Νέα συγκέντρωση διαμαρτυρίας αγροτών στο κέντρο του Λονδίνου

Σε αντίθεση με την προηγούμενη διαμαρτυρία, η αστυνομία αυτή τη φορά έχει επιβάλει περιορισμούς στον αριθμό των τρακτέρ που επιτρέπεται να συμμετάσχουν

Λονδίνο

Λονδίνο, του Γιάννη Χανιωτάκη

Χιλιάδες Βρετανοί αγρότες θα επιστρέψουν στο κέντρο του Λονδίνου το μεσημέρι της Τρίτης για να διαμαρτυρηθούν για τις αλλαγές στο φόρο κληρονομιάς. Η πορεία θα ξεκινήσει από το Whitehall και θα κατευθυνθεί προς το Κοινοβούλιο, όπου η διαδήλωση αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 3 το μεσημέρι (τοπική ώρα).

Σε αντίθεση με την προηγούμενη διαμαρτυρία, η οποία προκάλεσε σημαντικές κυκλοφοριακές καθυστερήσεις, η αστυνομία αυτή τη φορά έχει επιβάλει περιορισμούς στον αριθμό των τρακτέρ που επιτρέπεται να συμμετάσχουν. Οι περισσότεροι διαδηλωτές θα συμμετέχουν πεζή, ενώ όσοι φέρουν τρακτέρ χωρίς άδεια κινδυνεύουν με σύλληψη.

Η διαμαρτυρία έρχεται ως αντίδραση στη φορολογική πολιτική των Εργατικών, που προχωρούν στην επιβολή φόρου κληρονομιάς 20% σε γεωργική γη και σε επιχειρήσεις αξίας άνω του 1 εκατομμυρίου λιρών. Η αλλαγή αυτή καταργεί την προηγούμενη φοροαπαλλαγή, η οποία επέτρεπε να μεταβιβάζονται οικογενειακές φάρμες χωρίς επιπλέον οικονομικό βάρος.

Οι αγρότες επισημαίνουν ότι η νέα πολιτική απειλεί τη βιωσιμότητα πολλών οικογενειακών επιχειρήσεων και δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους. Ωστόσο, η κυβέρνηση κάνει λόγο για μία «δίκαιη και ισορροπημένη προσέγγιση».

TAGS: Λονδίνο Αγρότες
