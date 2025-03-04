Κρεμλίνο για την παύση αμερικανικής βοήθειας προς την Ουκρανία: Αν ισχύει, θα παρακινήσει το Κίεβο να προσέλθει στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις

Το Κρεμλίνο δήλωσε την Τρίτη ότι η παύση της στρατιωτικής βοήθειας των ΗΠΑ προς την Ουκρανία θα ήταν η καλύτερη συμβολή για την ειρήνη, αλλά προειδοποίησε ότι η Ρωσία πρέπει να διευκρινίσει τις λεπτομέρειες της απόφασης του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Υπενθυμίζεται ότι ο Τραμπ σταμάτησε σήμερα τη στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία μετά τη σύγκρουσή του με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι την περασμένη εβδομάδα, δήλωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου, βαθαίνοντας το ρήγμα μεταξύ των άλλοτε συμμάχων.

Ο Τραμπ, ο οποίος μίλησε με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν στις 12 Φεβρουαρίου και λέει ότι θέλει να τον θυμούνται ως «ειρηνοποιό», ανέτρεψε την πολιτική των ΗΠΑ για τον πόλεμο στην Ουκρανία, με τον Τραμπ να υποστηρίζει ότι ο Ζελένσκι τζογάρει να πυροδοτήσει τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ ήταν επιφυλακτικός σχετικά με τις αναφορές για παύση της αμερικανικής βοήθειας και δήλωσε ότι «πρέπει να δούμε τις λεπτομέρειες».

«Αν ισχύει, τότε πρόκειται για μια απόφαση που μπορεί πραγματικά να παρακινήσει το καθεστώς του Κιέβου να προσέλθει στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις», δήλωσε ο Πεσκόφ.

«Είναι προφανές ότι οι ΗΠΑ είναι ο κύριος προμηθευτής αυτού του πολέμου μέχρι στιγμής. Αν οι ΗΠΑ σταματήσουν να είναι προμηθευτής όπλων ή αναστείλουν αυτές τις προμήθειες, θα είναι πιθανώς η καλύτερη συμβολή για την ειρήνη», σημείωσε χαρακτηριστικά ο Πεσκόφ σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Ο Πεσκόφ δήλωσε ότι η Ρωσία χαιρετίζει τις δηλώσεις του Τραμπ σχετικά με την επιθυμία του για ειρήνη στην Ουκρανία.

«Ακούμε τη δήλωσή του για την επιθυμία του να φέρει την ειρήνη στην Ουκρανία, και αυτό είναι ευπρόσδεκτο. Βλέπουμε ορισμένα πράγματα και λαμβάνουμε ορισμένες πληροφορίες σχετικά με τις προτεινόμενες ενέργειες προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτό είναι επίσης ευπρόσδεκτο. Αλλά θα συνεχίσουμε να βλέπουμε πώς εξελίσσεται η κατάσταση στην πραγματικότητα», πρόσθεσε ο Πεσκόφ.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έστειλε δεκάδες χιλιάδες στρατιώτες στην Ουκρανία το 2022, προκαλώντας τη μεγαλύτερη αντιπαράθεση μεταξύ της Μόσχας και της Δύσης από το τέλος του Ψυχρού Πολέμου.

Η σύγκρουση στην ανατολική Ουκρανία ξεκίνησε το 2014 μετά την ανατροπή του φιλορώσου προέδρου κατά την επανάσταση του Μαϊντάν στην Ουκρανία και την προσάρτηση της Κριμαίας από τη Ρωσία, με τις υποστηριζόμενες από τη Ρωσία αυτονομιστικές δυνάμεις να πολεμούν τις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας.

Η Ρωσία ελέγχει σήμερα λίγο λιγότερο από το 1/5 της Ουκρανίας, ή περίπου 113.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα της χώρας, ενώ το Κίεβο ελέγχει περίπου 450 τετραγωνικά χιλιόμετρα της Ρωσίας, σύμφωνα με εκτιμήσεις του Reuters.

