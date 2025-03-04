Με ανησυχία παρακολουθούν για ακόμα μία αφορά οι Ευρωπαίοι τις κινήσεις του Ντόναλντ Τραμπ μετά την απόφαση του Αμερικάνου προέδρου να διακόψει τη στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία. Η πίεση προς την Ευρώπη αυξάνεται και η ρήξη μεταξύ των άλλοτε συμμάχων βαθαίνει.

Η πρώτη αντίδραση στην απόφαση του Τραμπ για παύση της στρατιωτικής βοήθειας στην Ουκρανία ήρθε από τον Γάλλο υπουργό Ευρώπης, Μπέντζαμιν Χαντάντ, ο οποίος μιλώντας στη γαλλική τηλεόραση δήλωσε ότι μια διαρκής ειρηνευτική συμφωνία θα μπορούσε να προέλθει μόνο από εγγυήσεις ασφαλείας. Η κίνηση των ΗΠΑ κάνει την επίτευξη ειρήνης ένα πιο απομακρυσμένο σενάριο και υπογράμμισε ότι κάτι τέτοιο «θα ενίσχυε μόνο το χέρι του επιτιθέμενου στο έδαφος - της Ρωσίας».

«Πρέπει να ασκηθεί πίεση στον επιτιθέμενο, που είναι η Ρωσία», είπε.

Ερωτηθείς για το ζήτημα η αντιπρόεδρος της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου, Άντζελα Ρέινερ τόνισε μιλώντας στο πρόγραμμα Today του BBC ότι ο πρωθυπουργός ήταν «πραγματικά ξεκάθαρος» ότι «πρέπει να έχουμε ειρήνη».

Αυτό πρέπει να γίνει με συμμάχους στις ΗΠΑ και την Ευρώπη και χρειάζεται εγγύηση ασφάλειας, υποστήριξε.

Όπως είπε η κυβέρνηση έχει εντείνει την υποστήριξή της προς την Ουκρανία «τις τελευταίες δύο ημέρες» και ο Κιρ Στάρμερ «φροντίζει να φτάσουμε σε αυτό το ψήφισμα».

Παράλληλα, η Ρέινερ υποστηρίζει ότι υπάρχει «κοινό έδαφος» με τις ΗΠΑ, καθώς όπως λέει πιστεύει ότι ο Τραμπ θέλει ειρήνη.

Οι ΗΠΑ ήταν «πραγματικά ξεκάθαρες ότι θέλουν να δουν την Ευρώπη να ανεβαίνει επίσης», τόνισε η Ρέινερ.

Ο υπουργός Άμυνας της Πολωνίας, Cezary Tomczyk χαρακτήρισε την παύση της στρατιωτικής βοήθειας των ΗΠΑ προς την Ουκρανία «άσχημα νέα».

Ο πρωθυπουργός της Τσεχίας Πετρ Φιάλα ζήτησε μια «θεμελιώδη αλλαγή» στην ευρωπαϊκή πολιτική ως αντίδραση στην απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να αναστείλει τη στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία.

Σε ανάρτησή του στα social media έγραψε: «Η απόφαση του Προέδρου Τραμπ υπογραμμίζει την επείγουσα ανάγκη για μια θεμελιώδη αλλαγή στην τρέχουσα πολιτική της Ευρώπης. Πρέπει να ενισχύσουμε τις οικονομικές και στρατιωτικές μας δυνατότητες και να αναλάβουμε την πλήρη ευθύνη για τη δική μας ασφάλεια. Αυτό απαιτεί αυξημένες επενδύσεις στην άμυνα. Η διασφάλιση της ασφάλειάς μας σημαίνει επίσης εντατικοποίηση της υποστήριξής μας προς την Ουκρανία. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να πετύχει η επιθετική πολιτική της Ρωσίας, που μας απειλεί όλους. Η εποχή της στήριξης σε άλλους για την αντιμετώπιση θεμελιωδών διεθνών προκλήσεων για λογαριασμό μας έχει τελειώσει. Τώρα είναι η ώρα η Ευρώπη να προχωρήσει αποφασιστικά από τα λόγια στη δράση».

Ο Troels Lund Poulsen, υπουργός Άμυνας της Δανίας, αντέδρασε επίσης στην απόφαση των ΗΠΑ. «Υπάρχουν κάποια πράγματα από τα οποία εξαρτώνται πλήρως οι Ουκρανοί σε σχέση με τους Αμερικανούς. Σε αυτά περιλαμβάνονται οι πύραυλοι που χρησιμοποιούνται στο σύστημα αεράμυνας Patriot, το οποίο είναι αμερικανικό. Έτσι, αυτό θα φέρει την Ευρώπη σε μια κατάσταση όπου τώρα πρέπει πραγματικά να κάνουμε περισσότερα για να βοηθήσουμε την Ουκρανία» είπε.

Αντίθετα, ο εκπρόσωπος της ουγγρικής κυβέρνησης ανέφερε ότι «ο πρόεδρος των ΗΠΑ και η ουγγρική κυβέρνηση μοιράζονται την ίδια στάση: αντί να συνεχιστούν οι αποστολές όπλων και ο πόλεμος, απαιτείται κατάπαυση του πυρός και ειρηνευτικές συνομιλίες το συντομότερο δυνατό».

Μια έκτακτη σύνοδος κορυφής της ΕΕ στις Βρυξέλλες που έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη έχει ως στόχο να αντιμετωπίσει ακριβώς αυτό, όπου η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν πρόκειται να προτείνει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο.

Οι ευρωπαϊκές αμυντικές δαπάνες αυξήθηκαν κατά 11,7% πέρυσι, σύμφωνα με το Διεθνές Ινστιτούτο Στρατηγικών Μελετών, αλλά η Ευρώπη εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις δυνατότητες των ΗΠΑ.

