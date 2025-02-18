Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Πρόταση της Αιγύπτου για την ανοικοδόμηση της Γάζας: Ασφαλείς ζώνες και παραμονή των Παλαιστινίων εντός του θύλακα

Το σχέδιο της Αιγύπτου προβλέπει τη δημιουργία «ασφαλών περιοχών» στη Λωρίδα της Γάζας όπου οι Παλαιστίνιοι θα μπορούν να ζουν όσο θα προχωράει η ανοικοδόμηση 

Γάζα

Σχέδιο για την ανοικοδόμηση της Γάζας που δεν θα οδηγεί στον εκτοπισμό των Παλαιστινίων επεξεργάζεται η Αίγυπτος ως απάντηση στην πρόταση Τραμπ.

Σύμφωνα με την αιγυπτιακή κρατική εφημερίδα Al-Ahram, το σχέδιο της Αιγύπτου προβλέπει τη δημιουργία «ασφαλών περιοχών» στη Λωρίδα της Γάζας όπου οι Παλαιστίνιοι θα μπορούν να ζουν αρχικά όσο αιγυπτιακές και διεθνείς κατασκευαστικές εταιρείες θα προχωρούν στις εργασίες για την ανοικοδόμηση του θύλακα.

Αιγύπτιοι αξιωματούχοι συζητούν το σχέδιο με Ευρωπαίους διπλωμάτες καθώς και με τη Σαουδική Αραβία, το Κατάρ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, σύμφωνα με το Times of Israel. Συζητούν επίσης τρόπους χρηματοδότησης της ανοικοδόμησης, συμπεριλαμβανομένης μιας διεθνούς διάσκεψης, σύμφωνα πάντα με την ίδια πηγή.
 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Πόλεμος στη Γάζα Αίγυπτος Ισραήλ
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
4 0 Bookmark