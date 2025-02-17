Η αμερικανική υπηρεσία DOGE του Ίλον Μασκ επιδιώκει πρόσβαση σε ένα αυστηρά φυλασσόμενο σύστημα της Εσωτερικής Υπηρεσία Εσόδων (IRS), το οποίο περιλαμβάνει λεπτομερείς οικονομικές πληροφορίες για κάθε φορολογούμενο, επιχείρηση και μη κερδοσκοπικό οργανισμό στη χώρα, σύμφωνα με την Washington Post που επικαλείται τρεις πηγές με γνώση του ζητήματος, προκαλώντας συναγερμό στη φορολογική υπηρεσία.

Υπό την πίεση του Λευκού Οίκου, η IRS εξετάζει ένα μνημόνιο κατανόησης που θα έδινε στους υπαλλήλους του DOGE - το νεοσύστατο Τμήμα Κυβερνητικής Αποδοτικότητας - ευρεία πρόσβαση στα συστήματα, την περιουσία και τα δεδομένα της φορολογικής υπηρεσίας. Μεταξύ αυτών είναι το Ολοκληρωμένο Σύστημα Ανάκτησης Δεδομένων ή IDRS, το οποίο επιτρέπει στους υπαλλήλους της φορολογικής υπηρεσίας να έχουν πρόσβαση σε λογαριασμούς της IRS - συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών αριθμών ταυτότητας - και σε τραπεζικές πληροφορίες. Τους επιτρέπει επίσης να εισάγουν δεδομένα συναλλαγών και να δημιουργούν αυτόματα ειδοποιήσεις, έγγραφα είσπραξης και άλλα αρχεία.

Σύμφωνα με το έγγραφο που περιήλθε στην κατοχή της Washington Post, ο μηχανικός λογισμικού του DOGE Gavin Kliger θα εργαστεί στην IRS για 120 ημέρες, αν και η φορολογική υπηρεσία και ο Λευκός Οίκος μπορούν να ανανεώσουν την τοποθέτησή του για την ίδια διάρκεια. Ο κύριος στόχος του στην IRS είναι να παρέχει μηχανική βοήθεια και συμβουλευτική υποστήριξη για τον εκσυγχρονισμό της πληροφορικής.

Η συμφωνία απαιτεί από τον Kliger να τηρεί την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών της φορολογικής δήλωσης, να τις προστατεύει από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και να καταστρέφει κάθε τέτοια πληροφορία που του κοινοποιείται μετά την ολοκλήρωση της αποστολής του στην IRS.

Η πρόσβαση στο IDRS είναι εξαιρετικά περιορισμένη - οι φορολογούμενοι που οι πληροφορίες τους αποκαλύφθηκαν παράνομα ή ακόμη και επιθεωρήθηκαν δικαιούνται από το νόμο χρηματική αποζημίωση - και το αίτημα για πρόσβαση από το DOGE έχει προκαλέσει βαθιά ανησυχία εντός της IRS, σύμφωνα με τρεις πηγές που έχουν γνώση των διαβουλεύσεων στο εσωτερικό της υπηρεσίας.

Ο Kliger δεν είχε λάβει πρόσβαση στο IDRS μέχρι το βράδυ της Κυριακής, σύμφωνα με πηγή της Washington Post, καθώς ο εκτελών χρέη επιτρόπου της IRS Doug O'Donnell δεν είχε ακόμη οριστικοποιήσει το μνημόνιο που θα του επέτρεπε να κάνει πιο λεπτομερή εργασία.

Ο προκάτοχος του O'Donnell, Danny Werfel, παραιτήθηκε στις 20 Ιανουαρίου, αφού ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει να τον αντικαταστήσει με τον πρώην βουλευτή Billy Long. Ο Long δεν έχει ακόμη εγκριθεί από τη Γερουσία.

Η είδηση αυτή έρχεται καθώς περίπου 150 εκατ. φορολογούμενοι προετοιμάζονται να υποβάλουν τις δηλώσεις τους μέχρι την προθεσμία της 15ης Απριλίου. Κατά την πρώτη του θητεία, ο Τραμπ σκέφτηκε ανοιχτά να στείλει πράκτορες της IRS να «κυνηγήσουν» πολιτικούς αντιπάλους, προκαλώντας ανησυχίες για την ανεξαρτησία της IRS.

Τα συστήματα του φορολογικού οργανισμού θεωρούνται ευρέως απαρχαιωμένα - πολλά από αυτά κατασκευάστηκαν με τη χρήση γλώσσας κωδικοποίησης υπολογιστών της δεκαετίας του 1960 - και η αναμόρφωση της πληροφορικής του οργανισμού είναι σύμφωνη με την εντολή του DOGE για τον εκσυγχρονισμό της κυβερνητικής τεχνολογίας. Στους μηχανικούς της IRS παρέχεται γενικά πρόσβαση στο σύστημα για την επισκευή ή τη συντήρηση του IDRS και παρόμοιων συστημάτων δεδομένων.

Αλλά είναι εξαιρετικά ασυνήθιστο να χορηγείται σε πολιτικά διορισμένα άτομα η πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα φορολογουμένων, ή ακόμη και σε προγράμματα που σχετίζονται με αυτά τα δεδομένα, λένε οι ειδικοί.

Ένας αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ δήλωσε ότι το προσωπικό του DOGE χρειάζεται πρόσβαση στο IDRS επειδή το προσωπικό του DOGE εργάζεται για την «εξάλειψη της σπατάλης, της απάτης και της κατάχρησης και τη βελτίωση των κυβερνητικών επιδόσεων για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών». Ο ίδιος αξιωματούχος δήλωσε ότι η «αποστολή του DOGE ... να φέρει την απαραίτητη αποτελεσματικότητα στη γραφειοκρατία μας» εκτελείται «νόμιμα και με τις κατάλληλες εγκρίσεις ασφαλείας».

Η Washington Post σημεώνει όμως ότι σύμφωνα με τις διαδικασίες της IRS, η εξουσιοδότηση ασφαλείας δεν αποτελεί επαρκές διαπιστευτήριο για πρόσβαση στα συστήματα των φορολογουμένων. Η πρόσβαση στο IDRS διέπεται από επιτακτικές ανάγκες για τη φορολογική διοίκηση και όχι για την εθνική ασφάλεια.

Σε δήλωσή του, ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Χάρισον Φιλντς δήλωσε στην Post: «Η σπατάλη, η απάτη και η κατάχρηση έχουν εδραιωθεί βαθιά στο χαλασμένο σύστημά μας για πάρα πολύ καιρό. Χρειάζεται άμεση πρόσβαση στο σύστημα για να εντοπιστούν και να διορθωθούν. Το DOGE θα συνεχίσει να ρίχνει φως στις απάτες, καθώς ο αμερικανικός λαός αξίζει να γνωρίζει σε τι ξοδεύει η κυβέρνησή του τα σκληρά κερδισμένα φορολογικά του δολάρια».

Πηγή: The Washington Post

