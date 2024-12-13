Γερμανία: Κύμα απολύσεων και στη χημική βιομηχανία

Η βαθιά κρίση στη γερμανική βαριά βιομηχανία λαμβάνει διαστάσεις ντόμινο, ενώ τρίζουν κυριολεκτικά τα θεμέλια του γερμανικού οικονομικού θαύματος, όπως αυτό είχε οικοδομηθεί μεταπολεμικά. Σειρά έχει τώρα η γερμανική βιομηχανία Εvonik με έδρα της το Έσεν, στην κοιλάδα του Ρουρ, την παραδοσιακή «κοιτίδα» της γερμανικής βαριάς βιομηχανίας στο πολυπληθέστερο κρατίδιο της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας.



Σύμφωνα με τον επικεφαλής της, Κρίστιαν Κούλμαν, η εταιρεία σχεδιάζει μια ριζική αναδιάρθρωση από την οποία ενδέχεται να επηρεαστούν περίπου 7.000 θέσεις εργασίας, ενώ πιθανές θεωρούνται περίπου 2.000 απολύσεις. Στόχος είναι να καταστεί η δομή της πιο ευέλικτη και πιο ανταγωνιστική, ενώ τα πλήγματα που δέχθηκε τα τελευταία χρόνια η γερμανική χημική βιομηχανία, βασικός πυλώνας της γερμανικής οικονομίας, ήταν σφοδρά, ειδικά μετά την διακοπή της ροής φθηνού ρωσικού φυσικού αερίου από τη Ρωσία προς τη Γερμανία και τη συνακόλουθη ενεργειακή κρίση.



Η Ένωση Γερμανικών Χημικών Βιομηχανιών αναφέρει βάσει επίσημων στοιχείων ότι σημαντικοί «παίκτες»του κλάδου της χημικής αλλά και της φαρμακευτικής βιομηχανίας στη Γερμανία βιώνουν μια πρωτόγνωρη ύφεση με πολυάριθμες μονάδες να κλείνουν ή να οδηγούνται σε περικοπές θέσεων και μισθών.

Aρνητικές προβλέψεις από την Bundesbank

Την ίδια ώρα, λίγες εβδομάδες πριν την εκπνοή του έτους, η Ομοσπονδιακή Τράπεζα της Γερμανίας μειώνει επί τα χείρω τις προβλέψεις της για την ανάπτυξη στη Γερμανία και σημειώνει ότι η φάση στασιμότητας στην οποία έχει περιέλθει θα διαρκέσει περισσότερο από ό,τι αρχικά αναμενόταν. Μάλιστα κάνουν λόγο για ασθενή οικονομική ανάπτυξη μόλις από το 2026.



Συγκεκριμένα οι ειδικοί της Bundesbank, όπως επισημαίνει η γερμανική ραδιοφωνία DLF, προβλέπουν ανάπτυξη μόλις στο 0,2% αντί 1,1% για το 2025 και 0,8% αντί 1,4% για το 2026. Ο επικεφαλής της Bundesbank, Γιόαχιμ Νάγκελ, θεωρεί ως βασικά αίτια όχι μόνο τα επίμονα οικονομικά προβλήματα σε πολυάριθμους κλάδους της γερμανικής οικονομίας, αλλά και τις χρόνιες δομικές δυσλειτουργίες.

Πτώση στις γερμανικές εξαγωγές

Ταυτόχρονα αρνητικές είναι οι προβλέψεις και για την εικόνα της ιδιωτικής κατανάλωσης στη Γερμανία που, σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Τράπεζα, δεν αναμένεται να γίνει άμεσα κινητήριος μοχλός για την ανάκαμψη. Αν και ο πληθωρισμός έχει μειωθεί αισθητά σε σχέση με το 2022 και την πρώτη χρονιά του πολέμου στην Ουκρανία, ωστόσο οι τιμές σε τρόφιμα αλλά και υπηρεσίες παραμένουν ακριβές.



Σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία οι γερμανικές εξαγωγές υποχώρησαν κατά 2,8% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και πλέον ανέρχονται σε 144 δις ευρώ. Ιδιαίτερα μειώθηκαν και οι εξαγωγές προς τις ΗΠΑ κατά 14%, τη στιγμή που οι ΗΠΑ παραμένουν η σημαντικότερη αγορά των γερμανικών προϊόντων.

