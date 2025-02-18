Οδηγός για το λεξικό της κυβέρνησης Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ «σαρώνει» την αμερικανική κυβέρνηση, τερματίζοντας δεκάδες προγράμματα, απολύοντας δεκάδες χιλιάδες εργαζομένους, ακόμη και διαλύοντας ολόκληρες υπηρεσίες. Την ίδια στιγμή, ο Λευκός Οίκος υιοθέτησε ένα μοναδικό λεξικό για να περιγράψει την ατζέντα του - σε ορισμένες περιπτώσεις, χρησιμοποιώντας λέξεις που σε συνηθισμένα πλαίσια σημαίνουν το αντίθετο.

Ακολουθεί ένας οδηγός για την πολυφωνία, που προέρχεται από τις δηλώσεις του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και της γραμματέως Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ.

Διαφάνεια

Παραδοσιακά, η διαφάνεια στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση σήμαινε πρόσβαση σε δεδομένα, ομοσπονδιακές συμβάσεις και κυβερνητικές εκθέσεις, ακόμη και αν ρίχνουν φως σε προβλήματα.

Ωστόσο, ο Τραμπ απέλυσε πολλούς γενικούς επιθεωρητές και στελέχη, οι οποίοι καταπολεμούν την απάτη και τις παρανομίες στις ομοσπονδιακές υπηρεσίες. (Οκτώ κατέθεσαν μήνυση, λέγοντας ότι απολύθηκαν παράνομα.) Στέλεχος του Οργανισμού Διεθνούς Ανάπτυξης (USAID) των ΗΠΑ, κινήθηκε αμέσως και εξέδωσε μια κριτική έκθεση σχετικά με τη διακοπή της βοήθειας που διέταξε ο πρόεδρος. Όταν προέκυψαν αναφορές ότι ένας ιστότοπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ αποκάλυψε ότι η Tesla, μια εταιρεία που ανήκει στον δισεκατομμυριούχο Ίλον Μασκ, (τον μεγαλύτερο οικονομικό υποστηρικτή του Τραμπ), έλαβε συμβόλαιο 400 εκατομμυρίων δολαρίων, το έγγραφο της σύμβασης καθαρίστηκε για να αφαιρεθεί οποιαδήποτε αναφορά στην Tesla. Επιπλέον, οι ιστότοποι σε όλη την κυβέρνηση διαγράφηκαν - συμπεριλαμβανομένης κάθε σελίδας για την USAID.

Εν τω μεταξύ, η υπηρεσία US DOGE της οποίας ηγείται ο Μασκ (και στοχεύει σε καταγγελίες συμβάσεων και περικοπές προσωπικού) λειτουργεί μυστικά και τα άτομα της ομάδας του δεν έχουν αποκαλυφθεί, αν και οι δημοσιογράφοι έχουν καταλάβει την ταυτότητα ορισμένων βασικών συνεργατών.

Ωστόσο, ο Λευκός Οίκος λέει ότι η κυβέρνηση είναι διαφανής επειδή ο Τραμπ απαντά συχνά σε ερωτήσεις δημοσιογράφων. (Ο προκάτοχός του, Τζο Μπάιντεν, το έκανε σπάνια.)

«Ο Πρόεδρος Τραμπ έδωσε το παράδειγμα ως ηγέτης του ελεύθερου κόσμου, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, με την επίδειξη πρόσβασης και διαφάνειας σε καθημερινή βάση», είπε ο Λίβιτ στους δημοσιογράφους. «Ο πρόεδρος δέχεται ερωτήσεις από όλους σας σχεδόν κάθε μέρα και πραγματικά αποκαλύπτει τι σκέφτεται και τι αισθάνεται».

Δυστυχώς, όπως έχουμε τεκμηριώσει, πολλά από αυτά που λέει ο Τραμπ είναι ανακριβή ή παραπλανητικά. Επομένως, δεν είναι μια ιδιαίτερα ακριβής πηγή, σε σύγκριση με αυστηρά ελεγμένες αναφορές και βάσεις δεδομένων.

Ελευθερία του λόγου

Η Πρώτη Τροποποίηση κατοχυρώνει το δικαίωμα στην «ελευθερία του λόγου» - το δικαίωμα να διατυπώνονται απόψεις και ιδέες χωρίς παρεμβάσεις, αντίποινα ή τιμωρίες από την κυβέρνηση. Υπήρχε πάντα κάποια ένταση σε αυτή την έννοια - δίνει αυτό σε κάποιον το δικαίωμα να φωνάζει «φωτιά» σε ένα γεμάτο θέατρο όταν δεν υπάρχει φωτιά;

Οι συντηρητικοί αντιτάχθηκαν στις πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης, όπως το Twitter (πριν το αγοράσει ο Μασκ και το μετατρέψει σε X) και το Facebook, με σκοπό να υποβαθμίσουν ή να αφαιρέσουν αναρτήσεις που περιείχαν ανακρίβειες ή ψευδείς πληροφορίες, ειδικά κατά τη διάρκεια της πανδημίας του Covid. Ο ίδιος ο Τραμπ απομακρύνθηκε από πολλές πλατφόρμες αφού προκάλεσε ταραχές στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ για να αποτρέψει την πιστοποίηση της νίκης του Μπάιντεν το 2020. Όμως αυτό «αποκαταστάθηκε» και πολλές εταιρείες μέσων κοινωνικής δικτύωσης έχουν περιορίσει τις προσπάθειές τους να ελέγξουν ψευδείς πληροφορίες που κυκλοφορούν στις πλατφόρμες τους.

«Σταμάτησα μια για πάντα την κυβερνητική λογοκρισία και επανέφερα την ελευθερία του λόγου στην Αμερική», είπε ο Τραμπ στα μέλη του GOP της Βουλής μετά την ανάληψη των καθηκόντων του.

Ωστόσο, ο Λευκός Οίκος τις τελευταίες ημέρες απαγόρευσε στους δημοσιογράφους του Associated Press να συμμετέχουν σε ειδησεογραφικές εκδηλώσεις, επειδή το πρακτορείο εξακολουθεί να αναφέρεται στον Κόλπο του Μεξικού (και όχι στον κόλπο της Αμερικής), το διεθνώς αναγνωρισμένο όνομα για τον κόλπο που χρησιμοποιείται από τα μέσα του 17ου αιώνα. Σε εκτελεστικό διάταγμα, ο Τραμπ έδωσε εντολή στις ομοσπονδιακές υπηρεσίες να αλλάξουν το όνομα σε «Κόλπος της Αμερικής». Το AP είναι ένας διεθνής οργανισμός ειδήσεων και ο υπόλοιπος κόσμος δεν αναγνωρίζει την αλλαγή του ονόματος του Τραμπ. Ο Taylor Budowich, αναπληρωτής επικεφαλής του προσωπικού του Λευκού Οίκου, δήλωσε ότι η στάση του AP «δεν είναι απλώς διχαστική, αλλά εκθέτει επίσης τη δέσμευση του Associated Press για παραπληροφόρηση». Είπε ότι ως αποτέλεσμα της «ανεύθυνης και ανέντιμης αναφοράς» - επικαλούμενη το όνομα που χρησιμοποιείται από τον υπόλοιπο κόσμο - το AP δεν μπορούσε να περιμένει το «προνόμιο της απεριόριστης πρόσβασης σε περιορισμένους χώρους, όπως το Oval Office και το Air Force One».

Ομοίως, η Λέβιτ είπε στους δημοσιογράφους: «Από την πρώτη ημέρα της ενημέρωσής μου έμαθα ότι εάν αισθανόμαστε ότι υπάρχουν ψέματα που σπρώχνονται από πρακτορεία σε αυτήν την αίθουσα, θα θεωρήσουμε τα πρακτορεία υπεύθυνα. Και είναι γεγονός ότι ο κόλπος στα ανοικτά των ακτών της Λουιζιάνα, ονομάζεται Κόλπος της Αμερικής, και δεν είμαι σίγουρη γιατί τα ειδησεογραφικά μέσα δεν θέλουν να τον ονομάσουν έτσι».

Απάτη και κατάχρηση

Απάτη σημαίνει γενικά εξαπάτηση, συχνά εγκληματική, με σκοπό την επιδίωξη οικονομικού και προσωπικού κέρδους. Αλλά η κυβέρνηση Τραμπ έχει αναθεωρήσει αυτόν τον ορισμό - διευρύνοντάς τον ώστε να περιλαμβάνει προγράμματα και πολιτικές με τις οποίες διαφωνεί - ενώ ταυτόχρονα καθιστά δυσκολότερο τον εντοπισμό της απάτης.

«Βρίσκουμε τεράστια απάτη και τρομερή κατάχρηση», είπε ο Τραμπ καθώς ο Μασκ στεκόταν στο πλευρό του στο Οβάλ Γραφείο. Ωστόσο, μια καταγραφή του Fact Checker των ανακοινώσεων από το DOGE, ή το Τμήμα Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας, των τερματισμένων προγραμμάτων διαπίστωσε ότι τα περισσότερα αφορούν προγράμματα διαφορετικότητας, τρανς και κλιματικής αλλαγής. Ο Μασκ ηγήθηκε επίσης επίθεσης κατά της USAID, της υπηρεσίας που είχε εδώ και καιρό δικομματική υποστήριξη για τη διανομή δισεκατομμυρίων δολαρίων σε αναπτυξιακή βοήθεια σε όλο τον κόσμο.

«Είναι απάτη», είπε ο Τραμπ για την USAID. «Είναι απάτη. Πολλά από αυτά, όχι όλα, αλλά είναι απάτη». Ζητώντας αποδεικτικά στοιχεία, ο Λευκός Οίκος παρείχε μια λίστα που ήταν συχνά λανθασμένη ή παραπλανητική - και ούτως ή άλλως ανερχόταν μόνο σε ένα ασήμαντο ποσό του προϋπολογισμού των 25 δισεκατομμυρίων δολαρίων της υπηρεσίας.

Ο Τραμπ απέλυσε κορυφαίους αξιωματούχους ηθικής και κλείνει γραφεία που προστατεύουν τους εργαζόμενους από αντίποινα. Ανέστειλε επίσης την επιβολή νόμου σχεδόν μισού αιώνα που ερευνά την εταιρική διαφθορά σε ξένες χώρες, ενώ το Υπουργείο Δικαιοσύνης του διέταξε την απόρριψη των κατηγοριών δωροδοκίας κατά του δημάρχου της Νέας Υόρκης Έρικ Άνταμς για πολιτικούς λόγους (ο Άνταμς υποστηρίζει τις μεταναστευτικές πολιτικές του Τραμπ).

Ένα δελτίο ειδήσεων του Λευκού Οίκου στις 13 Φεβρουαρίου επέπληξε τις πολιτείες και τις τοποθεσίες που δεν ακολούθησαν τις εντολές των στελεχών του Τραμπ για τη διαφορετικότητα και τη μετανάστευση. «Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τζ. Τραμπ και η κυβέρνησή του έχουν ένα απλό μήνυμα: ακολουθήστε το νόμο», τιτλοφορείται το δελτίο τύπου.

Έλλειμμα

Στην Ουάσιγκτον, το έλλειμμα συνήθως σημαίνει το έλλειμμα του ομοσπονδιακού προϋπολογισμού. Αλλά για τον Τραμπ, το έλλειμμα που έχει σημασία είναι το εμπορικό έλλειμμα. Επέβαλε δασμούς 25 τοις εκατό στον χάλυβα και το αλουμίνιο, απείλησε με δασμούς κατά του Καναδά και του Μεξικού και πρότεινε να ανατραπεί το τρέχον σύστημα εμπορικών συναλλαγών με την επιβολή αμοιβαίων δασμών.

«Έχουμε τεράστιο έλλειμμα με το Μεξικό», είπε ο Τραμπ την περασμένη εβδομάδα. «Έχουμε τεράστιο έλλειμμα με τον Καναδά. Έχουμε ένα τεράστιο έλλειμμα με την Ευρώπη, την ΕΕ, με την Κίνα, δεν θέλω καν να σας πω τι συνέβη στον Μπάιντεν με την Κίνα».

(Στην πραγματικότητα, υπό τον Μπάιντεν, το εμπορικό έλλειμμα με την Κίνα έπεσε στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 10 ετών, σύμφωνα με το Γραφείο Απογραφής.)

Σε συνέντευξή του στον Bret Baier του Fox News, ο Τραμπ είπε: «Γιατί πληρώνουμε 200 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως ουσιαστικά ως επιδότηση στον Καναδά; Τώρα, αν είναι η 51η πολιτεία μας, δεν με πειράζει να το κάνω».

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του Εμπορικού Αντιπροσώπου των ΗΠΑ, το έλλειμμα αγαθών με τον Καναδά ήταν 63 δισεκατομμύρια δολάρια το 2024. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πλεόνασμα υπηρεσιών περίπου 30 δισεκατομμυρίων δολαρίων με τον Καναδά, γεγονός που μειώνει ακόμη περισσότερο το συνολικό έλλειμμα. Αλλά από τότε που ανέλαβε ο Τραμπ, ο ιστότοπος δεν εμφανίζει αριθμούς συναλλαγών σε υπηρεσίες.

Σε αντίθεση με το δημοσιονομικό έλλειμμα - το οποίο εξαρτάται από το αν η κυβέρνηση ξοδεύει περισσότερα από όσα αντλεί σε έσοδα - το εμπορικό έλλειμμα διαμορφώνεται από υποκείμενους παράγοντες, όπως η ανισορροπία μεταξύ των ποσοστών αποταμίευσης και επενδύσεων μιας χώρας. Ένα μεγαλύτερο έλλειμμα του ομοσπονδιακού προϋπολογισμού - που προκαλείται, ας πούμε, από μια μεγάλη μείωση φόρων που σχεδιάζει ο Τραμπ - μπορεί να τονώσει το εμπορικό έλλειμμα επειδή η χώρα εξοικονομεί λιγότερα και δανείζεται περισσότερα από το εξωτερικό. Μια ακμάζουσα οικονομία μπορεί επίσης να ευθύνεται - όσο περισσότερα χρήματα έχουν οι άνθρωποι, τόσο περισσότερα μπορούν να ξοδέψουν σε αγαθά από το εξωτερικό. Και ένα ισχυρό νόμισμα σημαίνει ότι αυτά τα ξένα αγαθά είναι φθηνότερα για μια συγκεκριμένη χώρα και τα αγαθά της είναι πιο ακριβά για τους ξένους καταναλωτές.

Με άλλα λόγια, τα εμπορικά ελλείμματα μπορεί να είναι πέρα ​​από την ικανότητα ελέγχου του Τραμπ.

