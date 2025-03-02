ΗΠΑ: Ίσως πρέπει να παραιτηθεί από πρόεδρος ο Ζελένσκι

Ανώτατοι αξιωματούχοι της αμερικανικής κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ, μαζί με τον Ρεπουμπλικάνο πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων δήλωσαν σήμερα ότι οι ΗΠΑ χρειάζονται έναν Ουκρανό πρόεδρο που είναι πρόθυμος να εξασφαλίσει μια διαρκή ειρήνη με τη Ρωσία, λέγοντας ότι δεν είναι σαφές ότι ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ως πρόεδρος της Ουκρανίας είναι έτοιμος για αυτό.

Λίγα εικοσιτετράωρα μετά την σφοδρή σύγκρουση του Ζελένσκι με τον Τραμπ και τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς στο Οβάλ Γραφείο ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Λευκού Οίκου Μάικλ Γουόλτς τόνισε ότι η Ουάσινγκτον θέλει να εξασφαλίσει μια μόνιμη ειρήνη μεταξύ Μόσχας και Κιέβου που περιλαμβάνει εδαφικές παραχωρήσεις με αντάλλαγμα εγγυήσεις ασφαλείας υπό την ηγεσία της Ευρώπης.

Σε ερώτηση που δέχθηκε μιλώντας στην εκπομπή "State of the Union" του CNN, αν ο Τραμπ θέλει ο Ζελένσκι να παραιτηθεί από πρόεδρος της Ουκρανίας, ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας απάντησε: «Χρειαζόμαστε έναν ηγέτη με τον οποίο μπορούμε να διαπραγματευτούμε, να διαπραγματευτεί στο τέλος με τους Ρώσους και να τερματίσει αυτόν τον πόλεμο».

«Αν γίνει σαφές ότι προσωπικά ή πολιτικά κίνητρα του προέδρου Ζελένσκι διαφέρουν από τον τερματισμό των μαχών στη χώρα του, τότε νομίζω ότι έχουμε πραγματικό πρόβλημα», πρόσθεσε.

Παράλληλα διέψευσε κάθε έννοια «ενέδρας» που στήθηκε εναντίον του Ουκρανού προέδρου στο επεισόδιο της Παρασκευής στο Οβάλ Γραφείο και επανέλαβε ότι ο τερματισμός του πολέμου θα απαιτήσει «εδαφικές παραχωρήσεις» από την Ουκρανία.

Από την πλευρά του ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Μάικ Τζόνσον πρότεινε ότι ένας διαφορετικός ηγέτης μπορεί να είναι απαραίτητος για την Ουκρανία αν ο Ζελένσκι δεν συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις των ΗΠΑ.

«Κάτι πρέπει να αλλάξει. Είτε πρέπει να συνέλθει και να επιστρέψει στο τραπέζι δείχνοντας ευγνωμοσύνη, είτε κάποιος άλλος πρέπει να ηγηθεί της χώρας να το κάνει αυτό», τόνισε ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος της Βουλής στην εκπομπή "Meet the Press" του NBC.

Αποτέλεσμα της έντονης αντιπαράθεσης την Παρασκευή στο Οβάλ Γραφείο, μια συμφωνία μεταξύ Κιέβου και Ουάσινγκτον για την αμερικανική πρόσβαση στα ουκρανικά ορυκτά δεν υπεγράφη και οι διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία αυτή πάγωσαν.

«Δεν ήταν σαφές για μας ότι ο πρόεδρος Ζελένσκι ήταν έτοιμος να διαπραγματευτεί και με καλή πίστη για το τέλος αυτού του πολέμου», είπε ο Γουόλτς.

Στην εκπομπή "This Week" του ABC, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι δεν έχει μιλήσει με τον Ζελένσκι από την Παρασκευή. Πρόσθεσε ότι δεν έχει μιλήσει με τον Ουκρανό ομόλογό του, Αντρίι Σίμπιχα μετά τα γεγονότα της Παρασκευής.

«Θα είμαστε έτοιμοι για νέες επαφές όταν είναι έτοιμοι να κάνουν ειρήνη», τόνισε ο Αμερικανός ΥΠΕΞ.

Αμέσως μετά τον καυγά στον Λευκό Οίκο, ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκράχαμ δήλωσε: «Ο Ζελένσκι είτε πρέπει να αλλάξει ριζικά τη στάση του ή να φύγει».

Η Δημοκρατική γερουσιαστής Έιμι Κλόμπουτσαρ δήλωσε στο "This Week" "συγκλονισμένη" από τη σύγκρουση στο Οβάλ Γραφείο, τονίζοντας ότι η ίδια συναντήθηκε με τον Ζελένσκι πριν πάει στον Λευκό Οίκο την Παρασκευή και ότι εκείνος ήταν ενθουσιασμένος που θα υπογράψει τη συμφωνία για τα ορυκτά.

«Υπάρχει ακόμα ένα άνοιγμα εδώ», για μια ειρηνευτική συμφωνία, είπε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

