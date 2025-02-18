Σχέδιο για την ανοικοδόμηση της Γάζας που δεν θα οδηγεί στον εκτοπισμό των Παλαιστινίων επεξεργάζεται η Αίγυπτος ως απάντηση στην πρόταση Τραμπ.

Σύμφωνα με την αιγυπτιακή κρατική εφημερίδα Al-Ahram, το σχέδιο της Αιγύπτου προβλέπει τη δημιουργία «ασφαλών περιοχών» στη Λωρίδα της Γάζας όπου οι Παλαιστίνιοι θα μπορούν να ζουν αρχικά όσο αιγυπτιακές και διεθνείς κατασκευαστικές εταιρείες θα προχωρούν στις εργασίες για την ανοικοδόμηση του θύλακα.

Αιγύπτιοι αξιωματούχοι συζητούν το σχέδιο με Ευρωπαίους διπλωμάτες καθώς και με τη Σαουδική Αραβία, το Κατάρ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, σύμφωνα με το Times of Israel. Συζητούν επίσης τρόπους χρηματοδότησης της ανοικοδόμησης, συμπεριλαμβανομένης μιας διεθνούς διάσκεψης, σύμφωνα πάντα με την ίδια πηγή.



Πηγή: skai.gr

