Ζελένσκι: Είμαι έτοιμος να παραιτηθώ με αντάλλαγμα την ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι επανέλαβε την Κυριακή ότι είναι έτοιμος να παραιτηθεί από την προεδρία εάν επιτραπεί στη χώρα του να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ.

Πρόσθεσε επίσης ότι είναι έτοιμος να υπογράψει μια συμφωνία για τα ορυκτά με τις ΗΠΑ, η οποία μπήκε στο συρτάρι μετά το θερμό επεισόδιο που είχε μπροστά στις κάμερες με τον Ντόναλντ Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο την Παρασκευή.

Ο Ζελένσκι επανέλαβε την πρόθεσή του να παρατηθεί μιλώντας σε δημοσιογράφους το απόγευμα της Κυριακής μετά τη σύνοδο κορυφής στο Λονδίνο που διοργάνωσε ο Κιρ Στάρμερ

Συγκεκριμένα, ερωτηθείς από την παρουσιάστρια του Sky News, Γιάλντα Χακίμ, σχετικά με τα προηγούμενα σχόλιά του ότι θα μπορούσε να παραιτηθεί σε περίπτωση που η χώρα του γίνει μέλος του ΝΑΤΟ, απάντησε: «Ανταλλάσσω τον εαυτό μου με το ΝΑΤΟ».

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας πρόσθεσε: «Έχω πει ότι ανταλλάσσω (τη θέση μου) με την ένταξη στο ΝΑΤΟ, καθώς θα σημαίνει ότι εκπλήρωσα την αποστολή μου. Το ΝΑΤΟ θα σημάνει ότι εκπλήρωσα την αποστολή μου».

Ωστόσο, ο ίδιος τόνισε ότι «δεν θα είναι εύκολο να αντικατασταθώ διότι δεν αρκεί απλώς να διεξαχθούν εκλογές. Θα πρέπει να με αποτρέψουν και να συμμετέχω. Και αυτό θα είναι λίγο πιο δύσκολο».



Πηγή: skai.gr

