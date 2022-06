Ιστορική στιγμή για την ΕΕ: «Πράσινο φως» από τους «27» για υπό ένταξη καθεστώς σε Ουκρανία - Μολδαβία

Τη χορήγηση στην Ουκρανία και τη Μολδαβία καθεστώτος υπό ένταξης χώρας στην ΕΕ συμφώνησαν την Πέμπτη οι «27» σε ιστορική τους απόφαση που ελήφθη στο πλαίσιο της Συνόδου της Κορυφής των Βρυξελλών. Παράλληλα, στη Σύνοδο Κορυφής εγκρίθηκε και η ενταξιακή προοπτική της Γεωργίας.

Τη διεξαγωγή έκτακτης Συνόδου Κορυφής τον Ιούλιο με αντικείμενο την οικονομία (πληθωρισμός), συμπεριλαμβανομένου του ζητήματος της ενέργειας και της επισιτιστικής κρίσης, πρότεινε νωρίτερα ο Ιταλός πρωθυπουργός Μάριο Ντράγκι.



Σύμφωνα με πληροφορίες ξεκάθαρα υπέρ της ιταλικής πρότασης τάχθηκαν ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και ο Ιρλανδός Πρωθυπουργός Μιχόλ Μάρτιν. Αντίθετα, ο Ολλανδός πρωθυπουργός Μαρκ Ρούτε εξέφρασε επιφυλάξεις, με τη δικαιολογία ότι έκτακτη Σύνοδος πρέπει να πραγματοποιηθεί μόνο αν πρόκειται να υπάρξει συγκεκριμένη απόφαση.

