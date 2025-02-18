Ιαπωνία: Το 72% πιστεύει ότι χρειάζονται νόμοι για την αποτροπή ψευδών πληροφοριών ενόψει εκλογών

Μια πρόσφατη δημοσκόπηση που διεξήχθη από την ιαπωνική εφημερίδα The Yomiuri Shimbun διαπίστωσε ότι το 72% των ερωτηθέντων «πιστεύει» ότι η κυβέρνηση πρέπει να θεσπίσει νόμους για να αποτρέψει τη διάδοση της παραπληροφόρησης σχετικά με τις εκλογές στους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης.
Συγκριτικά, το 24% δήλωσε ότι «δεν πιστεύει» ότι χρειάζεται κάτι τέτοιο.
Όσο μεγαλύτερη είναι η ηλικία των ερωτηθέντων, τόσο υψηλότερο είναι το ποσοστό εκείνων που «πιστεύουν» ότι η θέσπιση τέτοιων νόμων είναι απαραίτητη: 83% των ατόμων ηλικίας 60 ετών και άνω, 71% των ατόμων ηλικίας 40-59 ετών και 55% των ατόμων ηλικίας 18-39 ετών πιστεύουν ότι χρειάζεται τέτοιος νόμος.
Η επιρροή των πληροφοριών που αναρτώνται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με αμφισβητούμενη εγκυρότητα στα εκλογικά αποτελέσματα έχει καταστεί ζήτημα, όπως ενσαρκώθηκε στις περσινές εκλογές για τη θέση του κυβερνήτη του Χιόγκο. Τα κυβερνώντα κόμματα και η αντιπολίτευση προχωρούν σε περαιτέρω διαβουλεύσεις για πιθανούς νομικούς περιορισμούς που μπορούν να επιβληθούν.
