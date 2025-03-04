Λογαριασμός
Ο ευρωβουλευτής Φειδίας Παναγιώτου, έξαλλος καρναβαλιστής σε άρμα στη Λεμεσό - Βίντεο 

Ο νεαρός Κύπριος διασκέδασε στο καρναβάλι, βγάζοντας μάλιστα την μπλούζα του και χορεύοντας πάνω στα άρματα, γυμνόστηθος

φειδιας

Το παρών στην μεγάλη αποκριάτικη παρέλαση που έγινε την Κυριακή στη Λεμεσό, έδωσε ο γνωστός Youtuber και ανεξάρτητός ευρωβουλευτής Φειδίας Παναγιώτου.

Ο νεαρός Κύπριος διασκέδασε έξαλλα μαζί με τους άλλους καρναβαλιστές, βγάζοντας μάλιστα την μπλούζα του και χορεύοντας πάνω στα άρματα, γυμνόστηθος. 

Ο Φειδίας Παναγιώτου δεν δίστασε μάλιστα να φωτογραφηθεί και να βγάλει βίντεο με... υποστηρικτές και θαυμαστές του!

@philenews Στο καρναβάλι της Λεμεσού θεάθηκε σήμερα ο ανεξάρτητος ευρωβουλευτής της Κύπρου Φειδίας Παναγιώτου. Ο κ. Παναγιώτου δεν δίστασε μάλιστα να φωτογραφηθεί και να βγάλει βίντεο με... υποστηρικτές και θαυμαστές του! #fidias #feidias #kypros #lemesos #karnavali #videos ♬ πρωτότυπος ήχος - Philenews
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

TAGS: Φειδίας Παναγιώτου
