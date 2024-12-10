Νετανιάχου: Το κατεχόμενο και προσαρτημένο Γκολάν θα παραμείνει υπό τον έλεγχο του Ισραήλ «για την αιωνιότητα»

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε χθες Δευτέρα πως το κατεχόμενο και προσαρτημένο στο Ισραήλ τμήμα του συριακού υψιπέδου του Γκολάν θα συνεχίσει να ανήκει στη χώρα του «για την αιωνιότητα», την επομένη της πτώσης του σύρου προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ.

«Σήμερα, όλος ο κόσμος κατανοεί την κεφαλαιώδη σημασία της παρουσίας μας πάνω στο Γκολάν κι όχι στους πρόποδες του Γκολάν», είπε ο κ. Νετανιάχου κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε στην Ιερουσαλήμ.

Το Γκολάν, το οποίο επιβλέπει τους λόφους της Γαλιλαίας και τη λίμνη της Τιβεριάδας στο βόρειο Ισραήλ, «θα παραμείνει μέρος του κράτους του Ισραήλ για την αιωνιότητα», διατράνωσε ο επικεφαλής της ισραηλινής κυβέρνησης.

Ο στρατός του Ισραήλ κυρίευσε μέρος του υψιπέδου αυτού της Συρίας το 1967 κι απώθησε συριακή επίθεση με σκοπό να ανακαταληφθούν τα χαμένα εδάφη κατά τη διάρκεια του ισραηλινοαραβικού πολέμου του 1973. Το Ισραήλ προσάρτησε το Γκολάν το 1981.

«Ο έλεγχός μας στο υψίπεδο του Γκολάν εγγυάται την ασφάλειά μας, εγγυάται την εθνική κυριαρχία μας», επέμεινε ο κ. Νετανιάχου απευθυνόμενος σε δημοσιογράφους.

«Θέλω να ευχαριστήσω τον φίλο μου, τον εκλεγμένο πρόεδρο (των ΗΠΑ) Ντόναλντ Τραμπ, διότι ανταποκρινόμενος σε αίτημά μου αναγνώρισε την εθνική κυριαρχία του Ισραήλ στο υψίπεδο του Γκολάν το 2019», συμπλήρωσε, αναφερόμενος στην απόφαση που είχε λάβει ο κ. Τραμπ κατά την πρώτη θητεία του (2017-2021). Η απόφαση αυτή αντίκειται προς σειρά αποφάσεων του ΟΗΕ, κατά τον οποίο η περιοχή αυτή παραμένει κατεχόμενη και η προσάρτησή της στο Ισραήλ παράνομη, δυνάμει του διεθνούς δικαίου.

Την Κυριακή, ο κ. Νετανιάχου ανακοίνωσε πως διέταξε τον στρατό του να «πάρει τον έλεγχο» ουδέτερης ζώνης στα όρια του τμήματος του κατεχόμενου και προσαρτημένου στο Ισραήλ τμήματος του Γκολάν.

Η προέλαση των ισραηλινών στρατευμάτων στη ζώνη αυτή αποτελεί «παραβίαση» της συμφωνίας απεμπλοκής του 1974 ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Συρία, επισήμανε χθες εκπρόσωπος του ΟΗΕ.

Πηγή: skai.gr

