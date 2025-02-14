ΗΠΑ: Ομοσπονδιακός εισαγγελέας συμφώνησε να παύσει τη δίωξη σε βάρος του δημάρχου της Νέας Υόρκης

Ένας ομοσπονδιακός εισαγγελέας συμφώνησε σήμερα να υποβάλει αίτημα για την παύση της δίωξης σε βάρος του δημάρχου της Νέας Υόρκης Έρικ Άνταμς, προκειμένου, όπως ανέφερε, να μην απολυθούν άλλοι εισαγγελείς καριέρας επειδή αρνούνταν να βάλουν την υπόθεση στο αρχείο.

Σύμφωνα με πηγές που μίλησαν στο πρακτορείο Reuters, ο ασκών χρέη υφυπουργού Δικαιοσύνης Εμίλ Μπόουβ, σε συνάντηση που είχε σήμερα με όλους τους εισαγγελείς του τμήματος δημόσιας διαφάνειας, τους διαμήνυσε ότι είχαν στη διάθεσή τους μία ώρα για να αποφασίσουν ποιος θα υπέβαλε την πρόταση.

Το πρακτορείο ανέφερε ότι δεν γνωρίζει το όνομα του εισαγγελέα που δέχτηκε να το κάνει, αν και τα ονόματα εκείνων που υποβάλλουν κάποιο αίτημα δημοσιοποιούνται.

Έξι υψηλόβαθμα στελέχη του υπουργείου Δικαιοσύνης, μεταξύ των οποίων και η επικεφαλής της ομοσπονδιακής εισαγγελίας του Μανχάταν Ντανιέλ Σασούν, παραιτήθηκαν την Πέμπτη αρνούμενα να συμμορφωθούν με την εντολή του Μπόουβ να βάλουν στο αρχείο τη δίωξη σε βάρος του δημάρχου. Σήμερα, ο αναπληρωτής εισαγγελέας Χάγκαν Σκότεν δήλωσε ότι «συμφωνεί απολύτως» με την απόφαση της Σασούν και υπέβαλε και αυτός την παραίτησή του.

Τη Δευτέρα, το υπουργείο διέταξε τους εισαγγελείς να βάλουν την υπόθεση στο αρχείο, υποστηρίζοντας ότι με τη δίωξη σε βάρος του δημάρχου για διαφθορά «περιόρισαν τη δυνατότητά του (…) να επικεντρώσει την προσοχή και τους πόρους του στον αγώνα κατά της παράνομης μετανάστευσης και της εγκληματικότητας».

Ο Άνταμς, που εξελέγη με τους Δημοκρατικούς, εμφανίστηκε γελαστός σήμερα στο πλατό του συντηρητικού τηλεοπτικού δικτύου Fox News, συνοδευόμενος από τον «τσάρο των συνόρων» Τομ Χόμαν, που είναι αρμόδιος για το πρόγραμμα μαζικών απελάσεων μεταναστών. Χθες, είχε δηλώσει έτοιμος να συνεργαστεί περισσότερο με την κυβέρνηση Τραμπ στο θέμα των απελάσεων αν και η Νέα Υόρκη έχει επισήμως καθεστώς «πόλης καταφυγίου», με βάση το οποίο προβλέπεται η περιορισμένη συνεργασία των τοπικών αρχών με τους ομοσπονδιακούς πράκτορες που ασχολούνται με την παράτυπη μετανάστευση.

Στην επιστολή παραίτησής της η Σασούν ανέφερε ότι αρνείται να διαγράψει μια υπόθεση «για λόγους που δεν έχουν καμία σχέση» με αυτήν, υπενθυμίζοντας ότι στο παρελθόν ήταν βοηθός του συντηρητικού δικαστή Άντονιν Σκαλία, ο οποίος απεβίωσε το 2016 και ήταν μέλος του Ανωτάτου Δικαστηρίου των ΗΠΑ.

«Σε κανένα ελεύθερο καθεστώς δεν μπορούμε να επιτρέπουμε στην κυβέρνηση να χρησιμοποιεί το καρότο της άρσης της δίωξης ή το μαστίγιο της απειλής μιας νέας δίκης, για να υποκινήσουμε έναν αιρετό να στηρίξει τους πολιτικούς στόχους της», ανέφερε ο Χάγκαν Σκότεν στη δική του επιστολή παραίτησης.

Ο Άνταμς, που προέρχεται από τη δεξιά πτέρυγα του Δημοκρατικού κόμματος, κατηγορήθηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο για δωροδοκία από Τούρκους πολίτες. Ο ίδιος υποστήριζε ότι ήταν αθώος και αρνήθηκε να παραιτηθεί, λέγοντας ότι οι δικαστικές διώξεις οφείλονταν στις διαφωνίες που είχε με τον τότε πρόεδρο Τζο Μπάιντεν στο θέμα της μετανάστευσης. Στη συνέχεια, προσέγγισε τον Ντόναλντ Τραμπ, χωρίς να αποκλείει τη μεταπήδησή του στο Ρεπουμπλικανικό κόμμα με σκοπό να διεκδικήσει μια δεύτερη θητεία στις προσεχείς δημοτικές εκλογές, τον Νοέμβριο.

Πολιτικοί προσκείμενοι στην αριστερά είχαν ζητήσει από την κυβερνήτρια της Πολιτείας της Νέας Υόρκης, την Κάθι Χόκουλ, να καθαιρέσει τον Άνταμς.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

