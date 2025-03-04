Το παρών στην μεγάλη αποκριάτικη παρέλαση που έγινε την Κυριακή στη Λεμεσό, έδωσε ο γνωστός Youtuber και ανεξάρτητός ευρωβουλευτής Φειδίας Παναγιώτου.

Ο νεαρός Κύπριος διασκέδασε έξαλλα μαζί με τους άλλους καρναβαλιστές, βγάζοντας μάλιστα την μπλούζα του και χορεύοντας πάνω στα άρματα, γυμνόστηθος.

Ο Φειδίας Παναγιώτου δεν δίστασε μάλιστα να φωτογραφηθεί και να βγάλει βίντεο με... υποστηρικτές και θαυμαστές του!

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

