Μπλίνκεν: Αιφνιδίως στη Βαγδάτη για συνάντηση με τον πρωθυπουργό Σουντανί

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό του Ιράκ σήμερα κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψης στη Βαγδάτη, η οποία δεν είχε αναγγελθεί προηγουμένως από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, καθώς ο Αμερικανός ΥΠΕΞ επιδιώκει να συντονίσει μια περιφερειακή προσέγγιση για την κατάσταση στη Συρία μετά την ανατροπή του καθεστώτος Άσαντ.

Ο Μπλίνκεν, ο οποίος ξεκίνησε την περιοδεία του στην περιοχή επισκεπτόμενος αρχικά χθες Πέμπτη την Ιορδανία, μετέβη στην ιρακινή πρωτεύουσα μετά την επίσκεψή του στην Άγκυρα.

Στη Βαγδάτη συνάντησε και συνομίλησε με τον Ιρακινό πρωθυπουργό Μοχάμεντ αλ Σουντανί. Η επίσκεψη Μπλίνκεν στο Ιράκ δεν ανακοινώθηκε παρά μόνο μετά τη συνάντηση του Αμερικανού ΥΠΕΞ με τον Ιρακινό πρωθυπουργό.

Στο τέλος των συνομιλιών, ο Μπλίνκεν επιβεβαίωσε τη «δέσμευση» των ΗΠΑ «να εργαστούν με το Ιράκ για την ασφάλεια και να εργάζονται πάντα για την κυριαρχία του Ιράκ, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η χώρα «ενισχύεται και προστατεύεται».

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ υποσχέθηκε επίσης ότι η Ουάσινγκτον, που διατηρεί περίπου 2.500 στρατιώτες στο Ιράκ και 900 στη Συρία, θα εργαστεί για να αποτρέψει οποιαδήποτε ενδυνάμωση και επανεμφάνιση του Ισλαμικού Κράτους (ΙΚ).

Ιρακινοί και Σύροι βίωσαν τη βαρβαρότητα της τζιχαντιστικής αυτής οργάνωσης, που πριν από δέκα χρόνια ίδρυσε ένα αυτοαποκαλούμενο χαλιφάτο στην περιοχή.

Από την περασμένη Κυριακή, και την πτώση Άσαντ, η ιρακινή κυβέρνηση ζήτησε «σεβασμό» στη βούληση του συριακού λαού αλλά και στην εδαφική ακεραιότητα της Συρίας.

Το Ιράκ επέλεξε να μην επιτρέψει σε σιιτικές πολιτοφυλακές να επέμβουν στη Συρία καθώς σουνίτες αντάρτες έκαναν την προέλασή τους καταλαμβάνοντας μέσα σε λίγες μέρες τη Δαμασκό το περασμένο Σαββατοκύριακο.

Η Βαγδάτη, της οποίας η διπλωματική αποστολή στη Δαμασκό έχει ήδη επαναφέρει τις δραστηριότητές της, επιθυμεί πάνω απ' όλα να αποτρέψει την εξάπλωση της αναταραχής από τη Συρία.

Η απερχόμενη κυβέρνηση του προέδρου Τζο Μπάιντεν είχε συμφωνήσει με το Ιράκ να τερματίσει μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2025 τη στρατιωτική παρουσία του συνασπισμού δυνάμεων που υπό την ηγεσία των ΗΠΑ πολεμούσαν το ΙΚ. Ωστόσο η κυβέρνηση Μπάιντεν δεν έχει διευκρινίσει τι θα συμβεί με τις αμερικανικές δυνάμεις εκεί, οι οποίες δέχονται συχνά επιθέσεις από ένοπλες ιρακινές φιλοϊρανικές σιιτικές ομάδες.

Με τον εκλεγμένο πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να αναλαμβάνει τα καθήκοντά του τον επόμενο μήνα, δεν είναι σαφές αν θα ακυρώσει τη συμφωνία ή θα αλλάξει τακτική υπό το πρίσμα της ιστορικής αλλαγής καθεστώτος στη Συρία.

Το Ιράκ, του οποίου ηγείται ένας συνασπισμός κυρίως σιιτικών πολιτικών κομμάτων και ενόπλων οργανώσεων που πρόσκεινται στο Ιράν, αποτελεί έναν μεγάλης σημασίας παράγοντα στον αποκαλούμενο από το Ιράν Άξονα της Αντίστασης, που περιλαμβάνει τη Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας και τη λιβανική Χεζμπολάχ, που έχουν αποδυναμωθεί από τον πόλεμο της 7ης Οκτωβρίου του Ισραήλ στη Γάζα και έπειτα στο Λίβανο.

Αμερικανός αξιωματούχος τόνισε στο Reuters ότι η Ουάσινγκτον βλέπει αυτή τη στιγμή ως ευκαιρία για να απωθήσει περαιτέρω την επιρροή του Ιράν στην περιοχή.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

