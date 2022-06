Τουρκία: Έβαλε φωτιά στο δάσος επειδή καυγάδισε με συγγενείς του - Οι καπνοί φτάνουν μέχρι και τη Ρόδο

Συνελήφθη ένας ύποπτος για τη φωτιά στη Μαρμαρίδα - Οι πυροσβέστες δίνουν μάχη από ξηράς και αέρος για να περιορίσουν τις φλόγες

Οι τουρκικές αρχές συνέλαβαν έναν ύποπτο για τον εμπρησμό σε δασική έκταση στη Μαρμαρίδα της νοτιοδυτικής Τουρκίας, όπου πυροσβέστες δίνουν μάχη από ξηράς και αέρος για να περιορίσουν τις φλόγες.

A forest fire in Marmaris, Turkey. It's thought PKK causes the fire. pic.twitter.com/5IpYvY6Fnm — Turk's Word (@TurksWordcom) June 21, 2022

Σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών Σουλεϊμάν Σοϊλού, έχει συλληφθεί ένας άνδρας με την υποψία ότι ευθύνεται για την πυρκαγιά, η οποία ξεκίνησε γύρω στις 20.00 το βράδυ της Τρίτης. Ο ύποπτος φέρεται να παραδέχτηκε ότι έκαψε το δάσος επειδή ήταν οργισμένος για ένα οικογενειακό ζήτημα.

Φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν ότι οι καπνοί φτάνουν μέχρι και τη Ρόδο.

Higher resolution imagery of the fire near #Marmaris, Turkey and its smoke plume. Heat spots highlighted in red. pic.twitter.com/xTun3PhkL4 — Zoom Earth (@zoom_earth) June 22, 2022

Ο υπουργός είπε ότι ο συλληφθείς έβαλε φωτιά στο δάσος ενώ ήταν μεθυσμένος, μετά από μια διαφωνία με συγγενείς του για οικονομικούς λόγους. «Στο σημείο βρέθηκαν επίσης δύο βαρέλια πετρελαίου», πρόσθεσε.

🔴📹 #Türkiye- A fire broke out for an unknown reason at around 20.00 pm in the forest area in the #Marmaris district of #Muğla Amazon Bay.

📹 @OGMgovtr pic.twitter.com/0o9YK3Aa7n — Mete Sohtaoğlu (@metesohtaoglu) June 21, 2022

Νωρίτερα, ο υπουργός Δασών Βαχίτ Κιρισκί δήλωσε αισιόδοξος ότι η κατάσταση θα βελτιωθεί σήμερα, γιατί έχει αυξηθεί η υγρασία και κόπασαν οι άνεμοι. Ωστόσο ο δήμος της Μούγλας ανέφερε ότι η ένταση του ανέμου αναμένεται ότι θα αυξηθεί.

Στην προσπάθεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς μετέχουν 45 ελικόπτερα και 12 αεροπλάνα.

