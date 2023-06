Taylor Swift και The Weeknd μεταξύ των νέων μελών της Αμερικανικής Ακαδημίας για τα Όσκαρ

Ανάμεσα στα υποψήφια νέα μέλη, ο Paul Mescal, ο Austin Butler και η Selma Blair - Αν και οι 398 καλλιτέχνες αποδεχτούν την πρόσκληση της Ακαδημίας, ο αριθμός των συμμετεχόντων θα φτάσει τους 10.817.

Η Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών απέστειλε προσκλήσεις νέων μελών σε 398 καλλιτέχνες και ανθρώπους του κινηματογράφου, μεταξύ των οποίων, συγκαταλέγεται η Τέιλορ Σουίφτ (Taylor Swift), ο βραβευμένος με Όσκαρ Τζόναθαν Κι Κουάν (Ke Huy Quan), ο πρωταγωνιστής του «Elvis» Όστιν Μπάτλερ (Austin Butler), η Κέκε Πάλμερ (Keke Palmer) και ο The Weeknd.

Μεταξύ των προσκεκλημένων είναι 22 βραβευμένοι και 76 υποψήφιοι με Όσκαρ, όπως οι «Daniels», το ταλαντούχο δίδυμο σκηνοθετών, παραγωγών και σεναριογράφων του «Everything Everywhere All at Once» Νταν Κουάν (Daniel Kwan) και Ντάνιελ Σάινερτ (Daniel Scheinert), οι οποίοι πρέπει να επιλέξουν μία κατηγορία καθώς και οι ηθοποιοί Πολ Μέσκαλ (Paul Mescal), υποψήφιος για βραβείο Όσκαρ με το «Aftersun», Στέφανι Χσου (Stephanie Hsu) και Κέρι Κόντον (Kerry Condon).

Τα περισσότερα από τα υποψήφια νέα μέλη προέρχονται από χώρες εκτός των ΗΠΑ, μεταξύ των οποίων οι ηθοποιοί του "RRR" Ραμ Τσαράν (Ram Charan) και Τζούνιορ Ν.Τ.Ρ. (NT Rama Rao Jr.) καθώς και η πρωταγωνίστρια του "Holy Spider" Ζάχρα Αμίρ Εμπραχίμι (Zar Amir-Ebrahimi).

Ανάμεσα στα ονόματα που έλαβαν πρόσκληση συγκαταλέγονται οι Λασάνα Λιντς (Lashana Lynch), Νίκολας Χουλτ (Nicholas Hoult), Μπιλ Χέιντερ (Bill Hader), Πολ Ράιζερ (Paul Reiser), Σέλμα Μπλερ (Selma Blair) και ο πρωταγωνιστής των "Goonies" Ρόμπερτ Τζον Ντάβι (Robert John Davi) καθώς και οι σκηνοθέτες Τζόζεφ Κοσίνσκι (Joseph Kosinski), Έντβαρντ Μπέργκερ (Edward Berger) και Κάρλος Λόπες Εστράδα (Carlos López Estrada).

Τους προτάθηκαν να συμμετέχουν επίσης, ο διευθύνων σύμβουλος της Warner Bros Discovery, Ντέιβιντ Ζάσλαβ (David Zaslav), η Τζοάνα Βισέντε (Joana Vicente) και η Τζάνετ Πίρσον (Janet Pierso).

Αν και οι 398 καλλιτέχνες αποδεχτούν την πρόσκληση της Ακαδημίας, πλέον αυτή θα απαριθμεί 10.817 συμμετέχοντες, από 10.665 που ήταν πέρυσι, ενώ 9.375 θα έχουν δικαίωμα ψήφου για την 96η απονομή των Όσκαρ που θα πραγματοποιηθεί στις 10 Μαρτίου του 2024.

Οπως αναφέρει το Variety, από τα νέα μέλη, το 40% είναι γυναίκες και το 52% προέρχεται από 51 χώρες έξω από τις ΗΠΑ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

