Τρεις σούπερ σταρ της κλασικής μουσικής έρχονται στο Ηρώδειο

Τρεις σούπερ σταρ της κλασικής μουσικής, μια κορυφαία συνάντηση στις 15 Ιουνίου στο Ηρώδειο: Ιμάνιουελ Αξ, Λεωνίδας Καβάκος και Γιο-Γιο Μα θα βρεθούν μαζί στη σκηνή του ρωμαϊκού ωδείου σε μια μαγική βραδιά στο πλαίσιο του φετινού Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου.

Οι τρεις κορυφαίοι σολίστες, που τα τελευταία χρόνια παίζουν μαζί γεμίζοντας ασφυκτικά τις σπουδαιότερες αίθουσες παγκοσμίως, θα ερμηνεύσουν έργα Μπετόβεν και Μπραμς. Από τα σπουδαιότερα ονόματα διεθνώς, ο Ιμάνιουελ Αξ, ο Λεωνίδας Καβάκος και ο Γιο-Γιο Μα έχουν ηχογραφήσει ήδη τρεις δίσκους με έργα Μπετόβεν, σε μια εξαιρετικά ευτυχή για το μουσικόφιλο κοινό συνεργασία.

Η μουσική συνύπαρξη των τριών ιδιοφυών ερμηνευτών με την ασύγκριτη τεχνική στο Ηρώδειο αναμένεται να αποτελέσει ένα εκ των σπουδαιότερων, διεθνούς ακτινοβολίας, μουσικών γεγονότων του φετινού καλοκαιριού.

Ιμάνιουελ Αξ

Γεννήθηκε στο Λβιβ της σημερινής Ουκρανίας από γονείς Πολωνούς, οι οποίοι μετανάστευσαν στον Καναδά όταν ο Αξ ήταν παιδί. Το 1974 κέρδισε το πρώτο βραβείο στον Διαγωνισμό Άρθουρ Ρουμπινστάιν στο Τελ Αβίβ και την επόμενη χρονιά κέρδισε το βραβείο Michaels για νεαρούς καλλιτέχνες. Το 1979 κέρδισε το βραβείο Avery Fisher, ενώ λίγα χρόνια πιο πριν είχε κάνει το ντεμπούτο του στη Νέα Υόρκη στη σειρά συναυλιών Young Concert Artists.

Ακολούθησε μια μεγάλη σολιστική καριέρα δίχως όμως να εγκαταλείψει ποτέ τη μουσική δωματίου. Έχει ηχογραφήσει όλες τις σονάτες για τσέλο και πιάνο των Μπετόβεν και Μπραμς με τον τσελίστα Γιο-Γιο Μα, ηχογραφήσεις που τιμήθηκαν με βραβείο Γκράμι. Επίσης, έχει τιμηθεί με Γκράμι για τους δίσκους που περιλαμβάνουν τον πλήρη κύκλο με τις Σονάτες για πιάνο του Γιόζεφ Χάιντν. Πήρε μέρος στο βραβευμένο ντοκιμαντέρ του BBC για το Ολοκαύτωμα που προβλήθηκε κατά την 60ή επέτειο από την απελευθέρωση του Άουσβιτς. Την προηγούμενη χρονιά έπαιξε την παγκόσμια πρεμιέρα του Κοντσέρτου για πιάνο του συνθέτη Άντερς Χίλμποργκ σε συνεργασία με τη Συμφωνική Ορχήστρα του Σαν Φραντσίσκο και τον μαέστρο Έσα-Πέκα Σάλονεν. Το κοντσέρτο ήταν ειδική παραγγελία της ορχήστρας για τον Αξ. Ύστερα από τις επιτυχημένες ηχογραφήσεις με τα τρίο για πιάνο του Μπραμς που πραγματοποίησε με τον Λεωνίδα Καβάκο και τον Γιο-Γιο Μα (2017), έχει θέσει στόχο τα επόμενα χρόνια να ηχογραφήσει όλες τις συμφωνίες και τα τρίο του Μπετόβεν με τους ίδιους συνεργάτες.

Λεωνίδας Καβάκος

Παγκοσμίως αναγνωρισμένος ως καλλιτέχνης σπάνιας ποιότητας, ο Λεωνίδας Καβάκος διακρίνεται για την απαράμιλλη τεχνική, τη συναρπαστική δεξιοτεχνία και την πληρότητα των ερμηνειών του. Συνεργάζεται τακτικά με τις μεγαλύτερες ορχήστρες και τους σπουδαιότερους αρχιμουσικούς, δίνοντας ρεσιτάλ στις πιο γνωστές αίθουσες και διοργανώσεις.

Τα τελευταία χρόνια έχει οικοδομήσει ένα άκρως επιτυχημένο προφίλ ως αρχιμουσικός μεταξύ άλλων έχει διευθύνει τη Φιλαρμονική της Νέας Υόρκης, τη Συμφωνική της Βαυαρικής Ραδιοφωνίας, τη Συμφωνική του Ντάλας, τη Συμφωνική της Βιέννης, τη Φιλαρμονική της Γαλλικής Ραδιοφωνίας και τη Φιλαρμονική της Σκάλας του Μιλάνου.

Έχει αποκλειστικό́ συμβόλαιο ηχογραφήσεων με τη Sony Classical. Έχει ανακηρυχθεί Echo Klassik Instrumentalist of the Year (2013) και Gramophone Artist of the Year (2014).

Με σταθερούς συνεργάτες τον Ιμάνιουελ Αξ και τον Γιο-Γιο Μα έχει ηχογραφήσει συμφωνίες και τρίο του Μπετόβεν, στο πλαίσιο της σειράς «Beethoven for Three» («Μπετόβεν για Τρεις»), ενώ με το σύνολο δωματίου ApollΩn Ensemble ηχογράφησε πρόσφατα τα Κοντσέρτα για βιολί του Μπαχ, που έχουν επαινεθεί διεθνώς. Γεννήθηκε σε μουσική οικογένεια στην Αθήνα, όπου διατηρεί τον δικό του κύκλο masterclass, προσελκύοντας βιολονίστες και σύνολα μουσικής δωματίου από όλο τον κόσμο. Είναι τακτικό μέλος της Ακαδημίας Αθηνών στην έδρα της Μουσικής από το 2022. Παίζει με ένα «Willemotte» Stradivarius του 1734.

Γιο-Γιο Μα

Η πολύπλευρη καριέρα του Γιο-Γιο Μα αποδεικνύει την πεποίθησή του ότι ο πολιτισμός έχει τη δύναμη να δημιουργεί δεσμούς εμπιστοσύνης και κατανόησης. Σε κάθε βήμα της πορείας του, προσπαθεί να σφυρηλατήσει σχέσεις που ενεργοποιούν τη φαντασία και τον ανθρωπισμό. Το πιο πρόσφατο πρότζεκτ του λέγεται Our Common Nature, ένα πολιτισμικό ταξίδι που εστιάζει στη δύναμη της φύσης να μας φέρνει κοντά. Είχε προηγηθεί το Bach Project, μια περιοδεία κατά την οποία ο Μα ταξίδεψε σε έξι ηπείρους παίζοντας τις σουίτες για τσέλο του Μπαχ σε συνεργασία με τοπικούς φορείς. Τα δύο αυτά εγχειρήματα αντικατοπτρίζουν τη διαρκή προσπάθεια του καλλιτέχνη να ενώσει διαφορετικά μουσικά είδη και παραδόσεις με σκοπό να μπορέσουμε να φανταστούμε και να χτίσουμε μια πιο δυνατή κοινωνία.

Γεννήθηκε το 1955 από Κινέζους γονείς στο Παρίσι, όπου άρχισε να μαθαίνει τσέλο με τον πατέρα του σε ηλικία 4 ετών. Στα 7 του μετακόμισαν οικογενειακώς στη Νέα Υόρκη, όπου συνέχισε τα μαθήματα τσέλο και στη συνέχεια ακολούθησε ανθρωπιστικές σπουδές. Έχει ηχογραφήσει πάνω από 120 δίσκους, έχει βραβευτεί με 19 Γκράμι και έχει παίξει για εννέα Αμερικανούς προέδρους. Έχει τιμηθεί, μεταξύ άλλων, με το Εθνικό Μετάλλιο των Τεχνών, το Προεδρικό Παράσημο της Ελευθερίας και το Βραβείο Birgit Nilsson. Είναι Αγγελιοφόρος της Ειρήνης του ΟΗΕ από το 2006, και έχει αναγνωριστεί από το περιοδικό Time ως ένας από τους 100 πιο επιδραστικούς ανθρώπους του κόσμου για το 2020.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.