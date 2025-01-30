Η κυβέρνηση Τραμπ διέταξε τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες να καθαρίσουν τις αναφορές για «ιδεολογία φύλου» σε συμβάσεις, περιγραφές θέσεων εργασίας και λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με εκτελεστικό διάταγμα σύμφωνα με το οποίο η κυβέρνηση αναγνωρίζει μόνο δύο φύλα.

Όπως αναφέρει το Reuters, μια οδηγία που εκδόθηκε την Τετάρτη από το Γραφείο Διαχείρισης Προσωπικού των ΗΠΑ επιδιώκει να εκτελέσει ένα εκτελεστικό διάταγμα του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ που απαιτεί από τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες να «αναγνωρίζουν ότι οι γυναίκες είναι βιολογικά γυναίκες και οι άνδρες είναι βιολογικά άνδρες».

Οι ενέργειες αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης επίθεσης του Τραμπ στα προγράμματα διαφορετικότητας, ισότητας και ένταξης που έχει προκαλέσει κριτική από υποστηρικτές που φοβούνται ότι ανατρέπει την πρόοδο που έχει κάνει η Αμερική όσον αφορά την αποδοχή αυτών των αξιών.

Ο Τραμπ είπε την περασμένη εβδομάδα ότι κεφάλαια δεν θα χρησιμοποιηθούν για την προώθηση της «ιδεολογίας του φύλου», έναν «χαλαρό» όρο που χρησιμοποιείται συχνά από συντηρητικές ομάδες για να αναφερθεί σε οποιαδήποτε ιδεολογία προωθεί μη παραδοσιακές απόψεις για το φύλο. Ομάδες δικαιωμάτων και υπεράσπισης θεωρούν τον όρο ως «τροπάριο» κατά των LGBTQ και απανθρωπιστικό.

Η κυβέρνηση Τραμπ θα επιδιώξει επίσης να περιορίσει το εύρος μιας μεγάλης νίκης για τα δικαιώματα των τρανς σύμφωνα με απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου των ΗΠΑ το 2020, στην οποία το ανώτατο δικαστήριο έκρινε ότι η προστασία των πολιτικών δικαιωμάτων κατά των διακρίσεων «βάσει του φύλου» εφαρμόζεται στη σεξουαλικότητα και την ταυτότητα φύλου.

Οι υπηρεσίες πρέπει να αναθεωρήσουν όλες τις περιγραφές θέσεων εργασίας και να θέσουν σε άδεια οποιονδήποτε εργαζόμενο «του οποίου η περιγραφή θέσης περιλαμβάνει την ενθάρρυνση ή την προώθηση της ιδεολογίας του φύλου», σύμφωνα με την οδηγία.

Οι υπηρεσίες υποχρεούνται να καθαρίζουν ιστοσελίδες και λογαριασμούς μέσων κοινωνικής δικτύωσης που προωθούν την ιδεολογία του φύλου. Διευκρίνισε επίσης ότι οι «ιδιαίτεροι χώροι» που προορίζονται για άνδρες ή γυναίκες «προσδιορίζονται από το βιολογικό φύλο και όχι την ταυτότητα φύλου».

Ο Τραμπ διέταξε την Τρίτη να σταματήσει κάθε ομοσπονδιακή χρηματοδότηση ή υποστήριξη για την υγειονομική περίθαλψη που βοηθά στη μετάβαση των τρανς νέων μετά από προηγούμενη εντολή που απαγόρευε τα τρανς άτομα από τις ένοπλες δυνάμεις.

Χωρίς χρηματοδότηση τα σχολεία που διδάσκουν την «κριτική θεωρία της φυλής»

Επιπλέον, ο Αμερικανός Πρόεδρος, υπέγραψε χθες Τετάρτη εκτελεστικό διάταγμα για να τερματιστεί η χρηματοδότηση δημόσιων σχολείων όπου διδάσκεται η «κριτική θεωρία της φυλής», όπως υποσχέθηκε προεκλογικά.

«Τα τελευταία χρόνια, γονείς είδαν σχολεία να προσηλυτίζουν τα παιδιά τους σε ριζοσπαστικές και αντιαμερικανικές ιδεολογίες εμποδίζοντας εσκεμμένα τον γονικό έλεγχο», διατείνεται ο αμερικανός πρόεδρος στο διάταγμα ο τίτλος του οποίου ξεκινά με την πρόταση «Τερματίζοντας τον ριζοσπαστικό προσηλυτισμό» στα σχολεία.

«Ένα τέτοιο περιβάλλον λειτουργεί σαν θάλαμος αντήχησης, στον οποίο μαθητές αναγκάζονται να αποδεχτούν τις ιδεολογίες αυτές χωρίς να θέτουν ερωτήσεις ούτε να προχωρούν σε κριτική εξέταση», συνεχίζει, τονίζοντας πως «αθώα παιδιά αναγκάζονται να υιοθετήσουν ταυτότητες θυμάτων ή καταπιεστών στη βάση και μόνο του χρώματος του δέρματός τους και άλλων αμετάλλακτων χαρακτηριστικών».

Η έννοια της «κριτικής θεωρίας της φυλής», που αρχικά αποτελούσε ρεύμα επιστημονικής έρευνας, χρησιμοποιείται τα τελευταία χρόνια λίγο ως πολύ υποτιμητικά από την αμερικανική δεξιά όταν αναφέρεται στην παιδεία που ευαισθητοποιεί για το ζήτημα του ρατσισμού.

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποσχέθηκε στην προεκλογική του εκστρατεία πως θα τερματίσει κάθε ομοσπονδιακή χρηματοδότηση σε σχολεία που έχουν υιοθετήσει την «κριτική θεωρία της φυλής».

Εξάλλου ο αμερικανός πρόεδρος υπέγραψε άλλο διάταγμα το οποίο, υπό κάποιες προϋποθέσεις, προβλέπει την απέλαση αλλοδαπών, συμπεριλαμβανομένων φοιτητών με βίζες, που συμμετείχαν ή προκάλεσαν βίαια επεισόδια κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων υπέρ των Παλαιστινίων στις ΗΠΑ την περασμένη άνοιξη.

Κύμα διαδηλώσεων και καταλήψεων, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τον πόλεμο του Ισραήλ εναντίον της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας που εξαπολύθηκε σε αντίποινα για την άνευ προηγουμένου έφοδο του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος σε νότιους τομείς της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου 2023, σάρωσε πέρυσι ιδίως τα αμερικανικά πανεπιστήμια.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.