Η υπηρεσία ξένης βοήθειας της Αμερικής, η USAID, θα μπορούσε να δει το προσωπικό της να μειώνεται από περίπου 10.000 σε λιγότερους από 300 παγκοσμίως, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ προχωρά σε μεγάλες περικοπές στις κρατικές δαπάνες.

Όλο το βασικό προσωπικό της, εκτός από ένα μικρό ποσοστό, έχει ήδη τεθεί σε διοικητική άδεια από τα μεσάνυχτα της Παρασκευής, συμπεριλαμβανομένων χιλιάδων που εδρεύουν στο εξωτερικό. Μια διαδικτυακή ειδοποίηση αναφέρει ότι ετοιμάζεται ένα σχέδιο ώστε όλοι οι εργαζόμενοι του εξωτερικού να επιστρέψουν και όσοι βρίσκονται σε θέσεις που δεν είναι βασικές.

Ένα συνδικάτο που εκπροσωπεί τους υπαλλήλους - το οποίο εμπλέκεται σε νομική αμφισβήτηση του σχεδίου - είπε στον εταίρο του BBC στις ΗΠΑ, CBS News ότι μόλις 294 άτομα κρίθηκαν απαραίτητα.

Οι περικοπές του Τραμπ στην USAID έχουν ανατρέψει το παγκόσμιο σύστημα βοήθειας, με εκατοντάδες προγράμματα να έχουν ήδη «παγώσει» σε χώρες σε όλο τον κόσμο. Η ομάδα του κατηγορεί την USAID για σπατάλη χρημάτων των φορολογουμένων και αποτυχία ευθυγράμμισης με τις προτεραιότητες της πολιτικής που προωθεί ο Τραμπ, «America First».

Οι ΗΠΑ είναι μακράν ο μεγαλύτερος πάροχος ανθρωπιστικής βοήθειας σε όλο τον κόσμο. Διαθέτει βάσεις σε περισσότερες από 60 χώρες και εργάζεται σε δεκάδες άλλες.

Το αναφερόμενο σχέδιο περικοπών που θα αφήσει στις θέσεις τους λιγότερους από 300 υπαλλήλους περιγράφηκε ως «εξωφρενικό» από τον πρώην επικεφαλής της USAID, Μπράιαν Άτγουντ. Μιλώντας στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters, ανέφερε ότι η κίνηση αυτή θα μπορούσε να σκοτώσει έναν οργανισμό που είχε σώσει εκατομμύρια ζωές.

Χθες, Πέμπτη το μεγαλύτερο συνδικάτο κυβερνητικών εργαζομένων των ΗΠΑ και μια ένωση εργαζομένων σε ξένες υπηρεσίες μήνυσαν την κυβέρνηση Τραμπ την Πέμπτη σε μια προσπάθεια να ανατρέψει την ξαφνική διάλυση της Υπηρεσίας Διεθνούς Ανάπτυξης των ΗΠΑ, USAID. Η μήνυση, που κατατέθηκε στο ομοσπονδιακό δικαστήριο της Ουάσιγκτον, από την Αμερικανική Ομοσπονδία Κυβερνητικών Υπαλλήλων και την Αμερικανική Ένωση Υπηρεσιών του Εξωτερικού, ζητούν την έκδοση διαταγής για «αντισυνταγματικές και παράνομες ενέργειες» της κυβέρνησης που έχουν δημιουργήσει μια «παγκόσμια ανθρωπιστική κρίση».

