Ο Τραμπ θέλει μόνο τέλειους μετανάστες - Αυτό είναι σχεδόν αδύνατο

Οι μαζικές απελάσεις είναι μια προεκλογική υπόσχεση του Ντόναλντ Τραμπ, η υλοποίηση της οποίας θα μπορούσε να κοστίσει στις ΗΠΑ πάνω από 300 δισεκατομμύρια δολάρια, καθώς ενδέχεται να αυξήσει τις τιμές των τροφίμων και να έχει αντίκτυπο στις βιομηχανίες και τις οικογένειες.

Πώς θα μπορούσε μια πρόταση τόσο επιζήμια για τη χώρα να έχει απήχηση σε τόσους πολλούς ψηφοφόρους, συμπεριλαμβανομένων των Λατίνων, οι οποίοι αναμφίβολα θα επηρεαστούν και ωστόσο υποστήριξαν τον υποψήφιο των Ρεπουμπλικάνων; Το ποσοστό του αυξήθηκε κατά 14% μεταξύ των Λατίνων ψηφοφόρων σε σχέση με το 2020; Η απάντηση βρίσκεται σε μια παρανόηση για το μεταναστευτικό μας σύστημα.

Πολλοί Αμερικανοί, συμπεριλαμβανομένων των καλοπροαίρετων, υποστηρίζουν ότι «οι παράνομοι πρέπει να απελαθούν και να επιστρέψουν με τον σωστό τρόπο». Αυτή η άποψη υποστηρίζει ότι όποιος ζητά διαμονή, υπηκοότητα ή άσυλο στην Αμερική πρέπει να το κάνει ακολουθώντας αυστηρά τη νομοθεσία για τη μετανάστευση.

Αυτός είναι ο «τέλειος μετανάστης». Αλλά στην πραγματικότητα, το τρέχον σύστημα είναι πολύ μπερδεμένο, ακριβό και αργό για να αποδώσει με βάση αυτές τις αιτιάσεις.

Ως Αμερικανίδα μεξικανικής καταγωγής μεγαλωμένη στα σύνορα, έχω δει τα αποτελέσματα από κοντά, ακόμα και μέσα στην οικογένειά μου. Το μεγαλύτερο εμπόδιο είναι ο τεράστιος αριθμός εκκρεμών υποθέσεων της κυβέρνησης.

Το Εκτελεστικό Γραφείο Επιθεώρησης Μετανάστευσης του Υπουργείου Δικαιοσύνης ανέφερε έναν ανεκτέλεστο αριθμό υποθέσεων 2,46 εκατομμυρίων στο τέλος του οικονομικού έτους 2023. Η Alana McMains, δικηγόρος με έδρα το Σαν Ντιέγκο που έχει εκπροσωπήσει άτομα σε όλα τα επίπεδα της διαδικασίας μετανάστευσης, με οδήγησε στο γραφείο για τις βίζες, όπου είδα ποιες βίζες εξετάζονται με βάση την ημερομηνία αίτησης και τη χώρα προέλευσης του ατόμου.

Οι άνθρωποι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για διάφορους τύπους βίζας για να εισέλθουν στη χώρα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που χορηγούνται με βάση τα οικογενειακά και τα επαγγελματικά κριτήρια, με το καθένα να έχει τη δική του ιεραρχία για επανεξέταση. Για παράδειγμα, ένας άγαμος γιος ή η κόρη ενός πολίτη των ΗΠΑ έχουν προτεραιότητα στην κατηγορία (F1) που εξετάζει τα οικογενειακά κριτήρια.

Ωστόσο ούτε και για αυτούς είναι εύκολο. «Ακόμα κι αν το κάνουν με τον σωστό τρόπο, δεν περάσουν ποτέ παράνομα, δεν διέπραξαν ποτέ έγκλημα, δεν χρησιμοποίησαν ποτέ πλαστό έγγραφο, υπέβαλαν νομική αίτηση, πλήρωσαν χρήματα, ήταν τέλειοι δηλαδή, αλλά αν δεν το έχουν τον κατάλληλο τύπο συγγένειας, μπορεί να είναι σε αναμονή για 30 χρόνια.

Με βάση τα στοιχεία του γραφείου Βίζας για τον Δεκέμβριο 2024, οποιοσδήποτε από το Μεξικό έκανε αίτηση για την κατηγορία F1 στις 22 Νοεμβρίου 2004, εξετάζεται τώρα. Αυτοί οι αιτούντες περίμεναν εδώ και 20 χρόνια για την απόκτηση υπηκοότητας. (Η λίστα αναμονής είναι μικρότερη ή μεγαλύτερη με βάση τη χώρα και τον τύπο της συγγένειας, για παράδειγμα, σύζυγος έναντι αδερφού.)

Εάν επιτραπεί στους μετανάστες να περάσουν μέρος αυτού του μεγάλου χρόνου αναμονής στις ΗΠΑ, η απελπισία μπορεί να οδηγήσει πολλούς από αυτούς να παραβιάσουν τους νόμους της χώρας, ειδικά εάν έχουν εξαρτώμενα άτομα που πρέπει να υποστηρίξουν. Δύο από τα πιο συνηθισμένα εγκλήματα είναι η σύναψη ψεύτικου γάμου.

Αν και είναι εύκολο να πούμε ότι οι άνθρωποι πρέπει να ακολουθούν το νόμο - και σίγουρα, φυσικά, πρέπει - πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι η διαδικασία μετανάστευσης είναι τόσο περίπλοκη που οδηγεί πολλούς σε επικίνδυνες επιλογές.

Οι μεγάλες περιόδους αναμονής συμβαδίζουν με τα ακριβά τέλη υποβολής εντύπων. Συνήθως κυμαίνονται από 520 $ έως 1.440 $ και οι ατομικές περιστάσεις καθορίζουν τον συνδυασμό που χρειάζονται οι μετανάστες για να εκπληρώνουν τους όρους του πλαισίου. Κατά καιρούς, όπως συμβαίνει με τις ανανεώσεις άδειας εργασίας, τα ίδια έντυπα πρέπει να υποβάλλονται και να πληρώνονται πολλές φορές.

Στη συνέχεια, υπάρχει το πρόσθετο κόστος της πρόσληψης δικηγόρου, ένας πόρος που μπορεί να καθορίσει την έκβαση των υποθέσεων, ιδιαίτερα για τους μη αγγλόφωνους. Μερικοί άνθρωποι προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τη διαδικασία χωρίς νομική εκπροσώπηση για να εξοικονομήσουν χρήματα, αλλά μια μελέτη του 2015 διαπίστωσε ότι όσοι έχουν εκπροσώπηση είναι πιο πιθανό να λάβουν νομικό καθεστώς και να αποφύγουν την απέλαση.

Η λύση θα ήταν μια γενική αναμόρφωση του μεταναστευτικού συστήματος, αλλά οι δικομματικές προσπάθειες για συνολική μεταρρύθμιση έχουν καταρρεύσει στη νομοθετική διαδικασία. Υπήρξε επίσης μια πολιτική αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται οι μετανάστες από τους Ρεπουμπλικάνους και τους Δημοκρατικούς. Η πολιτική που θεωρούνταν πρακτική και συμπονετική στη δεκαετία του 1980 τώρα θα χαρακτηριζόταν ριζοσπαστική.

Αυτό που συμβαίνει τώρα είναι ένα χάος που, σύμφωνα με την Theresa Cardinal Brown, ανώτερη σύμβουλο για τη μετανάστευση και τη συνοριακή πολιτική στο Δικομματικό Κέντρο Πολιτικής, πολλά μέλη του Κογκρέσου και το προσωπικό τους δεν το καταλαβαίνουν καν. Αυτό σημαίνει ότι οι βουλευτές που σχεδιάζουν πολιτικές για να αλλάξουν το σύστημα, έχουν επίσης να κάνουν με μια περίπλοκη διαδικασία. «Δεν ξέρετε πώς να φτάσετε στο αποτέλεσμα στο οποίο προσπαθείτε να φτάσετε με τρόπο που να είναι εφικτός», είπε η Μπράουν στο NPR νωρίτερα φέτος.

Παρ 'όλα αυτά, οι ΗΠΑ έχουν ωφεληθεί πάρα πολύ από τους μετανάστες οικονομικά καθώς νοικοκυριά μεταναστών χωρίς έγγραφο πλήρωσαν φόρους 35,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2022. Παράλληλα υπέστησαν την εκμετάλλευση από εταιρείες που δούλεψαν παράνομα για οικονομικό όφελος των εργοδοτών.

Γι' αυτό οι επιθέσεις που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες -στην οικογένεια, στην εργασία τους και στην προσωπικότητά τους- ενώ προσπαθούν να αντιμετωπίσουν μία δύσκολη διαδικασία, είναι ένα στίγμα για το σύστημα.

Όταν ο Τραμπ διαβεβαιώσει ότι μόνο όσοι παραβιάζουν το νόμο θα αντιμετωπίσουν συνέπειες, πολλοί πιθανότατα θα σοκάρονταν εάν μάθαιναν ποιος θεωρείται εγκληματίας. Οι λανθασμένες αφηγήσεις για το τι αποτελεί «σωστός τρόπος» θα καταστρέψει οικογένειες σε αυτή τη χώρα. Τέλειοι μετανάστες δεν υπάρχουν γιατί δεν τους το επιτρέπει η Αμερική.

Η Άλεξ Σαραγόσα είναι τηλεοπτικός συγγραφέας και δημοσιογράφος. Είναι αρθρογράφος στο τμήμα De Los των LA Times και εργάζεται για τη δημιουργία μιας τηλεοπτικής σειράς βασισμένη στη ζωή της στα σύνορα ΗΠΑ-Μεξικού.



Πηγή: The Washington Post

