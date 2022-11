Οι αληθινές Μάγισσες του Σάλεμ σε έκθεση στη Νέα Υόρκη (βίντεο)

Μεταξύ των αρχών του 1692 και των μέσων του 1693, πάνω από 200 άνθρωποι - στη συντριπτική πλειοψηφία γυναίκες - κατηγορήθηκαν για μαγεία κυρίως στην Αμερική (αλλά και στην Ευρώπη) και 20 από αυτές εκτελέστηκαν.

Μεταξύ των αρχών του 1692 και των μέσων του 1693, πάνω από 200 άνθρωποι - στη συντριπτική πλειοψηφία γυναίκες - κατηγορήθηκαν για μαγεία κυρίως στην Αμερική (αλλά και στην Ευρώπη) και 20 από αυτές εκτελέστηκαν.

Το Center of Women History της New-York Historical Society «επισκέπτεται» αυτό το σκοτεινό κεφάλαιο στην ιστορία των ΗΠΑ με την έκθεση "The Salem Witch Trials: Reckoning and Reclaiming}.

H NYHS φέρνει στην έκθεση ιστορικά ντοκουμέντα όπως το "Malleus Maleficarum", εγχειρίδιο για την ταυτοποίηση και φόνο των μαγισσών, που εκδόθηκε στη Γερμανία το 1486.

Επίσης, εκτίθενται και προσωπικά αντικείμενα κατοίκων του Σάλεμ, όπως ένα παράθυρο από το σπίτι των Towne (τρεις αδελφές οι οποίες κατηγορήθηκαν και δύο εκτελέστηκαν).

Η έκθεση φέρνει επίσης την ιστορία των δικών, στον 21ο αιώνα, μέσα από το έργο απογόνων κατοίκων του Σάλεμ.

Η έκθεση "The Salem Witch Trials: Reckoning and Reclaiming" ολοκληρώνεται στις 22 Ιανουαρίου 2023.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.