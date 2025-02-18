Απίστευτες στιγμές έζησαν επιβάτες και πλήρωμα αεροσκάφους της Delta Airlines που αναποδογύρισε την ώρα της προσγείωσης στο Διεθνές Αεροδρόμιο Πίρσον του Τορόντο τη Δευτέρα και συνετρίβη, χωρίς να υπάρξουν -από τύχη- θύματα.

Δεκαοκτώ άνθρωποι τραυματίστηκαν από το περιστατικό, σύμφωνα με εκπρόσωπο του αεροδρομίου. Σύμφωνα με το BBC, πιο σοβαρά τραυματίστηκαν τρεις, μεταξύ των οποίων και ένα 4χρονο παιδί, οι οποίοι νοσηλεύονται σε νοσοκομεία.

Οι 80 επιβαίνοντες κατάφεραν και εξήλθαν του αεροσκάφους, πριν αυτό τυλιχτεί στις φλόγες, ενώ ήταν άμεση η ανταπόκριση και των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.

Δεν είναι ξεκάθαρο πώς έγινε το ατύχημα, με τον εκπρόσωπο του αεροδρομίου να αναφέρει πως ο διάδρομος προσγείωσης «ήταν στεγνός και δεν υπήρχαν πλευρικοί άνεμοι» την ώρα που αναποδογύρισε το αεροπλάνο.

Το αεροσκάφος Bombardier CRJ-900LR είχε υποστεί μεγάλη ζημιά στο ένα φτερό, ενώ ένα τμήμα της ουράς του έχει αποκοπεί μερικώς.

Συγκλονιστικά πλάνα που έχουν κυκλοφορήσει δείχνουν τη στιγμή που βγαίνουν οι επιβαίνοντες βγαίνουν από το αεροπλάνο με τη βοήθεια διασωστών ενώ πυροσβέστες σβήνουν τις φλόγες.

At least 17 injured after a #DeltaAirlines aircraft crashed at #Toronto Pearson International Airport on Monday. Delta Flight 4819, which took off from Minneapolis about 11.47 am, appears flipped on its back on a snowy runway.



More details 🔗 https://t.co/ZDs0RDnEHb… pic.twitter.com/ZFZxrdnjGI — The Times Of India (@timesofindia) February 18, 2025

First responders work at the Delta Air Lines plane crash site at Toronto Pearson International Airport in Mississauga, Ontario, Canada, on February 17, 2025.



The flight from Minneapolis shut down flights at the airport, with at least 15 people injured in the crash. pic.twitter.com/AgUo5Hdr6i — SodusTrends Blog (@sodustrends) February 17, 2025

🚨#BREAKING: A Delta Airlines CRJ-900 jet operated by Endeavor Air has crashed and overturned with numerous passengers on board



📌#Toronto | #Canada



Currently, numerous emergency crews are on the scene at Toronto Pearson Airport after a Delta Air Lines flight from… pic.twitter.com/DkaQ5E7jLg — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) February 17, 2025

Several people were injured when a Delta Air Lines flight from Minneapolis crashed and flipped over at Toronto Pearson International Airport in Canada on Monday.



The latest: https://t.co/oL5mQBzZ3l pic.twitter.com/HrUSbRmf4f — AccuWeather (@accuweather) February 17, 2025

All 80 people aboard a Delta Air Lines plane — 76 passengers and four crew — escaped safely after it crash-landed and flipped upside down amid wintry conditions at Toronto Pearson Airport on Monday afternoon. Three people were critically injured, including a child.… pic.twitter.com/3qLktg1eXq — CBS Evening News (@CBSEveningNews) February 17, 2025

🚨#BREAKING: New footage shows the evacuation process inside a Delta jet that crashed upside down leaving dozens injured.⁰⁰📌#Toronto | #Canada



New footage shared by a passenger shows her inside a Delta Air Lines flight, operated by Endeavor Air, which was traveling from… pic.twitter.com/6TCFEK6qMQ — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) February 17, 2025

Στη δημοσιότητα έχει έρθει και βίντεο ντοκουμέντο που δείχνει το αεροσκάφος να αναποδογυρίζει στον αεροδιάδρομο.

Footage from a CCTV Camera at Toronto Pearson International Airport, appears to capture today’s crash and flip of a Delta Air Lines CRJ-900LR operated by Endeavor Air. It’s truly a Miracle that nobody was killed in the Crash. pic.twitter.com/1qrzYPrH2l — OSINTdefender (@sentdefender) February 18, 2025

Additional CCTV Footage from Toronto Pearson International Airport has been released, showing yesterday’s crash-landing of a Delta Air Lines CRJ-900LR operated by Endeavor Air, which amazingly resulted in only 15 Injuries. pic.twitter.com/PsaJGk4BVf — OSINTdefender (@sentdefender) February 18, 2025

Συγκλονιστικές μαρτυρίες - «Ήμασταν ανάποδα, σαν τις νυχτερίδες»

Συγκλονιστικές είναι και οι μαρτυρίες των επιβατών που έζησαν δραματικές στιγμές μέσα στο αεροπλάνο.

«Το αεροπλάνο μας συνετρίβη. Είναι ανάποδα», δήλωσε ο Τζον Νέλσον, ενός από τους επιβάτες. «Οι περισσότεροι άνθρωποι φαίνονται να είναι εντάξει. Κατεβαίνουμε όλοι», ανέφερε σε βίντεο που αναρτήθηκε στο Facebook.

Αργότερα δήλωσε στο CNN ότι δεν υπήρχαν ενδείξεις για κάτι ασυνήθιστο πριν από την προσγείωση. «Γλιστρήσαμε στο πλάι και στη συνέχεια αναποδογυρίσαμε στην πλάτη», είπε, προσθέτοντας ότι «υπήρχε μια μεγάλη μπάλα φωτιάς από την αριστερή πλευρά του αεροπλάνου».

«Ήμασταν ανάποδα κρεμασμένοι (στις θέσεις) μας σαν νυχτερίδες», ανέφερε στο αμερικανικό δίκτυο και ο Πίτερ Κούλοβ, ο οποίος βρισκόταν επίσης στο αεροπλάνο. Στη συνέχεια, περιέγραψε πως κατάφερε να βγει από τη θέση. «Κάποιοι άνθρωποι κρέμονταν και χρειάζονταν βοήθεια... και άλλοι μπόρεσαν να κατέβουν μόνοι τους», είπε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.