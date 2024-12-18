«Βόμβα» Τραμπ: Να γίνει ο Καναδάς η 51η πολιτεία - «Υπέροχη ιδέα»

Ο εκλεγμένος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών έκανε σήμερα μία πρόταση που έσκασε σαν βόμβα: Πρότεινε να μετατραπεί ο Καναδάς σε πολιτεία των ΗΠΑ, χαρακτηρίζοντάς το μάλιστα «μια υπέροχη ιδέα».

«Κανείς δεν μπορεί να απαντήσει γιατί επιδοτούμε τον Καναδά με πάνω από 100.000.000 δολάρια το χρόνο. Δεν έχει νόημα! Πολλοί Καναδοί θέλουν ο Καναδάς να γίνει η 51η Πολιτεία. Θα εξοικονομούσαν μαζικά φόρους και στρατιωτική προστασία. Νομίζω ότι είναι μια υπέροχη ιδέα. 51η Πολιτεία!!!” έγραψε στην πλατφόρμα του στην πλατφόρμα του στα social media.

Σύμφωνα με το Politico, δεν είναι η πρώτη φορά που τις τελευταίες ημέρες ο Τραμπ «τσιγκλάει» τον Καναδά και την κυβέρνηση του πρωθυπουργού Τζάστιν Τριντό, η οποία συγκλονίστηκε από την παραίτηση-βόμβα της υπουργού Οικονομικών Chrystia Freeland.

Διαβάστε σχετικά: Καναδάς: Πολιτική κρίση για τον Τριντό - Αυξάνονται οι εκκλήσεις να παραιτηθεί

«Η Μεγάλη Πολιτεία του Καναδά είναι έκπληκτη καθώς η υπουργός Οικονομικών παραιτήθηκε ή απολύθηκε από τη θέση της », έγραψε τη Δευτέρα ο Τραμπ. «Η συμπεριφορά της ήταν εντελώς τοξική και καθόλου ευνοϊκή για τη σύναψη συμφωνιών που είναι καλές για τους πολύ δυστυχισμένους πολίτες του Καναδά. Δεν θα λείψει!!!!» είχε σχολιάσει.

Αλλά στα τέλη Νοεμβρίου, μετά τη συνάντηση με τον Καναδό πρωθυπουργό στο θέρετρο του Μαρ-α-Λάγκο στη Φλόριντα, ο Τραμπ άρχισε να αποκαλεί τον Τριντό «Κυβερνήτη» της «Μεγάλης Πολιτείας του Καναδά».

Αστείο. Η μήπως όχι;





Πηγή: skai.gr

