Συγκλονιστικά πλάνα από το αεροπλάνο που αναποδογύρισε στο Τορόντο- «Ήμασταν ανάποδα σαν τις νυχτερίδες», λένε επιβάτες

Βίντεο ντοκουμέντα έχουν έρθει στη δημοσιότητα από την στιγμή του απεγκλωβισμού των επιβαινόντων, αλλά και τη στιγμή του ατυχήματος 

UPDATE: 09:39
Delta airlines

Απίστευτες στιγμές έζησαν επιβάτες και πλήρωμα αεροσκάφους της Delta Airlines που αναποδογύρισε την ώρα της προσγείωσης στο Διεθνές Αεροδρόμιο Πίρσον του Τορόντο τη Δευτέρα και συνετρίβη, χωρίς να υπάρξουν -από τύχη- θύματα. 

Δεκαοκτώ άνθρωποι τραυματίστηκαν από το περιστατικό, σύμφωνα με εκπρόσωπο του αεροδρομίου. Σύμφωνα με το BBC, πιο σοβαρά τραυματίστηκαν τρεις, μεταξύ των οποίων και ένα 4χρονο παιδί, οι οποίοι νοσηλεύονται σε νοσοκομεία. 

Οι 80 επιβαίνοντες κατάφεραν και εξήλθαν του αεροσκάφους, πριν αυτό τυλιχτεί στις φλόγες, ενώ ήταν άμεση η ανταπόκριση και των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης. 

Δεν είναι ξεκάθαρο πώς έγινε το ατύχημα, με τον εκπρόσωπο του αεροδρομίου να αναφέρει πως ο διάδρομος προσγείωσης «ήταν στεγνός και δεν υπήρχαν πλευρικοί άνεμοι» την ώρα που αναποδογύρισε το αεροπλάνο. 

Το αεροσκάφος Bombardier CRJ-900LR είχε υποστεί μεγάλη ζημιά στο ένα φτερό, ενώ ένα τμήμα της ουράς του έχει αποκοπεί μερικώς.

Συγκλονιστικά πλάνα που έχουν κυκλοφορήσει δείχνουν τη στιγμή που βγαίνουν οι επιβαίνοντες βγαίνουν από το αεροπλάνο με τη βοήθεια διασωστών ενώ πυροσβέστες σβήνουν τις φλόγες.

Στη δημοσιότητα έχει έρθει και βίντεο ντοκουμέντο που δείχνει το αεροσκάφος να αναποδογυρίζει στον αεροδιάδρομο.  

Συγκλονιστικές μαρτυρίες - «Ήμασταν ανάποδα, σαν τις νυχτερίδες»

Συγκλονιστικές είναι και οι μαρτυρίες των επιβατών που έζησαν δραματικές στιγμές μέσα στο αεροπλάνο.

«Το αεροπλάνο μας συνετρίβη. Είναι ανάποδα», δήλωσε ο Τζον Νέλσον, ενός από τους επιβάτες. «Οι περισσότεροι άνθρωποι φαίνονται να είναι εντάξει. Κατεβαίνουμε όλοι», ανέφερε σε βίντεο που αναρτήθηκε στο Facebook.

Αργότερα δήλωσε στο CNN ότι δεν υπήρχαν ενδείξεις για κάτι ασυνήθιστο πριν από την προσγείωση. «Γλιστρήσαμε στο πλάι και στη συνέχεια αναποδογυρίσαμε στην πλάτη», είπε, προσθέτοντας ότι «υπήρχε μια μεγάλη μπάλα φωτιάς από την αριστερή πλευρά του αεροπλάνου».

«Ήμασταν ανάποδα κρεμασμένοι (στις θέσεις) μας σαν νυχτερίδες», ανέφερε στο αμερικανικό δίκτυο και ο Πίτερ Κούλοβ, ο οποίος βρισκόταν επίσης στο αεροπλάνο. Στη συνέχεια, περιέγραψε πως κατάφερε να βγει από τη θέση. «Κάποιοι άνθρωποι κρέμονταν και χρειάζονταν βοήθεια... και άλλοι μπόρεσαν να κατέβουν μόνοι τους», είπε.

TAGS: αεροπλάνο Καναδάς Συντριβή αεροσκάφους
