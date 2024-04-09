Οι δράσεις Marie Skłodowska-Curie προσφέρουν 443 εκατ. ευρώ σε διδακτορικά

Σήμερα, η Επιτροπή ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων των δράσεων Marie Skłodowska-Curie του 2023 για διδακτορικά δίκτυα. Oι δράσεις Marie Skłodowska-Curie θα χρηματοδοτήσουν 128 προγράμματα αριστείας που θα εκπαιδεύσουν και θα αναπτύξουν τις δεξιότητες 1.900 υποψήφιων διδακτόρων, θα ενισχύσουν τις ικανότητές τους στην καινοτομία και θα τονώσουν την απασχολησιμότητά τους παρέχοντας συνολικά κονδύλια 443 εκατ. ευρώ από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ «Ορίζων Ευρώπη».

Η Επίτροπος Καινοτομίας, Έρευνας, Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Νεολαίας κ. Ιλιάνα Ιβάνοβα δήλωσε σχετικά: «Χάρη στα έργα που επιλέχθηκαν φέτος, 1.900 ταλαντούχοι υποψήφιοι διδάκτορες θα έχουν την ευκαιρία να ενισχύσουν τις γνώσεις τους εντός του ακαδημαϊκού χώρου, αλλά και να αποκτήσουν εμπειρία σε άλλους τομείς, τόσο εντός όσο και εκτός Ευρώπης. Τα έργα αυτά θα ανταποκρίνονται σε αναδυόμενες προκλήσεις σε διάφορους ερευνητικούς τομείς, δίνοντας τη δυνατότητα στους ερευνητές να αναπτύξουν μεταβιβάσιμες δεξιότητες και ικανότητες που τονώνουν την ευρωπαϊκή καινοτομία και ανταγωνιστικότητα.»

Από τα επιλεγέντα έργα, 113 είναι τυποποιημένα διδακτορικά προγράμματα για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων των διδακτόρων, 8 είναι βιομηχανικά διδακτορικά προγράμματα για τον εμπλουτισμό των δεξιοτήτων των ερευνητών εκτός του ακαδημαϊκού χώρου και 7 είναι κοινά διδακτορικά προγράμματα που προσφέρουν ολοκληρωμένη κατάρτιση για κοινά ή πολλαπλά διδακτορικά διπλώματα. Τα προγράμματα αυτά προωθούν την έρευνα σε τομείς όπως η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης για την αντιμετώπιση της νόσου του Πάρκινσον, η ενεργειακά ουδέτερη επεξεργασία λυμάτων και η χρήση ρομπότ αποκατάστασης στην κλινική πρακτική.

Τα διδακτορικά προγράμματα υλοποιούνται από διεθνείς κοινοπραξίες πανεπιστημίων, ερευνητικών ιδρυμάτων, επιχειρήσεων και άλλων μη ακαδημαϊκών οργανισμών.

Τα αποτελέσματα του 2023 περιλαμβάνουν 1.413 συμμετέχοντες οργανισμούς από 51 χώρες εντός και εκτός της ΕΕ, εκ των οποίων οι 551 είναι ιδιωτικοί κερδοσκοπικοί φορείς. Από το 2014, οι δράσεις MSCA έχουν χρηματοδοτήσει περισσότερα από 1.475 διδακτορικά προγράμματα.

Λένα Φλυτζάνη

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.