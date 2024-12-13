Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατς δήλωσε την Παρασκευή ότι έδωσε εντολή στον στρατό να προετοιμαστεί για να μείνει στην κορυφή του όρους Ερμών στη Συρία κατά τους επόμενους χειμερινούς μήνες, καθώς το Ισραήλ θέλει να αποτρέψει να πέσει σε λάθος χέρια η περιοχή των συνόρων μετά την ανατροπή του Σύρου δικτάτορα Μπασάρ αλ Άσαντ την Κυριακή.

Όπως μεταδίδει το The Times of Israel, η ανακοίνωση του Κατς έγινε καθώς κορυφαίοι διπλωμάτες της Τουρκίας και των Ηνωμένων Πολιτειών, που υποστηρίζουν τις αντιμαχόμενες αντάρτικες φατρίες στη Συρία, συναντήθηκαν για να συζητήσουν σχετικά με την κοινή τους προσπάθεια να αποτρέψουν την «αναζωπύρωση» του Ισλαμικού Κράτους μετά την πτώση του Άσαντ.

Εν τω μεταξύ, η Δαμασκός γιόρτασε την πρώτη προσευχή της Παρασκευής μετά την ανατροπή του Άσαντ, με τον ηγέτη των ανταρτών Αμπού Μοχάμεντ αλ-Γκολάνι να καλεί τους Σύρους «να βγουν στους δρόμους για να εκφράσουν τη χαρά τους» για τη «νίκη της ευλογημένης επανάστασης». Χιλιάδες παρακολούθησαν τις προσευχές στο ορόσημο τέμενος των Ομαγιάδων της Δαμασκού.

Πηγή: skai.gr

