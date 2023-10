«Ο χρόνος πιέζει για την εξεύρεση πολιτικών λύσεων», προειδοποιεί η Τεχεράνη - «Αναπόφευκτη η εξάπλωση» του πολέμου»

O Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμίρ-Αμπντολαχιάν προειδοποίησε σήμερα ότι ο χρόνος πιέζει «για την εξεύρεση πολιτικών λύσεων» ώστε «η εξάπλωση» του πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς να μην γίνει «αναπόφευκτη».

Κατά τη διάρκεια τηλεφωνικών επικοινωνιών με τους υπουργούς Εξωτερικών της Τυνησίας, της Μαλαισίας και του Πακιστάν, ο Χοσεϊν Αμίρ-Αμπντολαχιάν «επέμεινε στο γεγονός ότι ο χρόνος πιέζει για την εξεύρεση πολιτικών λύσεων, η πιθανή εξάπλωση του πολέμου σε άλλα μέτωπα προσεγγίζει ένα αναπόφευκτο στάδιο», σύμφωνα με μήνυμα που ανάρτησε στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter).

Για τον λόγο αυτό, υπογράμμισε «την ανάγκη να σταματήσουν αμέσως τα εγκλήματα και οι φόνοι του σιωνιστικού καθεστώτος και να σταλεί ανθρωπιστική βοήθεια» στη Γάζα.Ο Αμίρ-Αμπντολαχιάν είχε ήδη προειδοποιήσει την Κυριακή, στο τέλος μιας περιοδείας στο Ιράκ, τον Λίβανο, τη Συρία και το Κατάρ ότι «κανείς» δεν μπορεί να «εγγυηθεί τον έλεγχο της κατάστασης» εάν το Ισραήλ εξαπολύσει μια χερσαία επιχείρηση στη Λωρίδα της Γάζας.

Conferred with my counterparts from 🇹🇳,🇲🇾,🇵🇰. Underlined the need to immediately stop Zionist crimes&murder in Gaza&to dispatch humanitarian aid. I stressed that time is running out for political solutions; probable spread of war in other fronts is approaching unavoidable stage.