Συρία: Το Ισραήλ εξαπέλυσε αεροπορική επίθεση εναντίον «στρατιωτικών θέσεων» από τα κατεχόμενα Υψίπεδα του Γκολάν και τον Λίβανο

Το συριακό πρακτορείο SANA μετέδωσε σήμερα ότι το Ισραήλ εξαπέλυσε επίθεση εναντίον «στρατιωτικών θέσεων» στο έδαφος της Συρίας από τα κατεχόμενα Υψίπεδα του Γκολάν και τον εναέριο χώρο του Λιβάνου.

Περίπου στις 02:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) «ο ισραηλινός εχθρός εξαπέλυσε αεροπορική επίθεση με ομοβροντία ρουκετών», οι οποίες εκτοξεύθηκαν από «τα κατεχόμενα συριακά Υψίπεδα του Γκολάν και τον Λίβανο» εναντίον «στρατιωτικών θέσεων στο κεντρικό και νότιο τμήμα» της Συρίας, διευκρίνισε στρατιωτική πηγή την οποία επικαλέστηκε το SANA.

«Η αντιαεροπορική μας άμυνα αντιμετώπισε τους πυραύλους του εχθρού και κατέρριψε κάποιους», διευκρίνισε η ίδια πηγή, προσθέτοντας ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η αποτίμηση τυχόν επιπτώσεων «της επίθεσης».

Νωρίτερα το πρακτορείο SANA είχε μεταδώσει ότι «ήχοι εκρήξεων» ακούστηκαν στα περίχωρα της Δαμασκού.

Η ανακοίνωση του συριακού πρακτορείου συμπίπτει με τα πλήγματα που εξαπέλυσε το Ισραήλ εναντίον στρατιωτικών στόχων του Ιράν «σε απάντηση στους μήνες επιθέσεων» από την Τεχεράνη.

Από την πλευρά του το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων επεσήμανε ότι «η ισραηλινή πολεμική αεροπορία στοχοθέτησε μία θέση της αντιαεροπορικής άμυνας του συριακού στρατού στην επαρχία Σουέιντα» στο νότιο τμήμα της Συρίας.

«Ενεργοποιήθηκε η αντιαεροπορική άμυνα» σε πολλές επαρχίες της χώρας, κυρίως στη Χομς, τη Δαμασκό και τα περίχωρά της, προκειμένου «να προσπαθήσει να στοχοθετήσει τα ισραηλινά αεροσκάφη που διέσχιζαν τον εναέριο χώρο της Συρίας», δήλωσε ο Ράμι Άμπντελ Ράχμαν διευθυντής του Παρατηρητηρίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

