέξουμε, θα επιλέξουμε το μικρότερο κακό», λέει. «Και ακόμα κι αν θεωρείται κακό να ζητάμε προσάρτηση στο ισραηλινό Γκολάν, είναι πολύ μικρότερο κακό από το κακό που έρχεται στο δρόμο μας».

«Ζητήσαμε να προσαρτηθούμε στο Γκολάν για να διατηρήσουμε την αξιοπρέπειά μας», λέει, προσθέτοντας ότι μιλά για την κοινότητα των Δρούζων σε όλη τη γύρω περιοχή του Κυβερνείου της Κουνέιτρα.

«Ζητάμε στο όνομα όλης της γύρω περιοχής να ενώσουμε τον λαό μας στο Γκολάν και να ζήσουμε με ελευθερία και αξιοπρέπεια όπως ζει ο λαός μας στο Ισραήλ.

Το Hader, και τα χωριά που το περιβάλλουν, βρίσκονται εντός της ουδέτερης ζώνης μεταξύ Ισραήλ και Συρίας, στην οποία εισήλθαν τα στρατεύματα του Ισραηλινού Στρατού την Κυριακή μετά την πτώση του Άσαντ. Η πλειοψηφία των Δρούζων δεν κατοικεί στο συριακό Γκολάν.

Σύμφωνα με την τελευταία αξιόπιστη απογραφή, που έγινε το 2010 πριν από το ξέσπασμα του εμφυλίου πολέμου, περίπου το 48% των Δρούζων της Συρίας διέμεναν στο Κυβερνείο Σουγουέιντα, περίπου 90 χιλιόμετρα από τα σύνορα με το Ισραήλ. Ένα άλλο 35% ζούσε στη Δαμασκό και 25.000 βρίσκονταν στο στην Ιντλίμπ.

Ωστόσο, το Ινστιτούτο της Ουάσιγκτον για την Πολιτική της Εγγύς Ανατολής σημείωσε το 2016 ότι ο εμφύλιος πόλεμος άλλαξε σημαντικά τη δημογραφική σύνθεση της Συρίας και πολλοί Δρούζοι εγκατέλειψαν τη Δαμασκό για ασφαλέστερα μέρη της χώρας.



Πηγή: skai.gr

