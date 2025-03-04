Λονδίνο, του Γιάννη Χανιωτάκη

Χιλιάδες Βρετανοί αγρότες θα επιστρέψουν στο κέντρο του Λονδίνου το μεσημέρι της Τρίτης για να διαμαρτυρηθούν για τις αλλαγές στο φόρο κληρονομιάς. Η πορεία θα ξεκινήσει από το Whitehall και θα κατευθυνθεί προς το Κοινοβούλιο, όπου η διαδήλωση αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 3 το μεσημέρι (τοπική ώρα).

Σε αντίθεση με την προηγούμενη διαμαρτυρία, η οποία προκάλεσε σημαντικές κυκλοφοριακές καθυστερήσεις, η αστυνομία αυτή τη φορά έχει επιβάλει περιορισμούς στον αριθμό των τρακτέρ που επιτρέπεται να συμμετάσχουν. Οι περισσότεροι διαδηλωτές θα συμμετέχουν πεζή, ενώ όσοι φέρουν τρακτέρ χωρίς άδεια κινδυνεύουν με σύλληψη.

Η διαμαρτυρία έρχεται ως αντίδραση στη φορολογική πολιτική των Εργατικών, που προχωρούν στην επιβολή φόρου κληρονομιάς 20% σε γεωργική γη και σε επιχειρήσεις αξίας άνω του 1 εκατομμυρίου λιρών. Η αλλαγή αυτή καταργεί την προηγούμενη φοροαπαλλαγή, η οποία επέτρεπε να μεταβιβάζονται οικογενειακές φάρμες χωρίς επιπλέον οικονομικό βάρος.

Οι αγρότες επισημαίνουν ότι η νέα πολιτική απειλεί τη βιωσιμότητα πολλών οικογενειακών επιχειρήσεων και δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους. Ωστόσο, η κυβέρνηση κάνει λόγο για μία «δίκαιη και ισορροπημένη προσέγγιση».

